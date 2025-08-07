Japonia de toamnă: o călătorie de poveste printre culorile naturii și frumusețea tradițiilor

O vacanță completă în inima Japoniei

Circuitul are plecare în 8 octombrie, o perioadă ideală pentru a explora Japonia într-un climat plăcut și cu peisaje uimitoare. De la Tokyo la Hakone, apoi Kyoto și Osaka, vei avea ocazia să te bucuri de diversitatea și farmecul acestei țări fascinante – de la zgârie-nori ultramoderni până la grădini zen și temple străvechi.

Oferta include 10 nopți de cazare în hoteluri de 3*, cu mic dejun inclus, în locații atent alese pentru accesibilitate și confort. Vei sta câte 3 nopți în Tokyo, 1 noapte în Hakone sau Atami, 2 nopți în Kyoto și 2 nopți în zona Osaka. În plus, toate transferurile interne sunt asigurate, fie cu autocar local, fie cu tren, așa că vei călători confortabil și eficient între destinații.

Experiențe autentice și ghidaj în limba română

Circuitul este gândit pentru călători activi și curioși, care își doresc să înțeleagă mai mult decât aparențele. Vei avea parte de excursii și tururi organizate, croazieră pe Lacul Ashi, acces la obiective de neratat și ghizi locali specializați. Un mare avantaj îl reprezintă prezența unui ghid român pe toată durata excursiei, care îți va oferi informații prețioase și asistență constantă.

Printre momentele-cheie ale acestui circuit se numără: vizita la Templul Kiyomizu-dera din Kyoto, plimbarea prin pădurea de bambus Arashiyama, urcarea pe Muntele Komagatake pentru o panoramă incredibilă asupra Muntelui Fuji, și explorarea vibrantei metropole Osaka, unde vechiul și noul se împletesc într-un mod spectaculos.

Oferta Last Minute: reducere

Pentru plecarea din 8 octombrie, Europa Travel oferă o reducere Last Minute, aplicată direct în prețul final. Este o oportunitate excelentă pentru cei care visează de mult să ajungă în Țara Soarelui Răsare și își doresc o experiență organizată, sigură și completă.

O destinație de bifat, alături de multe altele

Dacă Japonia este doar începutul aventurii tale prin lume, poți descoperi și alte circuite cu avionul organizate de Europa Travel, în locuri precum China, Thailanda, Coreea de Sud, Iordania, Peru sau Mexic. Fiecare program este atent conceput pentru a oferi o experiență autentică, ghidaj profesionist și un raport excelent între calitate și preț. Explorează toate aceste variante pe pagina dedicată circuitelor cu avionul .

Informații și rezervări rapide

Pentru mai multe informații sau pentru a verifica disponibilitatea locurilor, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Răspundem prompt, oferim consultanță și te ajutăm să alegi varianta potrivită pentru tine. Sau, dacă preferi, intră pe site-ul oficial europatravel.ro și descoperă întreaga gamă de vacanțe disponibile.

Toamna aceasta, lasă-te purtat de culori, tradiții și povești orientale. Circuitul „Japonia – Culorile toamnei” este mai mult decât o vacanță – este o experiență de viață.

