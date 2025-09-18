Iphone 16 pro max – merită să-l cumperi? Toate avantajele de luat în considerare în 2025

Facem o mică comparație între iphone 16 pro max și iphone 17, pentru a vedea cu ce iese fiecare în evidență. Sigur că, în cazul viitoarei serii de telefoane, ne vom raporta la ceea ce știm și la informațiile făcute publice de leakeri de încredere.

De la forumuri la rețelele de socializare, oriunde se discută despre tehnologie, întrebarea este recurentă: odată cu apariția iPhone-ului 17, mai este alegerea unui iPhone 16 în 2025 o alternativă validă? Există mai mulți factori de luat în considerare, de la caracteristici la preț și impact asupra mediului.

Funcționalitate

Dacă ești un utilizator obișnuit care nu are nevoie de cele mai recente caracteristici ale unui flagship, alegerea unui iPhone 16 în locul noului iPhone 17 este încă o alegere excelentă. iPhone 16 Pro Max este dispozitiv Apple modern, cu actualizări ale sistemului de operare garantate pentru mulți ani, camere de înaltă calitate, o baterie de înaltă performanță pentru a te ajuta să treci cu ușurință peste zi și un design modern cu Dynamic Island și USB-C.

Pe scurt, dacă nu ești un fanatic al tehnologiei care își dorește mereu cele mai recente inovații, o generație anterioară îți poate oferi tot ce ai nevoie cu adevărat. La urma urmei, mulți dintre utilizatori folosesc doar o mică parte din caracteristicile smartphone-urilor pe care le dețin.

Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
Recomandări
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”

Preț

iPhone 17 va sosi probabil la un preț mai mare. Din acest motiv, achiziționarea noii serii în septembrie s-ar putea să nu fie cea mai convenabilă opțiune. Un iPhone 16 Pro Max sau un iPhone 15 Pro Max în locul unui 17 Pro Max ar putea fi o alternativă mai avantajoasă, mai ales dacă sunt achiziționate în perioadele în care sunt promoții.

Acestea oferă performanțe ridicate, suport software garantat și un preț semnificativ mai accesibil. În plus, odată cu lansarea noii serii iPhone 17 care se află la doar câteva săptămâni distanță, prețurile acestor modelelor deja lansate vor scădea.

iPhone 17 – ce aduce nou și care-i sunt avantajele?

Seria de telefoane iPhone 17 urmează să aducă, potrivit celor mai recente zvonuri, o mulțime de noutăți, din mai multe puncte de vedere. Materiale noi. Forme noi. Un nou model Air care ar putea rescrie regulile. Iar Pro Max dă din nou lovitura, în special pe fronturile video și ale inteligenței artificiale.

Design revoluționar

Din când în când, Apple rupe ciclul iterațiilor minimale și produce ceva care rescrie proporțiile, senzația la atingere, însăși identitatea dispozitivului. Se pare că Apple va face asta odată cu lansarea iPhone 17 Air, un model extrem de subțire, de doar 5.5 mm, cu o estetică complet nouă, realizat din aluminiu, margini mai subțiri și cu un modul orizontal al camerei care amintește de unele dintre opțiunile văzute pe Pixel-urile de la Google.

Interesant nu este doar designul în sine, ci și ideea că acest Air ar putea înlocui Plus -ul, poziționându-se ca o cale de mijloc între iPhone-ul standard și Pro. Mai ușor, mai practic și potențial mai accesibil pentru cei care nu au nevoie de o cameră triplă, dar își doresc totuși un dispozitiv modern, performant și estetic.

Camere foto cu detalii care fac diferența

iPhone 17, cel puțin pe hârtie, promite un upgrade care ar putea avea un impact serios asupra celor care creează conținut vizual. Și nu vorbim doar despre fotografi, ci și despre cei care realizează videoclipuri, podcast-uri și creatori digitali.

Gama Pro va avea trei senzori de 48MP, inclusiv noul teleobiectiv de 85 mm (3,5x), ideal pentru portrete naturale și compoziții cinematografice. Obiectivul de 5×120 mm nu va mai fi disponibil, dar cel de 85 mm, asociat cu un senzor de 48 MP, oferă mult mai multă flexibilitate, chiar și atunci când se dorește decupare digitală.

