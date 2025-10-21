De ce iarna este cel mai bun moment pentru a începe cursurile de înot

LCD Club oferă acest cadru ideal în toate locațiile sale – Olimpia, Alexandreea, Steaua și Otopeni – unde apă caldă, aerul curat și curățenia impecabilă transformă fiecare ședința într-un moment de relaxare și bucurie.

Prin organizare exemplară și atenție constanța la confortul copiilor, clubul LCD reușește să mențină acel echilibru perfect între disciplină și joacă.

Instructorii dedică timp fiecărui copil, adaptând ritmul de învățare și încurajând progresul natural, indiferent de vârstă sau sezon.

De aceea, pentru mulți părinți, iarnă nu înseamnă o pauză de mișcare, ci dimpotrivă – cel mai bun moment pentru a începe cursurile de înot într-un spațiu cald, sigur și prietenos.

De ce iarnă este cel mai bun moment pentru a începe cursurile de înot

Mulți părinți cred că înotul este o activitate potrivită doar pentru vara, însă adevărul este exact opusul: iarnă este cel mai bun moment pentru a începe cursurile de înot.

Cluburile moderne, precum LCD, oferă condiții excelente în bazine interioare încălzite, unde copiii pot învăța să înoate în confort și siguranță, indiferent de vremea de afară.

Pentru părinții care își doresc o activitate completă, sănătoasă și potrivită pentru orice vârstă, recomandăm pagină dedicată cursuri înot copii – locul unde poți află cum se desfășoară primele lecții, ce beneficii aduce înotul și de ce este esențial în sezonul rece.

Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat
Recomandări
Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

De ce să alegi înotul iarnă – beneficii reale pentru sănătate

Înotul practicat în lunile reci nu doar că menține corpul activ, ci întărește sistemul imunitar și respirator.

Contactul regulat cu apă caldă stimulează circulația, îmbunătățește rezistență organismului și ajută la prevenirea răcelilor.

Copiii care practică înotul iarnă sunt mai echilibrați, mai rezistenți și mai relaxați, iar părinții observă rapid că răcelile frecvente devin mai rare.

Pe lângă beneficiile fizice, înotul susține dezvoltarea emoțională: copiii devin mai încrezători, mai atenți și mai disciplinați.
Înotul îi învață să-și depășească temerile și să aibă răbdare – valori esențiale pentru echilibrul de zi cu zi.

Condiții ideale în bazinele clubului LCD

La clubul LCD, toate locațiile – OlimpiaAlexandreeaSteaua și Otopeni – sunt complet echipate pentru sezonul rece.

Apa este încălzită constant între 30–32°C, aerul este climatizat, iar vestiarele sunt curate, igienizate și confortabile.

Fiecare detaliu este gândit pentru siguranța copiilor: supraveghere continuă, echipamente moderne și grupe mici, adaptate vârstei și nivelului de pregătire.

Instructorii clubului LCD au experiență în lucrul cu copii de toate vârstele, de la inițiere până la perfecționare.

Fiecare lecție se bazează pe joacă, comunicare și învățare treptată, astfel încât copilul să se simtă în largul lui chiar și la prima întâlnire cu apă.

De ce iarna este cel mai bun moment pentru a începe cursurile de înot

De ce iarnă aduce cel mai bun start pentru înot

Toamna și iarnă sunt anotimpuri în care programul copiilor devine mai stabil, iar activitățile în aer liber se reduc.
Este momentul ideal pentru a introduce o rutină constanța de mișcare – într-un spațiu interior, sigur și prietenos.
Cursurile de înot oferă ritm, disciplină și energie pozitivă, exact când organismul are nevoie de susținere suplimentară.

În plus, adaptarea la apă se face mult mai bine iarnă: copiii nu asociază înotul doar cu distracția din vacanță, ci cu o activitate constanța, serioasă și educativă.

Înotul – activitatea care susține imunitatea și echilibrul copiilor

Pe lângă întărirea sistemului imunitar, înotul are un efect calmant asupra întregului organism.
Apă caldă relaxează mușchii, îmbunătățește respirația și ajută la reducerea stresului acumulat la școală.
Copiii dorm mai bine, se concentrează mai ușor și învață să își gestioneze emoțiile.

