Cum acționează colagenul asupra părului și ce se întâmplă la nivelul firului de păr?

Colagenul este cunoscut mai ales pentru rolul său în menținerea fermității pielii, însă influența sa asupra sănătății părului este la fel de importantă, chiar dacă mai puțin discutată. Rădăcina firului de păr nu există într-un vid: ea este ancorată într-un țesut complex, dermul scalpului, care este alcătuit în proporție de aproximativ 70% din colagen. Această structură oferă suport mecanic, elasticitate și protecție foliculilor de păr, fiind esențială pentru un ciclu normal de creștere.

Odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de colagen începe să scadă progresiv, în medie cu aproximativ 1% pe an după vârsta de 20 de ani. Pe termen lung, acest declin poate influența indirect grosimea firului de păr, densitatea podoabei capilare și capacitatea scalpului de a susține regenerarea foliculilor. Atunci când această scădere este asociată cu stres, alimentație dezechilibrată sau agresiuni externe, efectele asupra părului devin mai vizibile.

Din această perspectivă, sănătatea părului nu ține doar de firul de păr în sine, ci de starea scalpului și de suportul structural oferit de derm. Gama PARUSAN abordează îngrijirea părului pornind exact de la acest principiu: menținerea unui mediu echilibrat la nivelul scalpului și susținerea rădăcinii, pentru ca părul să poată crește mai rezistent și mai dens în timp. În rândurile următoare, vom analiza modul în care colagenul influențează structura părului, sănătatea scalpului și cum poate fi integrat eficient într-o rutină completă de îngrijire.

Colagenul și structura firului de păr: o relație indirectă, dar esențială

Firul de păr este format în proporție de aproximativ 95% din cheratină, o proteină care îi conferă rezistență, elasticitate și strălucire. Colagenul nu intră direct în structura firului, însă are un rol decisiv în mediul în care acesta se formează. Foliculul de păr este încorporat în derm, iar colagenul reprezintă scheletul acestui țesut.

Un derm bogat în colagen oferă o ancorare fermă a foliculului și susține stabilitatea ciclului de creștere. Atunci când structura dermică se degradează, foliculii devin mai vulnerabili, iar firul de păr poate deveni mai subțire și mai predispus la rupere. Menținerea unui nivel adecvat de colagen contribuie astfel la rezistența generală a părului, chiar dacă efectul este indirect.

Colagenul influențează și elasticitatea scalpului. Un scalp elastic permite foliculilor să funcționeze optim și susține producția unor fire de păr mai flexibile și mai rezistente. Pe măsură ce elasticitatea țesutului scade, părul poate deveni mai fragil, mai ales în contextul factorilor de stres mecanic precum coafarea, uscarea sau expunerea la temperaturi ridicate.

Un alt aspect important este aportul de aminoacizi. Colagenul este o sursă bogată de prolină, glicină și hidroxiprolină, aminoacizi esențiali pentru sinteza cheratinei. După ingestie, colagenul este descompus în acești aminoacizi, care pot fi reutilizați de organism pentru producerea proteinelor structurale, inclusiv cele implicate în formarea firului de păr. În acest fel, colagenul contribuie la rezistența la rupere și la capacitatea părului de a atinge lungimea sa maximă fără a se deteriora prematur.

Beneficiile colagenului pentru sănătatea scalpului

Scalpul este un țesut viu, dinamic, care reacționează constant la factorii interni și externi. Colagenul joacă un rol central în menținerea integrității acestuia. Prin susținerea structurii dermice, colagenul contribuie la menținerea hidratării și la funcționarea corectă a barierei cutanate. Un scalp bine hidratat este mai puțin predispus la uscăciune, descuamare și iritații, toate acestea fiind condiții care pot perturba ciclul normal de creștere a părului.

Există și date care sugerează un rol antiinflamator al colagenului, prin susținerea unui mediu cutanat mai calm. Inflamația cronică de la nivelul scalpului poate afecta foliculii și poate accelera căderea părului. Prin menținerea unei bariere cutanate sănătoase și reducerea stresului oxidativ, colagenul poate contribui la protejarea foliculilor de agresiuni repetate.