Camera selfie iPhone 17, spre deosebire de cea a iphone 16 pro max de 12MP, va fi de 24MP, o premieră pentru întreaga gamă. Nu numai că îmbunătățește calitatea percepută a conținutului frontal (TikTok, Reels, videoclipuri verticale), dar deschide și noi posibilități cu apeluri video, streaming și chiar aplicații de înregistrare cu mai multe camere.

Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Recomandări
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă

Inteligența artificială și cip-uri noi

Când vine vorba de cipuri noi, viteza este adesea singurul lucru la care ne gândim. Dar pentru cei care lucrează cu conținut, iar smartphone-ul este o adevărată stație de lucru, cipul este inima a tot. De la editarea video la gestionarea aplicațiilor AI, până la durata de viață a bateriei sub presiune. De aceea, noul procesor A19 și A19 Pro în modelele Pro ar putea marca un adevărat salt calitativ, mai ales atunci când este combinat cu până la 12 GB de RAM pe modelele high-end.

Ca să-ți faci o idee, mai multă memorie RAM înseamnă mai puține reîncărcări între aplicații, o mai bună reacție la editare și o capacitate mai mare de a gestiona funcții avansate precum Apple Intelligence.

Nu în ultimul rând, Apple pare să dorească să optimizeze întreaga gamă pentru noul ecosistem AI. Între o răcire îmbunătățită adică o cameră de vapori, o gestionare termică mai stabilă și o arhitectură mai eficientă, am putea avea în sfârșit un dispozitiv cu adevărat conceput pentru munca creativă modernă, chiar și în versiunile non-Pro.

Pentru a înțelege dacă merită să aștepți iPhone 17 sau mai bine ar fi să te îndrepți spre iphone 16 pro max, trebuie să-ți evaluezi nevoile actuale. Dacă smartphone-ul tău este deja uzat și ai nevoie urgentă de un upgrade, cea mai practică alegere ar putea fi să cumperi un iphone 16 pro max acum, fără a aștepta lansarea iPhone 17 Pro Max programată pentru septembrie 2025.

Sursă foto – cgtrader.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O evaluare de doar 3 stele pe Google aduce o amendă de 1.000 de euro! „Atenție la recenziile online! Mi-au cerut bani pentru defăimare”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
Viva.ro
Informația momentului în România! Cântăreață cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul ei. Ce spun polițiștii și unde s-a produs infracțiunea
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
GSP.RO
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Știri România 10:47
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru vineri, 19 septembrie 2025
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Știri România 10:04
Andrei Bereandă, Managing Director al Ringier Romania Media, pe scena Impact Bucharest 2025: „Ce s-ar întâmpla dacă produsul tău ar dispărea!?”
Parteneri
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Adevarul.ro
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Stiri Mondene 12:23
Maria Marinescu a apelat la un psiholog, din cauza problemelor pe care le avea cu copiii ei. „Am avut perioade foarte grele. Plângeam de nervi”
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Stiri Mondene 12:02
Brigitte Macron va prezenta dovezi că este femeie, după ce a fost acuzată că s-a născut bărbat. Ce fotografii va arăta în justiție
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Unica.ro
„Elena Udrea a jucat un rol de supermafiot... Putea să dezmembreze toată ţara, la ce ştia ea”. Giovanni Becali, impresionat de fosta „blondă de la Cotroceni”. Incredibil ce a povestit acum omul de afaceri
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
ObservatorNews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
GSP.ro
VIDEO. Gigi Becali, filmat pe o stradă din București în timp ce împărțea zeci de milioane unor elevi
Parteneri
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Mediafax.ro
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David
KanalD.ro
BREAKING NEWS! A fost identificat trupul găsit în portbagajul rapperului D4vd. Celeste Rivas avea 15 ani și un iubit pe nume David

Politic

Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Parteneri
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Spotmedia.ro
Americanii au 400 de zile pentru a-și salva democrația
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
Fanatik.ro
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult