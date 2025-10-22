Spectacolul este adresat în primul rând copiilor și adulților cu nevoi speciale, terapeuților, educatorilor, medicilor și tuturor celor care sprijină accesul egal la cultură. În același timp, este deschis oricărui spectator care dorește să descopere baletul într-un format blând și empatic.

Bogdan Acatrinei, iniţiatorul proiectului şi Co-fondator al Asociaţiei Kinetobebe declară: „Este pentru prima dată când un teatru de operă din România creează un spectacol dedicat nevoilor publicului neurodivergent și cu dizabilități senzoriale sau motorii, oferind un cadru artistic adaptat, sigur și prietenos. Conținutul audiovizual va fi adaptat pentru persoanele neurodivergente și întregul perimetru va fi accesibilizat pentru cei cu deficiențe motorii. Lansăm proiectul ca un demers pilot, pe care să îl poată adopta şi adapta şi alte instituţii de cultură din ţară. ”

Iar coregraful Antonel Oprescu completează: „Gândit cu atenție la detalii, de la scenografie și lumină, până la sunet și ritmul scenelor, „Dansul pașilor de catifea” îmbină fragilitatea baletului cu puterea incluziunii. Luminile rămân blânde, volumul este adaptat sensibilităților auditive, iar fiecare tranziție vizuală a fost creată pentru a oferi predictibilitate și confort. Spectacolul durează aproximativ 30 de minute, fără pauză, fiind structurat într-o succesiune de povești familiare și momente coregrafice expresive.”

Narațiunea caldă a personajului Drosselmeier (din „Spărgătorul de nuci”) leagă aparițiile unor figuri îndrăgite de copii precum Albă-ca-Zăpada, Scufița Roșie, Pisica și Motanul, Arlechin și Colombina, într-un fir epic clar și prietenos. Fiecare scenă aduce o combinație de mimă, mișcări simple și joc expresiv, conceput pentru a fi ușor de urmărit.

Spectacolul nu implică interacțiune directă pe durata desfășurării, însă la final, publicul este invitat în foaier, unde dansatorii și soliștii se vor întâlni cu copiii, respectând ritmul și nevoile fiecăruia. Personalul artistic și voluntarii vor pregătiți pentru a oferi sprijin discret și empatic.

Realizat cu sprijinul E.ON Energie România, „Dansul pașilor de catifea” este parte din programul social „Bucureștiul este și al lor”, inițiat de Asociația Kinetobebe, care promovează accesul egal al copiilor cu dizabilități sau din medii vulnerabile la experiențe culturale și educaționale.

Conceptul artistic și adaptarea incluzivă au fost dezvoltate de actorul Bogdan Acatrinei, cofondator al Asociației Kinetobebe, în colaborare cu specialiști în psihopedagogie specială, kinetoterapie și neurodiversitate, alături de organizații de părinți și ONG-uri de profil.

Pentru un public mai inclusiv, pentru o artă mai aproape de oameni.

Bilete pe https://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: E.ON Energie România.

Sursa foto: Opera Națională București

