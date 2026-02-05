Cum dispare o mașină în 30 de secunde și cum poți să o recuperezi

Nici o fereastră spartă, nici o alarmă care să sune, nimic. Andrei a realizat că mașina lipsește abia dimineața când a coborât să meargă la serviciu. Ce nu știau hoții este că Andrei instalase cu trei luni înainte un tracker GPS de la GPSWOX, un dispozitiv mic cât un pachet de țigări ascuns sub tapițeria din spate, și exact asta i-a salvat mașina.

Povestea lui Andrei nu e unică și nici măcar neobișnuită. În Europa s-au furat peste 131000 de mașini doar în Italia în 2023, cu 7% mai mult decât în anul precedent. Germania a raportat aproape 30000 de furturi în același an, iar Marea Britanie a pierdut peste 64000 de vehicule. România stă mai bine statistic, cu aproximativ 6 furturi la 100000 de locuitori, ceea ce ne plasează printre cele mai sigure țări din Europa din punctul ăsta de vedere. Dar cifrele astea ascund o realitate pe care o cunosc foarte bine cei care lucrează în domeniu. România nu e atât o țară din care se fură mașini, cât una prin care trec mașinile furate. Am vorbit cu un ofițer de la Poliția de Frontieră acum câteva luni și mi-a explicat că rutele clasice de trafic vin din Italia și Germania, trec prin Austria și Ungaria, și ajung în România de unde continuă spre Moldova, Ucraina sau mai departe în est. Vehiculele care se opresc în România sunt fie cele comandate de clienți locali, fie cele care au probleme și trebuie reparate sau dezmembrate înainte să continue drumul.

Metoda prin care a fost furat BMW-ul lui Andrei se numește relay attack și a devenit practic standardul industriei pentru hoții de mașini în ultimii ani. Un studiu realizat de clubul auto german ADAC a testat 237 de mașini cu sistem keyless și 230 dintre ele au putut fi deblocate și pornite folosind această tehnică. Funcționează așa. Cheia ta emite constant un semnal radio de putere mică, iar mașina scanează permanent să vadă dacă detectează acel semnal. Când ești aproape de mașină, ea recunoaște semnalul și îți permite să deschizi portiera și să pornești motorul fără să scoți cheia din buzunar. Hoții folosesc două dispozitive care costă poate 80 sau 100 de euro pe internet. Unul stă lângă casa ta și captează semnalul cheii de pe hol sau de pe măsuța de la intrare. Celălalt stă lângă mașină și transmite semnalul captat. Mașina crede că cheia e lângă ea și se deschide. Toată operațiunea durează sub 30 de secunde și nu lasă urme de efracție.

Andrei mi-a povestit că atunci când s-a trezit și a văzut că mașina nu e unde o lăsase, prima reacție a fost să creadă că a fost ridicată de poliția locală pentru parcare neregulamentară. A sunat la dispecerat, i s-a spus că nu au ridicat nimic din zona aia. Abia atunci și-a amintit de tracker. A deschis aplicația de pe telefon și a văzut că BMW-ul era undeva în apropierea Giurgiului, la vreo 60 de kilometri sud de București. A sunat imediat la 112 și le-a dat coordonatele exacte. Poliția a ajuns la locație în mai puțin de o oră și a găsit mașina într-o curte din spatele unei case aparent abandonate, cu plăcuțele de înmatriculare deja schimbate. Hoții probabil plecaseră să aducă altceva sau să doarmă câteva ore înainte să continue transportul spre Bulgaria. I-au lăsat mașina practic intactă, doar cu câteva zgârieturi pe interior unde încercaseră să găsească și să dezactiveze trackerul.

Statisticile despre recuperarea mașinilor furate sunt destul de sumbre dacă nu ai un sistem de localizare. În Statele Unite, rata de recuperare pentru vehiculele fără GPS e undeva sub 60%. Cu tracker, sare la peste 90%. În Europa cifrele sunt similare, deși variază destul de mult de la țară la țară în funcție de cât de repede reacționează poliția și cât de organizate sunt rețelele de traficanți. Am auzit povești despre mașini recuperate în mai puțin de o oră și povești despre mașini care au ajuns în Africa de Nord înainte ca proprietarul să realizeze că lipsesc. Diferența e aproape întotdeauna aceeași. Cine avea GPS și-a recuperat mașina. Cine nu avea a rămas cu dosarul penal și cu banii de la asigurare dacă avea casco.

Când am întrebat mai mulți proprietari de mașini premium din București dacă au instalat vreun sistem de localizare aftermarket, majoritatea m-au privit cu o expresie care sugera că nu s-au gândit niciodată la asta. Unul mi-a spus că mașina lui are deja GPS de fabrică prin aplicația producătorului. I-am explicat că hoții știu exact unde sunt amplasate sistemele de fabrică și prima chestie pe care o fac e să le dezactiveze. Un tracker ascuns în altă parte a vehiculului, alimentat independent sau cu baterie proprie, e mult mai greu de găsit și de dezactivat. Trackerele moderne precum cele oferite de GPSWOX au și funcții de geofencing care te alertează dacă mașina iese dintr-o zonă prestabilită și pot transmite locația chiar și când hoții încearcă să blocheze semnalul GSM cu dispozitive de bruiaj.

Ce m-a surprins în discuțiile cu specialiști în securitate auto e cât de puțin știu românii despre metodele moderne de furt și despre opțiunile de protecție. Mulți încă se bazează pe alarme care sună tare sau pe blocatoare de volan, chestii care poate funcționau acum 15 sau 20 de ani dar care astăzi nu reprezintă decât o inconveniență minoră pentru hoți. Un blocator de volan se taie în 30 de secunde cu o pilă sau se sparge cu o lovitură precisă. Alarma care sună nu interesează pe nimeni în 2025, mai ales noaptea când toată lumea presupune că s-a activat accidental sau că bate vântul. Singura protecție reală e să știi unde îți e mașina în orice moment și să poți alerta autoritățile cu coordonate exacte înainte ca vehiculul să dispară într-un container sau să fie dezmembrat.Andrei și-a recuperat BMW-ul cu daune minime și acum verifică locația mașinii aproape obsesiv de câteva ori pe zi. Mi-a spus că investiția în tracker și abonamentul lunar i s-au părut o cheltuială inutilă când le-a făcut, mai degrabă o paranoia decât o necesitate practică. Acum consideră că sunt cei mai buni bani pe care i-a cheltuit vreodată pe mașina aia. Asiguratorii din Germania plătesc în medie peste 20000 de euro pe fiecare mașină furată care nu se recuperează. În România despăgubirile sunt mai mici pentru că și mașinile sunt în general mai ieftine, dar traumă și bătaia de cap sunt aceleași.

