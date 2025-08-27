Jantele din aliaj sunt fabricate dintr-un amestec de aluminiu și alte metale, ceea ce le face mai ușoare decât jantele din oțel. Această caracteristică contribuie la reducerea consumului de combustibil și la îmbunătățirea manevrabilității. În plus, aspectul lor modern le face preferate de mulți șoferi. Cu toate acestea, nu toate jantele din aliaj sunt la fel. Cele ieftine, fără certificări sau proveniență clară, pot ascunde defecte structurale care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Testele de siguranță realizate în diverse țări au demonstrat diferențe majore între jantele originale și cele ieftine din aliaj. În Australia, un test comparativ a arătat că jantele ieftine s-au crăpat la primul impact cu o groapă, în timp ce cele originale au rezistat fără probleme. În Germania, jantele fără certificare TUV nu trec inspecția tehnică, fiind considerate nesigure. În România, astfel de produse pot fi montate fără restricții, ceea ce ridică semne de întrebare privind reglementările locale și protecția consumatorului.

Riscurile reale în trafic nu trebuie ignorate. Pe drumurile din România, pline de gropi și denivelări, o jantă de slabă calitate poate ceda în orice moment. O fisură sau o deformare poate duce la pierderea presiunii în anvelopă, pierderea controlului asupra direcției și, în cazuri grave, la accidente. Mai mult, jantele ieftine pot afecta sistemul de frânare și suspensia, generând costuri suplimentare de reparație și întreținere.

Pentru a evita aceste riscuri, este recomandat să se opteze pentru jante originale sau jante produse de branduri cunoscute. Acestea sunt fabricate conform standardelor impuse de producătorii auto și sunt testate riguros. Chiar dacă prețul este mai mare, investiția se justifică prin durabilitate și siguranță. Branduri precum Borbet, Dezent, ATS sau Carmani oferă jante din aliaj certificate, cu prețuri care pornesc de la aproximativ 700 lei pentru dimensiuni de 15-16 inch. Aceste jante nu doar că oferă performanță, dar și liniște în trafic.

Pentru șoferii care nu dispun de un buget generos, jantele din oțel rămân o alternativă sigură și eficientă. Deși sunt mai grele și mai puțin atrăgătoare din punct de vedere estetic, jantele din oțel sunt mult mai rezistente la impact. În plus, pot fi îndreptate în caz de deformare, spre deosebire de jante aliaj care, odată crăpate, trebuie înlocuite. Prețurile pentru jantele din oțel pornesc de la aproximativ 260 lei pentru dimensiuni de 15 inch și ajung până la 500 lei pentru cele de 17 inch.

Pentru a ilustra diferențele de preț, iată câteva exemple relevante: o jantă din aliaj DEZENT TN dark 6×15 costă aproximativ 576 lei, în timp ce o jantă ATS Mizar 6.5×17 ajunge la 628 lei. Pentru dimensiuni mai mari, cum ar fi 8×19, prețul poate depăși 1.000 lei. În contrast, o jantă din oțel ALCAR STAHLRAD 6×15 costă în jur de 399 lei, iar o jantă de 17 inch ajunge la 514 lei. Chiar și pentru dimensiuni mai mici, cum ar fi 5×14, prețul este de aproximativ 274 lei.

Alegerea jantelor potrivite nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe preț. Siguranța în trafic este esențială, iar o jantă de calitate poate face diferența între un drum fără probleme și un accident. Fie că optezi pentru jante originale, jante de la branduri de încredere sau jante din oțel, evitarea produselor ieftine și necertificate este un pas important spre o experiență rutieră sigură și responsabilă.

Pe lângă riscurile tehnice, jantele ieftine din aliaj pot avea și un impact negativ asupra confortului la volan. Vibrațiile resimțite în timpul condusului, mai ales la viteze mari, pot fi cauzate de o distribuție neuniformă a greutății sau de o prelucrare imprecisă a jantei. Aceste probleme nu doar că afectează experiența de condus, ci pot duce și la uzura prematură a anvelopelor și a componentelor de suspensie. În timp, costurile de întreținere cresc, iar economiile făcute la achiziție se dovedesc iluzorii.

Un alt aspect important este compatibilitatea jantelor cu sistemele moderne de siguranță ale mașinilor. Jantele originale sau cele produse de branduri recunoscute sunt proiectate să funcționeze optim cu sistemele de frânare ABS, ESP sau cu senzorii de presiune din anvelope. În schimb, un set de jante aliaj de calitate inferioară poate interfera cu aceste sisteme, generând erori sau funcționări defectuoase.

În final, alegerea unor jante potrivite nu este doar o decizie estetică sau financiară, ci una care ține de responsabilitate. Drumurile din România pun la încercare fiecare componentă a mașinii, iar jantele sunt printre cele mai expuse. Investiția într-un produs sigur, fie că este vorba de jante aliaj de la un brand cunoscut sau de jante din oțel, este o alegere care protejează atât mașina, cât și viețile celor din interiorul ei.

