Astfel, veți vedea câteva lecții de viață, din care putem lua cu toții aminte, a unor oameni, mari personalități, pentru care nu există imposibil și care uimesc cu reușitele lor. Veți vedea străini care și-au lăsat țara pentru România și care cântă în limba română cu mândrie. Veți vedea și tineri foarte talentați, care ne demonstrează că viitorul e pe mâini bune. Mulți artiști din Basarabia vor călca pragul emisiunii în acest sezon, precum și vedete de notorietate actuală, pe care le veți vedea în alte ipostaze, inedite. Va fi un sezon fresh, cu invitați tineri, variați, cu actori de seamă și cu multe surprize și celebrări. Noutatea fiecărei ediții o reprezintă TESTUL SINCERITĂȚII! Contra cronometru, în fiecare emisiune, invitați de-ai lui Paul Surugiu vor răspunde unor întrebări incomode, unor curiozități ale publicului, cu sinceritate! Vom afla astfel detalii din viețile celor prezenți și ne vom delecta cu onestitatea lor, reușind să descoperim laturi noi ale fiecăruia! Paul Surugiu are și premiere muzicale, încă din primele ediții, duete inedite și desigur, tradiționalele gale de folclor, care fac succes și care aduc în fața oamenilor artiști autentici, cu repertoriu de seamă! În continuare, alături de el, vor fi trupa Supermarket și baletul condus de coregraful Florin Mariș!

”Îmi doresc să vă oferim duminici pline de diverse stări, de oameni noi, de talente și de tineri care sigur vor ajunge la sufletele voastre! Chiar cred din suflet că emisiunea noastră e un produs de calitate, curat, decent, așa cum nu prea mai vezi printre emisiunile de divertisment de la noi! Nu pot forța oamenii să se uite la noi! E alegerea lor, dar sunt mândru că alături de echipa de profesioniști a TVR, menținem standardul sus și oferim bucurii, alinări, aducem oameni talentați, din drag de țara asta care are nevoie și de altceva în afară de mediocritate! La noi poți afla ceva nou și poți descoperi sau redescoperi nume care merită să fie în atenție!

La emisiunea noastră, fără menajamente, se pot uita și copii, părinți, bunici, adolescenți. Pentru fiecare în parte am avut ceva mereu și am încercat să deschidem porțile largi oricui are ceva de spus notabil, muzicii de calitate cântate în limba română. Avem un sezon captivant până în vară, cu multe lucruri interesante! Nu o fac nici pe a patriotul de servici! Nu e neapărat acesta scopul emisiunii! Vrem în schimb ca duminicile să aibă parfum de calitate, să aibă diversitate și momente speciale, fie că sunt muzicale, recitări, povești de viață, ani de carieră sau tineri plini de talent. Eu înțeleg că marele public este axat poate pe alte trenduri, dar asta nu înseamnă că nu mai există oameni cu minte și suflet în țara asta, care să-și dorească să vadă ceva frumos la televizor.” (Paul Surugiu-Fuego)

Duminica aceasta, în prima ediție, patru personaje vă vor delecta cu poveștile lor impresionante și cu fragmente artistice dintre cele mai speciale! Vom afla cum se învinge moartea și cum aceasta poate deveni, la un moment dat, motiv pentru desăvârșirea artistică. Este cazul minunatei Paula Hriscu, artista autentică, cu bota reprezentativă, care ne va povesti cum a început să cânte la 22 de ani, dar ne va emoționa și cu istoria ei și a cântecelor sale și cu un fragment dintr-o priceasnă celebră! Are și cântece speciale, dar și un duet alături de Fuego dedicat tuturor mamelor, pe versurile lui Corneliu Vadim Tudor. Renumitul actor al generației de aur, Valentin Teodosiu, va fi premiat de Paul Surugiu și ne va povesti amintiri amuzante și interesante alături de mari nume ale scenei românești. Acesta va realiza și un moment special cu Fuego, pe versuri actuale și emoționante!

Cu adevărat o lecție de viață și de drag de țara asta este cea a Bellei Santiago, care-l va face pe Fuego să plângă, care ne va demonstra ce înseamnă să iubești țara care te-a adoptat și cum s-a descurcat în copilăria complicată! Bella ne va cânta în limba română, va cânta și folclor și chiar în filipineză, dar și-n duet cu Fuego! Noutatea sezonului, testul sincerității, va merge către THEO ROSE, artista pe val, apreciată de public, care va răspunde sincer, cu spontaneitate, unor întrebări incomode, precum motivul pentru care a ales să cânte manele, dacă invidiază vreo colegă de scenă sau cum a scăpat de depresie! Aceasta ne va impresiona cu naturalețea ei, ne va cânta și ne va purta în lumea romanței, cu un duet atipic alături de Paul Surugiu, care va lansa o nouă piesă duminică, un cântec în premieră compus de profesorul său din facultate, renumitul Marius Țeicu, pe versurile poetului Adrian Artene! Ca în fiecare sezon, ne vor fi aproape băieții din Trupa Supermarket și baletul condus de Florin Mariș! Nu ratați!

