Compania anunță existența a 9 locuințe asigurate facultativ în imobilul afectat și 21 în zona adiacentă, valoarea totală a sumelor asigurate ridicându-se la aproximativ 11 milioane lei. Asigurarea facultativă a locuinței Groupama acoperă riscuri multiple, precum incendiile, exploziile, accidentele, furturile sau daunele provocate vecinilor, completând asigurarea obligatorie PAD, care asigură doar riscurile de cutremur, inundații din cauze naturale și alunecările de teren. În lista de acoperiri sunt cuprinse și costurile pentru cazarea temporară, clauză care face parte din Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Groupama.

„Gândurile noastre merg în aceste momente către toți cei afectați de explozie, iar echipa noastră este aici, fizic, online sau la doar un telefon distanță, pentru a-i ajuta pe clienți în această perioadă dificilă. Suntem acum concentrați ca și acțiunile noastre să le fie cu adevărat de folos – am luat rapid decizia de a plăti întreaga sumă asigurată clienților noștri locatari ai scării în care a avut loc explozia, suntem alături de clienții locatari ai scărilor adiacente, cu plăți în avans și acoperirea costurilor pentru cazare și rămânem pregătiți să răspundem și cu alte soluții concrete și sprijinul necesar. Pentru că asta este menirea noastră – să fim partenerul pe care cei care ne aleg știu că se pot baza”, a declarat Călin Matei, CEO Groupama.

Despre Groupama:

Groupama, liderul pieţei de asigurări din România, este astăzi recunoscut pentru calitatea serviciilor şi soluţiile flexibile de asigurare oferite celor aproape 2 milioane de clienţi individuali şi 150.000 de companii. Parte a unui grup internaţional de asigurări şi servicii financiare, mutualist și cu o istorie de peste 100 de ani, Groupama își orientează strategia în jurul creșterii sustenabile, urmărind să câștige preferința clienților. Misiunea companiei este de a-și ajuta clienții să-și trăiască viața cu optimism, zi de zi și în momentele definitorii, știind că mai important decât obstacolul din față este pe cine au alături. Parteneriatul este un element central al viziunii Groupama și stă sub semnul responsabilității și al solidarității, având la bază expertiza unui Grup internațional, alături de experiența și devotamentul unui asigurător local. Mai multe informații pe www.groupama.ro.

