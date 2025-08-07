Japonia de toamnă: o călătorie de poveste printre culorile naturii și frumusețea tradițiilor

O vacanță completă în inima Japoniei

Circuitul are plecare în 8 octombrie, o perioadă ideală pentru a explora Japonia într-un climat plăcut și cu peisaje uimitoare. De la Tokyo la Hakone, apoi Kyoto și Osaka, vei avea ocazia să te bucuri de diversitatea și farmecul acestei țări fascinante – de la zgârie-nori ultramoderni până la grădini zen și temple străvechi.

Oferta include 10 nopți de cazare în hoteluri de 3*, cu mic dejun inclus, în locații atent alese pentru accesibilitate și confort. Vei sta câte 3 nopți în Tokyo, 1 noapte în Hakone sau Atami, 2 nopți în Kyoto și 2 nopți în zona Osaka. În plus, toate transferurile interne sunt asigurate, fie cu autocar local, fie cu tren, așa că vei călători confortabil și eficient între destinații.

Experiențe autentice și ghidaj în limba română

Circuitul este gândit pentru călători activi și curioși, care își doresc să înțeleagă mai mult decât aparențele. Vei avea parte de excursii și tururi organizate, croazieră pe Lacul Ashi, acces la obiective de neratat și ghizi locali specializați. Un mare avantaj îl reprezintă prezența unui ghid român pe toată durata excursiei, care îți va oferi informații prețioase și asistență constantă.

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Printre momentele-cheie ale acestui circuit se numără: vizita la Templul Kiyomizu-dera din Kyoto, plimbarea prin pădurea de bambus Arashiyama, urcarea pe Muntele Komagatake pentru o panoramă incredibilă asupra Muntelui Fuji, și explorarea vibrantei metropole Osaka, unde vechiul și noul se împletesc într-un mod spectaculos.

Japonia de toamnă: o călătorie de poveste printre culorile naturii și frumusețea tradițiilor
Fuji. Foto: Unsplash

Oferta Last Minute: reducere

Pentru plecarea din 8 octombrie, Europa Travel oferă o reducere Last Minute, aplicată direct în prețul final. Este o oportunitate excelentă pentru cei care visează de mult să ajungă în Țara Soarelui Răsare și își doresc o experiență organizată, sigură și completă.

O destinație de bifat, alături de multe altele

Dacă Japonia este doar începutul aventurii tale prin lume, poți descoperi și alte circuite cu avionul organizate de Europa Travel, în locuri precum China, Thailanda, Coreea de Sud, Iordania, Peru sau Mexic. Fiecare program este atent conceput pentru a oferi o experiență autentică, ghidaj profesionist și un raport excelent între calitate și preț. Explorează toate aceste variante pe pagina dedicată circuitelor cu avionul.

Înmormântare Ion Iliescu. Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III
Recomandări
Înmormântare Ion Iliescu. Cortegiul funerar a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III

Informații și rezervări rapide

Pentru mai multe informații sau pentru a verifica disponibilitatea locurilor, ne poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702. Răspundem prompt, oferim consultanță și te ajutăm să alegi varianta potrivită pentru tine. Sau, dacă preferi, intră pe site-ul oficial europatravel.ro și descoperă întreaga gamă de vacanțe disponibile.

Toamna aceasta, lasă-te purtat de culori, tradiții și povești orientale. Circuitul „Japonia – Culorile toamnei” este mai mult decât o vacanță – este o experiență de viață.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră. Ce se întâmplă chiar în aceste momente la casa lui Ion Iliescu. Medicul se afla la Nina Iliescu, chiar în timp ce soțul ei este înmormântat cu onoruri militare
Viva.ro
Ultima oră. Ce se întâmplă chiar în aceste momente la casa lui Ion Iliescu. Medicul se afla la Nina Iliescu, chiar în timp ce soțul ei este înmormântat cu onoruri militare
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Unica.ro
Ce mesaj a transmis Ioana Izabela Odor, „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, după moartea lui Ion Iliescu. Reacția la care nimeni nu se aștepta, mai ales în aceste momente. „Poporul l-a ales”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Libertateapentrufemei.ro
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III
BREAKING NEWS LiveText
Știri România 13:00
Înmormântare Ion Iliescu. Imnul a fost intonat pentru ultima dată pentru fostul președinte la Cimitirul Ghencea III
Ce să faci în București în weekendul 9-10 august 2025: „Cinema sub stele”, expoziții, teatru
Știri România 12:55
Ce să faci în București în weekendul 9-10 august 2025: „Cinema sub stele”, expoziții, teatru
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Asia Express 2025 va avea premiera pe 7 septembrie. În ce zile se va difuza show-ul la Antena 1
Stiri Mondene 12:56
Asia Express 2025 va avea premiera pe 7 septembrie. În ce zile se va difuza show-ul la Antena 1
Anunțul verii venit din partea Lidiei Buble. Se va întâmpla pe 3 septembrie. „E ceea ce sunt când dau jos toate zidurile”
Stiri Mondene 12:11
Anunțul verii venit din partea Lidiei Buble. Se va întâmpla pe 3 septembrie. „E ceea ce sunt când dau jos toate zidurile”
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
TVMania.ro
Simona Halep dă lovitura imobiliară! Vila de lux de peste 600.000 € care i-a cucerit inima – Cum arată noul său paradis din apropierea Capitalei
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
ObservatorNews.ro
"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Libertateapentrufemei.ro
Mihaela Rădulescu, în doliu, apariție tulburătoare după înmormântarea lui Felix. Ce a anunțat. Citești și plângi. A luat o decizie cu sufletul: “I-am oferit acestui bărbat cea mai fericită perioadă din viața lui"
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
KanalD.ro
Care a fost ultima dorință a lui Ion Iliescu! Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit al fostului președinte
Trump vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare. Anunțul de la Kremlin
StirileKanalD.ro
Trump vrea să se întâlnească cu Putin și Zelenski săptămâna viitoare. Anunțul de la Kremlin
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor
KanalD.ro
Ion Iliescu va fi înmormântat astăzi! Programul complet al ceremoniilor

Politic

Cât costă mașina mortuară care a cărat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu. Înmormântarea a fost plătită de statul român
Politică 12:53
Cât costă mașina mortuară care a cărat sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu. Înmormântarea a fost plătită de statul român
Ce pensie avea Ion Iliescu și câți bani ar putea primi ca urmaș Nina, soția fostului președinte al României
Politică 12:44
Ce pensie avea Ion Iliescu și câți bani ar putea primi ca urmaș Nina, soția fostului președinte al României
Parteneri
Plan secret pentru răsturnarea statului: Trei extremiști arestați în Germania
Spotmedia.ro
Plan secret pentru răsturnarea statului: Trei extremiști arestați în Germania
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă