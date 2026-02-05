La Neira Automobile, procesul este complet diferit. Fiecare autoturism care intră în stoc trece printr-un circuit tehnic și estetic complex. Înainte de a ajunge în fața clientului, vehiculul este supus unor verificări riguroase care elimină riscul defecțiunilor ascunse.

Iată pașii concreți prin care trece fiecare mașină pentru a deveni eligibilă pentru vânzare.

Selecția riguroasă a sursei de proveniență

Controlul calității începe înainte ca mașina să ajungă în România. Echipa de achiziții caută vehicule în piețele vestice, cu precădere în Germania. Se evită mașinile cu istoric dubios, cele folosite în regim de taxi sau cele care prezintă urme evidente de uzură excesivă.

Criteriile de selecție sunt stricte. Se preferă mașinile cu istoric de service complet, care au rulat pe autostrăzi și au fost întreținute conform normelor producătorului. Această triere inițială asigură o bază solidă. Este mult mai ușor să pregătești pentru vânzare o mașină care a fost îngrijită decât una neglijată.

Inspecția vizuală și structurală detaliată

Odată ajunsă în parcul auto, mașina intră în prima etapă de verificare fizică. Experții examinează caroseria pentru a depista eventuale reparații neconforme sau urme de accidente grave.

Se verifică alinierea elementelor de caroserie, starea vopselei și integritatea geamurilor. Orice semn de rugină la praguri sau aripi este notat. Dacă structura de rezistență a mașinii a fost afectată în trecut, vehiculul nu intră la vânzare. Siguranța pasagerilor este prioritară și nu se fac compromisuri la acest capitol.

Verificarea mecanică pe elevator

Aceasta este etapa critică. Mașina este ridicată pe elevator pentru ca mecanicii să poată inspecta partea de rulare și subansamblele motorului. Aici se văd problemele pe care un cumpărător obișnuit nu le poate observa într-o parcare.

Elementele verificate includ:

  • Sistemul de frânare. Se măsoară uzura discurilor și a plăcuțelor. Dacă sunt sub limita de siguranță, se înlocuiesc.
  • Suspensia și direcția. Se verifică brațele, bucșele, capetele de bară și amortizoarele. Nu sunt acceptate jocuri care afectează stabilitatea.
  • Etanșeitatea motorului. Se caută scurgeri de ulei sau antigel. Un motor uscat este semnul unei funcționări corecte.
  • Sistemul de evacuare. Se verifică starea tobelor și a racordurilor flexibile.

Testarea computerizată a sistemelor electronice

Mașinile moderne sunt conduse de computere. O simplă privire sub capotă nu este suficientă. Tehnicienii conectează testere profesionale la portul OBD al mașinii pentru a citi memoria unității de control (ECU).

Această scanare relevă starea injectoarelor, a turbinei, a filtrului de particule (DPF) și a senzorilor. Erorile stocate în istoric pot indica probleme latente care nu s-au manifestat încă fizic, dar care ar putea costa bani în viitor. De asemenea, diagnoza electronică ajută la validarea kilometrajului prin compararea datelor din diverse module ale mașinii.

Proba de drum în condiții reale

După verificările statice, mașina iese pe traseu. Un mecanic experimentat conduce vehiculul pentru a simți cum răspunde la comenzi.

În timpul testului se urmărește:

  • Cum schimbă cutia de viteze (indiferent dacă e manuală sau automată).
  • Cum accelerează motorul și dacă scoate fum.
  • Dacă există zgomote la trecerea peste denivelări.
  • Dacă mașina își păstrează traiectoria la frânare bruscă.

Orice anomalie sesizată în acest stadiu duce la reintrarea mașinii în service pentru remedieri.

Pregătirea estetică și igienizarea interiorului

Odată ce partea tehnică este confirmată, mașina primește atenția cuvenită la interior. Nimeni nu vrea să cumpere o mașină murdară. Se realizează o curățare profesională a tapițeriei, a bordului și a portbagajului.

Dacă este necesar, se face polisarea farurilor mătuite pentru a restabili vizibilitatea și aspectul proaspăt. Mașina trebuie să arate impecabil, reflectând starea ei tehnică bună.

Garanția și documentele finale

Ultimul pas în procesul de pregătire este cel administrativ. Se pregătesc toate actele necesare vânzării, inclusiv certificatul fiscal și documentele de proveniență.

Cel mai important, dealerul emite certificatul de garanție. Faptul că Neira Automobile oferă garanție 12 luni pentru motor și cutie de viteze la majoritatea stocului de mașini second hand este dovada supremă că procesul de verificare funcționează. Dealerul își asumă riscul tehnic tocmai pentru că știe că a verificat mașina „la sânge”.

Accesibilitate pentru orice buget

Acest proces nu este rezervat doar modelelor de lux. Chiar și categoria de masini ieftine beneficiază de aceeași atenție. O mașină cu un preț accesibil trebuie să fie la fel de sigură ca una scumpă.

Datorită acestor pași, cumpărătorul are certitudinea că nu ia o „pisică în sac”. Mașina este gata de drum, are reviziile necesare făcute sau planificate transparent și vine cu plasă de siguranță sub forma garanției. Este un mod civilizat și sigur de a face comerț cu masini rulate, bazat pe respectul față de client și față de siguranța rutieră.

Sursa foto:  https://neiraautomobile.ro/

