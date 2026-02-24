Însă, managementul deșeurilor este adesea un aspect ignorat până când apar primele probleme: mirosuri neplăcute, spații dezordonate sau, mai rău, pubele sparte care trebuie înlocuite constant.

Alegerea echipamentului de colectare nu ar trebui să fie o simplă bifă pe o listă de achiziții. Este vorba despre eficiență operațională și despre menținerea unui standard de igienă care să prevină incidentele nedorite.

Cum alegem pubela pentru gunoi? 

Nu toate deșeurile sunt create la fel, iar spațiul disponibil în locația ta dictează tipul de recipient necesar. De aceea, este esențial să ai acces la o gamă diversificată de capacități, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui departament:

  • Pubele de 50L și 60L. Ideale pentru interior, sub blaturile de lucru din bucătării sau în zonele de recepție. Sunt compacte, ușor de igienizat și permit o colectare selectivă rapidă fără a ocupa mult spațiu.
  • Pubele de 120L. Standardul „de aur” pentru birouri medii și clinici. Sunt suficient de mari pentru a colecta volumul zilnic de deșeuri, dar rămân extrem de ușor de manevrat prin coridoare înguste. 

Dar aceste pubele sunt potrivite și pentru locuințe rezidențiale (familii de 4 persoane). 

  • Pubele de 240L. Calul de povară pentru zonele de depozitare, curți interioare sau puncte de colectare centralizată. Acestea permit stocarea unui volum generos de deșeuri până la momentul ridicării de către serviciile de salubritate.

Tipuri de pubele și aplicabilitate în funcție de culoare

Ce culori au pubelele în funcție de gunoi?

  • galben este pentru plastic, PET
  • negru pentru gunoi menajer
  • albastru pentru hârtie, carton
  • verde pentru sticlă
  • roșu pentru substanțe periculoase
  • maro pentru deșeuri biodegradabile

Rezistența industrială vs. soluțiile improvizate

Diferența dintre pubele gunoi profesionale și acele pubele de duzină se vede în detalii. Modelele pe care le alegi pentru firma ta trebuie să reziste la șocuri mecanice, la greutatea deșeurilor umede și, mai ales, la intemperii. 

O pubelă de 240 L plină este greu de mișcat dacă roțile nu sunt dotate cu roți de calitate sau dacă axul este subțire.

Mai mult, plasticul trebuie să fie tratat împotriva razelor UV. Fără această protecție, containerele devin casante în doar câteva luni sub soarele arzător, ducând la fisuri care permit scurgerea lichidelor și atragerea dăunătorilor.

Siguranța și curățenia – O viziune integrată

Un spațiu curat este, prin definiție, un spațiu mai sigur. Managementul corect al deșeurilor reduce riscul de incendiu (prin eliminarea acumulărilor de materiale inflamabile) și menține căile de evacuare libere. Totuși, curățenia nu se oprește la aruncarea gunoiului. Igienizarea periodică a platformelor de colectare și a zonelor de descărcare este vitală.

Pentru aceste sarcini de întreținere care necesită presiune și fiabilitate, ai nevoie de uneltele potrivite.

Profesionalism în fiecare colț al afacerii tale cu Sirius-Distribution.ro

Echipa de la Sirius Distribution.ro îți pune la dispoziție soluții testate și certificate pentru managementul eficient al deșeurilor. Fie că ai nevoie de pubele rezistente de 120, 240, 360 de litri sau diferite tipuri de materiale, aici găsești calitatea care durează la prețuri foarte avantajoase. 

Investește în echipamente care nu te lasă la greu și asigură-te că spațiul tău respectă toate standardele de igienă și protecție.

Descoperă oferta de pubele și echipamente pe Sirius-Distribution.ro

Sursă imagine: www.sirius-distribution.ro

