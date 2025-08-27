Jantele din aliaj sunt fabricate dintr-un amestec de aluminiu și alte metale, ceea ce le face mai ușoare decât jantele din oțel. Această caracteristică contribuie la reducerea consumului de combustibil și la îmbunătățirea manevrabilității. În plus, aspectul lor modern le face preferate de mulți șoferi. Cu toate acestea, nu toate jantele din aliaj sunt la fel. Cele ieftine, fără certificări sau proveniență clară, pot ascunde defecte structurale care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Testele de siguranță realizate în diverse țări au demonstrat diferențe majore între jantele originale și cele ieftine din aliaj. În Australia, un test comparativ a arătat că jantele ieftine s-au crăpat la primul impact cu o groapă, în timp ce cele originale au rezistat fără probleme. În Germania, jantele fără certificare TUV nu trec inspecția tehnică, fiind considerate nesigure. În România, astfel de produse pot fi montate fără restricții, ceea ce ridică semne de întrebare privind reglementările locale și protecția consumatorului.

Riscurile reale în trafic nu trebuie ignorate. Pe drumurile din România, pline de gropi și denivelări, o jantă de slabă calitate poate ceda în orice moment. O fisură sau o deformare poate duce la pierderea presiunii în anvelopă, pierderea controlului asupra direcției și, în cazuri grave, la accidente. Mai mult, jantele ieftine pot afecta sistemul de frânare și suspensia, generând costuri suplimentare de reparație și întreținere.

(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică
Recomandări
(Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Pentru a evita aceste riscuri, este recomandat să se opteze pentru jante originale sau jante produse de branduri cunoscute. Acestea sunt fabricate conform standardelor impuse de producătorii auto și sunt testate riguros. Chiar dacă prețul este mai mare, investiția se justifică prin durabilitate și siguranță. Branduri precum Borbet, Dezent, ATS sau Carmani oferă jante din aliaj certificate, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 700 lei pentru dimensiuni de 15-16 inch. Aceste jante nu doar că oferă performanță, dar și liniște în trafic.

Pentru șoferii care nu dispun de un buget generos, jantele din oțel rămân o alternativă sigură și eficientă. Deși sunt mai grele și mai puțin atrăgătoare din punct de vedere estetic, jantele din oțel sunt mult mai rezistente la impact. În plus, pot fi îndreptate în caz de deformare, spre deosebire de jante aliaj care, odată crăpate, trebuie înlocuite. Prețurile pentru jantele din oțel pornesc de la aproximativ 260 lei pentru dimensiuni de 15 inch și ajung până la 500 lei pentru cele de 17 inch.

Pentru a ilustra diferențele de preț, iată câteva exemple relevante: o jantă din aliaj DEZENT TN dark 6×15 costă aproximativ 576 lei, în timp ce o jantă ATS Mizar 6.5×17 ajunge la 628 lei. Pentru dimensiuni mai mari, cum ar fi 8×19, prețul poate depăși 1.000 lei. În contrast, o jantă din oțel ALCAR STAHLRAD 6×15 costă în jur de 399 lei, iar o jantă de 17 inch ajunge la 514 lei. Chiar și pentru dimensiuni mai mici, cum ar fi 5×14, prețul este de aproximativ 274 lei.

Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”
Recomandări
Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Alegerea jantelor potrivite nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe preț. Siguranța în trafic este esențială, iar o jantă de calitate poate face diferența între un drum fără probleme și un accident. Fie că optezi pentru jante originale, jante de la branduri de încredere sau jante din oțel, evitarea produselor ieftine și necertificate este un pas important spre o experiență rutieră sigură și responsabilă.

Pe lângă riscurile tehnice, jantele ieftine din aliaj pot avea și un impact negativ asupra confortului la volan. Vibrațiile resimțite în timpul condusului, mai ales la viteze mari, pot fi cauzate de o distribuție neuniformă a greutății sau de o prelucrare imprecisă a jantei. Aceste probleme nu doar că afectează experiența de condus, ci pot duce și la uzura prematură a anvelopelor și a componentelor de suspensie. În timp, costurile de întreținere cresc, iar economiile făcute la achiziție se dovedesc iluzorii.

Un alt aspect important este compatibilitatea jantelor cu sistemele moderne de siguranță ale mașinilor. Jantele originale sau cele produse de branduri recunoscute sunt proiectate să funcționeze optim cu sistemele de frânare ABS, ESP sau cu senzorii de presiune din anvelope. În schimb, un set de jante aliaj de calitate inferioară poate interfera cu aceste sisteme, generând erori sau funcționări defectuoase.

Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București
Recomandări
Cum arată hala care a ars în Dragonul Roșu. Imagini cu depozitul făcut scrum după incendiul din București

În final, alegerea unor jante potrivite nu este doar o decizie estetică sau financiară, ci una care ține de responsabilitate. Drumurile din România pun la încercare fiecare componentă a mașinii, iar jantele sunt printre cele mai expuse. Investiția într-un produs sigur, fie că este vorba de jante aliaj de la un brand cunoscut sau de jante din oțel, este o alegere care protejează atât mașina, cât și viețile celor din interiorul ei.

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Viața unei angajate pe un vas de croazieră: „Câștig bine, dar condițiile de locuit sunt foarte proaste”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit după doi ani de relație. Ce frumos au făcut anunțul!
gsp
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
GSP.RO
Campioana din România și-a anunțat retragerea din sport la doar 22 de ani: „Nu putem câștiga bani în alte moduri!”
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
GSP.RO
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
Parteneri
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Avantaje.ro
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa
Tvmania.ro
Andreea Esca, noi imagini din vacanța în Franța. „Încă o vară, cu toții, aici”. Povestea specială a vilei de la Nisa

Alte știri

Peste 2000 de oameni vor să conducă o companie de stat: Ministerul Economiei nu mai acceptă CV-uri
Știri România 16:29
Peste 2000 de oameni vor să conducă o companie de stat: Ministerul Economiei nu mai acceptă CV-uri
Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Știri România 14:52
Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Parteneri
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Adevarul.ro
Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe loc”
Fanatik.ro
Louis Munteanu, transfer la FCSB?! Gigi Becali, pregătit să pună pe masă o ofertă uluitoare: „Toți banii pe loc”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Stiri Mondene 16:51
Testul s-a încheiat pentru un cuplu de la „Insula Iubirii” 2025 înainte de marea finală. Se va lăsa cu lacrimi
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Stiri Mondene 15:53
Andi Moisescu şi Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie. Prima reacție a juratului „Românii au talent”. „Hai să vedem asta!”
Parteneri
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Elle.ro
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
Unica.ro
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică împreună! „Delta este pur și simplu magnifică!”. AVEM IMAGINILE / Foto
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Parteneri
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
TVMania.ro
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
ObservatorNews.ro
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Parteneri
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
GSP.ro
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
GSP.ro
Pițurcă a trecut la amenințări: „Au avut noroc că am plecat eu, că altfel nu mai călcau pe acolo!”
Parteneri
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Mediafax.ro
Suma uriașă cu care au contribuit doi români la Pilonul II într-o singură lună
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD.ro
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Wowbiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD.ro
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie
KanalD.ro
Andi Moisescu și Olivia Steer ar fi divorțat după 22 de ani de căsnicie

Politic

100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Interviu
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Politică 26 aug.
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Parteneri
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Spotmedia.ro
Cum s-a prăbușit un avion F-35 în Alaska. Pilotul a vorbit 50 de minute cu inginerii înainte de a se catapulta (Video)
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile