Iphone 16 pro max – merită să-l cumperi? Toate avantajele de luat în considerare în 2025

Facem o mică comparație între iphone 16 pro max și iphone 17, pentru a vedea cu ce iese fiecare în evidență. Sigur că, în cazul viitoarei serii de telefoane, ne vom raporta la ceea ce știm și la informațiile făcute publice de leakeri de încredere.

De la forumuri la rețelele de socializare, oriunde se discută despre tehnologie, întrebarea este recurentă: odată cu apariția iPhone-ului 17, mai este alegerea unui iPhone 16 în 2025 o alternativă validă? Există mai mulți factori de luat în considerare, de la caracteristici la preț și impact asupra mediului.

Funcționalitate

Dacă ești un utilizator obișnuit care nu are nevoie de cele mai recente caracteristici ale unui flagship, alegerea unui iPhone 16 în locul noului iPhone 17 este încă o alegere excelentă. iPhone 16 Pro Max este dispozitiv Apple modern, cu actualizări ale sistemului de operare garantate pentru mulți ani, camere de înaltă calitate, o baterie de înaltă performanță pentru a te ajuta să treci cu ușurință peste zi și un design modern cu Dynamic Island și USB-C.

Pe scurt, dacă nu ești un fanatic al tehnologiei care își dorește mereu cele mai recente inovații, o generație anterioară îți poate oferi tot ce ai nevoie cu adevărat. La urma urmei, mulți dintre utilizatori folosesc doar o mică parte din caracteristicile smartphone-urilor pe care le dețin.

Recomandări Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Preț

iPhone 17 va sosi probabil la un preț mai mare. Din acest motiv, achiziționarea noii serii în septembrie s-ar putea să nu fie cea mai convenabilă opțiune. Un iPhone 16 Pro Max sau un iPhone 15 Pro Max în locul unui 17 Pro Max ar putea fi o alternativă mai avantajoasă, mai ales dacă sunt achiziționate în perioadele în care sunt promoții.

Acestea oferă performanțe ridicate, suport software garantat și un preț semnificativ mai accesibil. În plus, odată cu lansarea noii serii iPhone 17 care se află la doar câteva săptămâni distanță, prețurile acestor modelelor deja lansate vor scădea.

iPhone 17 – ce aduce nou și care-i sunt avantajele?

Seria de telefoane iPhone 17 urmează să aducă, potrivit celor mai recente zvonuri, o mulțime de noutăți, din mai multe puncte de vedere. Materiale noi. Forme noi. Un nou model Air care ar putea rescrie regulile. Iar Pro Max dă din nou lovitura, în special pe fronturile video și ale inteligenței artificiale.

Design revoluționar

Din când în când, Apple rupe ciclul iterațiilor minimale și produce ceva care rescrie proporțiile, senzația la atingere, însăși identitatea dispozitivului. Se pare că Apple va face asta odată cu lansarea iPhone 17 Air, un model extrem de subțire, de doar 5.5 mm, cu o estetică complet nouă, realizat din aluminiu, margini mai subțiri și cu un modul orizontal al camerei care amintește de unele dintre opțiunile văzute pe Pixel-urile de la Google.

Interesant nu este doar designul în sine, ci și ideea că acest Air ar putea înlocui Plus -ul, poziționându-se ca o cale de mijloc între iPhone-ul standard și Pro. Mai ușor, mai practic și potențial mai accesibil pentru cei care nu au nevoie de o cameră triplă, dar își doresc totuși un dispozitiv modern, performant și estetic.

Camere foto cu detalii care fac diferența

iPhone 17, cel puțin pe hârtie, promite un upgrade care ar putea avea un impact serios asupra celor care creează conținut vizual. Și nu vorbim doar despre fotografi, ci și despre cei care realizează videoclipuri, podcast-uri și creatori digitali.

Gama Pro va avea trei senzori de 48MP, inclusiv noul teleobiectiv de 85 mm (3,5x), ideal pentru portrete naturale și compoziții cinematografice. Obiectivul de 5×120 mm nu va mai fi disponibil, dar cel de 85 mm, asociat cu un senzor de 48 MP, oferă mult mai multă flexibilitate, chiar și atunci când se dorește decupare digitală.

Camera selfie iPhone 17, spre deosebire de cea a iphone 16 pro max de 12MP, va fi de 24MP, o premieră pentru întreaga gamă. Nu numai că îmbunătățește calitatea percepută a conținutului frontal (TikTok, Reels, videoclipuri verticale), dar deschide și noi posibilități cu apeluri video, streaming și chiar aplicații de înregistrare cu mai multe camere.

Recomandări Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Inteligența artificială și cip-uri noi

Când vine vorba de cipuri noi, viteza este adesea singurul lucru la care ne gândim. Dar pentru cei care lucrează cu conținut, iar smartphone-ul este o adevărată stație de lucru, cipul este inima a tot. De la editarea video la gestionarea aplicațiilor AI, până la durata de viață a bateriei sub presiune. De aceea, noul procesor A19 și A19 Pro în modelele Pro ar putea marca un adevărat salt calitativ, mai ales atunci când este combinat cu până la 12 GB de RAM pe modelele high-end.

Ca să-ți faci o idee, mai multă memorie RAM înseamnă mai puține reîncărcări între aplicații, o mai bună reacție la editare și o capacitate mai mare de a gestiona funcții avansate precum Apple Intelligence.

Nu în ultimul rând, Apple pare să dorească să optimizeze întreaga gamă pentru noul ecosistem AI. Între o răcire îmbunătățită adică o cameră de vapori, o gestionare termică mai stabilă și o arhitectură mai eficientă, am putea avea în sfârșit un dispozitiv cu adevărat conceput pentru munca creativă modernă, chiar și în versiunile non-Pro.

Pentru a înțelege dacă merită să aștepți iPhone 17 sau mai bine ar fi să te îndrepți spre iphone 16 pro max, trebuie să-ți evaluezi nevoile actuale. Dacă smartphone-ul tău este deja uzat și ai nevoie urgentă de un upgrade, cea mai practică alegere ar putea fi să cumperi un iphone 16 pro max acum, fără a aștepta lansarea iPhone 17 Pro Max programată pentru septembrie 2025.

Sursă foto – cgtrader.com