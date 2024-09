Vești foarte bune pentru fanii rock. Bring Me The Horizon a lansat, în urmă cu câteva zile, albumul „NeX GEn” iar criticii sunt entuziasmați: „ capodoperă a haosului sonor”, „bombastic și genial”, cronicile despre material sunt laudative și crește și mai mult nerăbdarea fanilor din lumea întreaga de a asculta noile piese live. Așteptarea e scurtă pentru fanii din România: vineri, 19 iulie, Bring Me The Horizon sunt la castel, cu mix ce cuprinde cele mai importante hit-uri din carieră dar și o mare parte din albumul nou, transpus într-un show vizual și muzical de top.

Și trio-ul Khruangbin aduce la Electric Castle piese proaspăt lansate. Noul lor album, „A La Sala”, marchează o întoarcere la rădăcinile lor muzicale, îmbinând dubby psychedelia și funk. Trupa e studiul de caz perfect pentru orice artist care îți dorește să facă o super carieră, dar fără compromisuri artistice. Cu peste 800 de milioane de accesări pe platformele de streaming, dar fără niciun hit pe care să-l asculți pe radio, cu show-uri minimaliste, fără niciun element care să-ți distragă atenția de la muzică, Laura Lee Ochoa, Donald „DJ” Johnson și Mark Speer reușesc să creeze, o atmosferă intimă, perfectă pentru a fi savurată, în premieră în România, la castelul Banffy.

Headliner la Electric Castle, Sean Paul are vești bune pentru fani. Superstarul dancehall a ajuns pentru prima dată în Billboard US Afrobeats Songs Chart cu piesa „Hold On”, în colaborare cu artistul nigerian Young Jonn. Piesa face parte din albumul de debut al lui Young Jonn, „Jiggy Forever”, iar odată cu lansarea ei, Sean Paul subliniază legătura puternică dintre dancehall și afrobeats. Includerea ei în concertul programat duminică, 21 iulie, e o certitudine.

Chase & Status par de neclintit din top-urile muzicale. Piesa „Baddadan” a atins recordul de 15 săptămâni în Top 10 UK, confirmând că duo-ul britanic îți merită pe deplin titlul de Producătorul Anului 2023, câștigat la BRIT Awards. Cu 7 albume în portofoliu, alegerea pieselor ce vor fi prezentate, pentru prima oară în formula LIVE în România, va fi dificilă.

Fanii artistei Kenya Grace au noi piese de fredonat, pe lângă hit-ului „Strangers” ce a propulsat-o pe tânara britanică în clasamentele mondiale. Albumul „The After Taste”, lansat în această primăvară, explorează redescoperirea de sine în urma unei despărțiri și conține atât single-urile care au făcut-o celebră pe TikTok, cât și noi piese prin care redefinește stilul drum and bass. Întreg albumul e produs, scris și interpretat de artistă, o performanță ce îi recomandă din plin showul de la Electric Castle.

Regina techno, Ninei Kraviz, cunoscută pentru producțiile impecabile și set-urile pline de energie, este și preferata pasionaților de jocuri video. Kravitz a finalizat coloana sonoră pentru jocul Onmi iar contribuția ei a fost esențială în definirea noii experiențe de realitate augmentată. Nu este prima incursiune a lui Kraviz în lumea jocurilor video, ea colaborând anterior și la coloana sonoră a „Cyberpunk 2077”.

Organizatorii au publicat programul fiecărei zile din ediția ce va avea loc între 17-21 iulie. Fanii pot fi siguri că nu vor rata artistul lor preferat din lista celor peste 300 care vor fi prezenți la Electric Castle 2024. Toate detaliile sunt disponibile pe https://electriccastle.ro/