Colagenul este esențial și pentru regenerarea tisulară. Foliculul de păr trece prin cicluri continue de creștere, repaus și regenerare. Un suport structural adecvat la nivelul dermului favorizează tranziția sănătoasă între aceste faze și susține revenirea foliculilor în faza de creștere activă. În acest context, peptidele bioactive din colagenul hidrolizat sunt investigate pentru potențialul lor de a susține circulația locală și aportul de nutrienți către rădăcina firului de păr.

Cum poate fi integrat colagenul într-o rutină eficientă de îngrijire a părului

Susținerea sănătății părului presupune o abordare combinată, care să vizeze atât interiorul organismului, cât și îngrijirea topică. Suplimentarea orală cu colagen hidrolizat este una dintre metodele utilizate pentru a furniza organismului peptide ușor absorbabile, care pot fi integrate în procesele fiziologice ce susțin pielea, scalpul și structurile asociate părului.

În acest context, PARUSAN Comprimate oferă un aport de nutrienți implicați în menținerea sănătății părului, pielii și unghiilor. Formula include biotină, zinc, vitaminele A și C, L-metionină și extracte vegetale, nutrienți care contribuie la funcționarea normală a pielii și la menținerea structurii firului de păr, mai ales în perioadele de stres sau dezechilibru alimentar.

Cum acționează colagenul asupra părului și ce se întâmplă la nivelul firului de păr?
Sursa foto: Parusan.ro

Pe lângă susținerea din interior, îngrijirea topică rămâne importantă pentru menținerea aspectului sănătos al părului și pentru crearea unui mediu favorabil la nivelul scalpului. Gama PARUSAN include produse destinate utilizării zilnice, care acționează direct asupra scalpului și firului de păr:

  • PARUSAN Șampon Stimulator pentru Femei este formulat pentru curățarea delicată a scalpului și susținerea microcirculației. Biotina, L-arginina și extractul AnaGain™ sunt utilizate pentru menținerea structurii firului de păr și susținerea ciclului natural de creștere.
  • PARUSAN Tonic Energizant pentru Femei, aplicat fără clătire, completează rutina prin acțiune directă la nivelul scalpului, susținând îngrijirea rădăcinii și mediul local al foliculilor.
  • PARUSAN Spumă Aktiv pentru Femei este destinată utilizării zilnice și conține cafeină și dexpantenol, ingrediente utilizate pentru îngrijirea scalpului și susținerea rădăcinii firului de păr.
  • PARUSAN Tratament Intensiv pentru Femei se adresează firului de păr deteriorat, prin ulei de jojoba și ulei din semințe de struguri, contribuind la reducerea ruperii și îmbunătățirea pieptănării.
Cum acționează colagenul asupra părului și ce se întâmplă la nivelul firului de păr?
Sursa foto: Parusan.ro

Pentru părul castaniu, gama PARUSAN Brilliant Brown combină îngrijirea firului de păr cu intensificarea treptată a nuanței, prin pigmenți colorați și ingrediente emoliente. Pentru bărbați, produsele PARUSAN Șampon Stimulator și PARUSAN Tonic Energizant sunt formulate pentru particularitățile scalpului masculin, susținând curățarea, microcirculația și îngrijirea rădăcinii. În cazurile de descuamare, PARUSAN Șampon Anti-Mătreață este destinat calmării scalpului și menținerii echilibrului cutanat.

În concluzie, colagenul este o proteină esențială pentru sănătatea părului, chiar dacă rolul său este indirect. Prin susținerea structurii dermului, furnizarea de aminoacizi pentru sinteza cheratinei și menținerea unui scalp echilibrat, colagenul contribuie la rezistența, densitatea și vitalitatea părului. Efectele sale sunt cel mai bine valorificate atunci când este integrat într-o rutină completă, care combină suplimentarea orală cu produse topice dedicate, așa cum propune gama PARUSAN.Disclaimer! Informațiile prezentate au scop informativ și nu înlocuiesc consultul medical. Pentru evaluare și recomandări personalizate, adresează-te unui specialist.

