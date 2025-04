Potrivit primelor informații, incendiul a fost cauzat de explozia unei butelii de gaz și s-a extins rapid pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați.

Trei angajați sunt răniți, dintre care doi sudori au fost internați în stare gravă, după cum afirmă guvernatorul Artur Parfencikov.

Russian media report that the Onega Shipbuilding Plant in Petrozavodsk is burning intensely. They claim that a gas cylinder explosion caused a fire in a workshop where fuel containers are stored. pic.twitter.com/9dp1BnLU7f

Incendiul a izbucnit într-un atelier recent construit, a cărui structură nu a rezistat flăcărilor.

Autoritățile au mobilizat 60 de pompieri și 20 de autocisterne pentru stingerea focului.

UPD: Major fire in Petrozavodsk, Karelia: the Onega shipyard is burning. The 4th workshop of the enterprise, where fuel tanks are located, caught fire. According to preliminary data, the fire was caused by an explosion of a gas cylinder. Three people were injured. pic.twitter.com/CTTzwdohCW