Iarnă, aceste beneficii devin și mai importante – înotul ajută corpul să se adapteze mai bine la schimbările de temperatura și să își păstreze vitalitatea.

Secțiune de întrebări frecvente

1. Nu este riscant să duci copilul la bazin iarna?
Nu. Bazinele clubului LCD sunt încălzite, ventilate și complet sigure. Copiii sunt uscați și schimbați imediat după cursuri.

2. Ce temperatura are apa din bazine?
Între 30 și 32°C, temperatura ideală pentru adaptare și confort termic.

3. Poate răci copilul după cursuri?
Nu, dacă sunt respectate regulile de baza – uscarea părului și îmbrăcarea corespunzătoare înainte de ieșire.

4. Cât durează o ședința de înot?
Aproximativ 45–50 de minute, în funcție de vârstă și nivel.

5. Pot participa copiii mici (2–4 ani)?
Da, există grupe speciale pentru preșcolari, cu metode blânde de adaptare la apă.

6. Ce beneficii are înotul iarnă față de alte sporturi?
Înotul este complet, sigur, fără impact asupra articulațiilor și întărește imunitatea.

7. Cum se menține igienă în bazine?
Apă este filtrată permanent, iar spațiile sunt igienizate zilnic conform normelor.

8. Ce se întâmplă dacă copilul lipsește de la o ședința?
Ședințele pot fi recuperate, în funcție de disponibilitatea grupei.

9. Există cursuri și în weekend?
Da, clubul LCD are program extins și în weekend, pentru confortul familiilor.

10. De ce este LCD alegerea potrivită pentru iarnă?
Pentru că oferă siguranță, apă caldă, curățenie impecabilă și personal calificat, disponibile tot anul.

Iarnă poate fi cel mai bun moment pentru o nouă rutină sănătoasă.
La clubul LCD, cursurile de înot transformă sezonul rece într-o perioada activă, veselă și benefică pentru dezvoltarea copiilor.
Apă caldă, siguranță și grijă permanentă pentru detalii creează mediul perfect pentru învățare și încredere.

Pentru mai multe informații, accesează și pagină Cursuri înot – locul unde mișcare, educație și sănătate se întâlnesc în fiecare anotimp.

Foto: Clubul LCD

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.RO
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate

Alte știri

Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Știri România 10:48
Un profesor din Brașov, acuzat că lua șpagă 500 de euro de la studenți și angajați din MAI, a fost trimis în judecată de DGA
Aspen – GMF Bucharest Forum, între 22 și 24 octombrie, eveniment unic în Europa
Știri România 10:44
Aspen – GMF Bucharest Forum, între 22 și 24 octombrie, eveniment unic în Europa
Parteneri
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Adevarul.ro
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
Fanatik.ro
Marius Șumudică la FCSB? Liderul din SuperLiga are scenariul pregătit: „Mai întâi trebuie dat afară Gigi Becali”
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Ce salarii oferă Tuncay Ozturk. Fostul soț al Andreei Marin caută angajați pentru clinica lui
Stiri Mondene 10:56
Ce salarii oferă Tuncay Ozturk. Fostul soț al Andreei Marin caută angajați pentru clinica lui
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Stiri Mondene 10:45
Alina Pușcău, adevărul despre „mângâierile interzise” și noaptea petrecută alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru”
Parteneri
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
TVMania.ro
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
ObservatorNews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Parteneri
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
GSP.ro
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
Parteneri
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Mediafax.ro
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD.ro
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Redactia.ro
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;
KanalD.ro
Cum și-a prevestit sfârșitul gravida care a murit în explozia din Rahova. Mama tinerei a făcut dezvăluiri sfâșietoare: &quot;Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc!&quot;

Politic

Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
Politică 09:20
Judecătorii CCR care au respins legea pensiilor speciale au pensii cuprinse între 30.000 și aproape 70.000 de lei pe lună
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar”
Parteneri
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
ZiaruldeIasi.ro
Universitățile din Iași au pierdut 35,2 milioane euro finanțare nerambursabilă din PNRR. Dispar un stadion, o cantină, un cămin modernizat și renovarea fostei clădiri Romtelecom
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
Fanatik.ro
Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței