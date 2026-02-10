Compania Omnient marchează 20 de ani în securitate cibernetică și este inclusă în ghidurile DNSC

Compania românească Omnient, care anul acesta marchează 20 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice, a fost inclusă în două dintre cele mai relevante ghiduri publicate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC): Raportul privind piața serviciilor vCISO și CISOaaS în România și Raportul privind piața națională de furnizori de servicii de securitate gestionate (MSSP).

Prezența Omnient în aceste analize de piață realizate de autoritatea națională în domeniu reprezintă o recunoaștere oficială a rolului activ pe care compania îl are în dezvoltarea ecosistemului de securitate cibernetică din România, precum și a nivelului de maturitate și încredere al serviciilor furnizate.

Securitatea cibernetică, o prioritate strategică pentru companii

Rapoartele elaborate de DNSC vin într-un context în care atacurile cibernetice, fraudele digitale și incidentele de securitate afectează tot mai frecvent organizațiile, indiferent de domeniu sau dimensiune. În paralel, implementarea Directivei NIS2 și a noilor reglementări europene și naționale impune companiilor standarde tot mai stricte privind protecția infrastructurilor IT critice sau esențiale, gestionarea riscurilor și raportarea incidentelor.

Scopul acestor ghiduri este de a sprijini organizațiile pentru a înțelege tipurile de servicii de securitate disponibile, a modului în care acestea funcționează și a criteriilor după care pot fi alese companiile de referință din acest sector, într-o piață aflată într-un proces accelerat de maturizare.

Leadership strategic și servicii operaționale avansate

Raportul dedicat furnizorilor de servicii de securitate gestionate (MSSP) evidențiază o provocare importantă a pieței locale: existența unui număr limitat de companii care operează conform cadrului legal specific acestui domeniu. Pe fondul realităților actuale ale sectorului, respectiv deficitul de specialiști, creșterea complexității amenințărilor cibernetice, cerințele ridicate de conformitate și necesitatea asigurării unei monitorizări continue, soluțiile validate devin esențiale. Totodată, sunt recomandate acele organizații care asigură servicii de monitorizare a amenințărilor 24/7, răspuns la incidente și servicii de tip SOC.

În acest context, Omnient se numără în topul companiilor de referință din sectorul MSSP din România, îndeplinind integral cerințele legale și operaționale. Compania oferă servicii de monitorizare continuă, detectare și răspuns la incidente, investigarea amenințărilor și suport pentru menținerea continuității operaționale, expertiză confirmată și prin acreditarea internațională Trusted Introducer, acordată în cadrul Task Force on Computer Security Incident Response Teams (TF-CSIRT), recunoscută la nivel european. Această acreditare certifică apartenența la o rețea de încredere a echipelor de răspuns la incidente și contribuie la consolidarea pieței MSSP ca o componentă emergentă, dar esențială, a ecosistemului național de securitate cibernetică.

Compania Omnient marchează 20 de ani în securitate cibernetică și este inclusă în ghidurile DNSC

Sursa foto: Omnient. Certificat oficial – acreditare internațională Trusted Introducer 

Raportul dedicat serviciilor vCISO și CISOaaS (Virtual Chief Information Security Officer & Chief Information Security Officer as a Service) arată că, pe fondul schimbărilor din domeniul securității cibernetice și al noilor reglementări, organizațiile au nevoie de coordonare și de o strategie clară. Cu alte cuvinte, au nevoie de un „director de securitate”. În lipsa unui angajat sau a unui departament dedicat și pentru optimizarea costurilor, serviciile vCISO și CISOaaS răspund acestei nevoi. Acestea ajută companiile să identifice vulnerabilitățile și oferă expertiză la nivel executiv, prin gestionarea riscurilor și implementarea măsurilor de securitate necesare pentru consolidarea protecției cibernetice.

Menționarea Omnient în ghidurile publicate de DNSC reprezintă o confirmare a muncii constante pe care o desfășurăm de peste două decenii. Pentru noi, securitatea cibernetică nu înseamnă doar tehnologie, ci responsabilitate, educație și o abordare bazată pe prevenție, susținute de decizii corecte. Observăm tot mai clar o schimbare a tiparelor de atac: amenințările nu mai vizează exclusiv infrastructura tehnică, ci identitatea digitală a utilizatorilor și capacitatea organizațiilor de a gestiona corect accesul și riscurile asociate. Prezența noastră în documente care se adresează întregii piețe naționale confirmă direcția pe care o urmăm și standardele la care ne raportăm, precum și angajamentul de a continua să livrăm soluții sigure și relevante pentru mediul de business”, a declarat Daniel Broască, CEO Omnient.

Compania Omnient marchează 20 de ani în securitate cibernetică și este inclusă în ghidurile DNSC

Sursa foto: Omnient. Daniel Broasca, CEO Omnient

Includerea Omnient în ambele rapoarte publicate de DNSC confirmă capacitatea companiei de a furniza atât leadership strategic în domeniul securității cibernetice, cât și servicii operaționale avansate, adaptate cerințelor actuale ale pieței și cadrului de reglementare. Totodată, această prezență în analizele oficiale ale autorității naționale subliniază importanța recunoașterii furnizorilor capabili să răspundă profesionist riscurilor cibernetice și marchează un pas relevant în procesul de consolidare și maturizare a pieței de securitate cibernetică din România.

Despre Omnient

Fondată în 2006, Omnient este unul dintre furnizorii români de referință în domeniul securității cibernetice, cu sediul central în București. Portofoliul companiei este structurat pe cinci arii-cheie: evaluări de securitate, apărare cibernetică, risc și conformitate, securitate cibernetică pentru sisteme SCADA, instruire și conștientizare. Prin parteneriate strategice cu furnizori tehnologici de top, Omnient integrează soluții de ultimă generație și oferă servicii personalizate, adaptate nevoilor specifice ale clienților și unui context al amenințărilor cibernetice aflat în continuă evoluție.

