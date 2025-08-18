Trei mașini oferite la tombolă

 Punctul culminant al evenimentului a fost tombola Dragoliv, prin care au fost acordate trei autoturisme verificate și pregătite în service-ul propriu. Un BMW Seria 3 Diesel, o Toyota Aygo Benzină și un Peugeot 207 CC Cabrio Automat au ajuns la câștigătorii norocoși, fiecare premiu fiind oferit pe categorii: unul pentru participanții prezenți în parc, unul pentru cei activi pe rețelele sociale și unul pentru clienții fideli care și-au achiziționat în trecut o mașină de la Dragoliv.

 Atmosfera a fost una electrizantă, iar bucuria celor premiați a fost împărtășită de întreaga audiență.

Concert Adrian Minune și voie bună asigurată

La ora 16:00, scena a aparținut lui Adrian Minune, care a susținut un recital de peste o oră și a ridicat publicul în picioare cu melodiile sale celebre. Concertul a completat perfect ziua, oferind celor prezenți momente de distracție și energie.

Organizatorii au pregătit și o serie de prezentări speciale, printre care parada Dragoliv, cu o selecție variată de modele din stoc, dar și lansarea la comercializare a unor vehicule electrice care pot fi conduse fără permis. 

Asociația Dragoliv, alături de comunitate

Un loc aparte în cadrul evenimentului l-a ocupat Asociația Dragoliv „Salvăm animale, salvăm suflete”, care administrează un adăpost cu peste 180 de câini în Sascut. Vizitatorii au putut afla mai multe despre activitatea organizației și despre șansele de adopție pentru animalele salvate.

 „Este o parte din sufletul nostru. În spatele brandului Dragoliv stă și dorința de a face bine comunității. Prin asociație am reușit să salvăm sute de câini, mulți dintre ei deja adoptați. Este o misiune pe care o vom continua”, a declarat Cristian Bostan, Director General Dragoliv.

 Sprijinul comunității locale

 Evenimentul a beneficiat și de sprijinul autorităților locale. Primarul comunei Sascut, Apostol Ionel, a transmis un mesaj de apreciere:
„Noi suntem împreună cu marii investitori din comuna Sascut. Avem o familie Dragoliv, dar în spatele acestei familii stau oameni minunați, Cristi și Anca Bostan, pe care îi felicit pentru tot ceea ce fac pentru comunitatea noastră. Au ales să investească aici, acasă, și acest lucru este de mare valoare. De aceea suntem astăzi alături de ei, pentru a susține o firmă care respectă și apreciază fiecare client.”

 Un brand cu tradiție de 31 de ani

 Dragoliv, marcă înregistrată la OSIM, este unul dintre cele mai puternice branduri auto din România, cu o tradiție de peste trei decenii. Cu un stoc de peste 500 de mașini, servicii complete (finanțare în rate sau leasing, livrare gratuită în toată țara, garanție motor și cutie de 12 luni) și o reputație bazată pe seriozitate și transparență, Dragoliv rămâne un nume de referință în piața auto second-hand.

 Succesul primei ediții Dragoliv Auto Fest confirmă încă o dată legătura puternică dintre brand și comunitate și deschide drumul pentru organizarea anuală a acestui festival.

Sursa imagine: Dragoliv

