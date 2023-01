După abordarea unor teme precum Măsurarea și reducerea poluării și Reciclarea și gestionarea deșeurilor, în ciclul actual al programului Civic Labs, Code for Romania și JYSK își unesc forțele pentru a cerceta în detaliu tema dezvoltării urbane, un punct nevralgic major pentru România de azi, sub obiectivul de a avea orașe prietenoase cu oamenii. Cu ajutorul JYSK, echipa Civic Labs lucrează la identificarea celor mai apăsătoare probleme din segmentul de locuire, planificare urbană, spații verzi, accesibilitate și multe alte aspecte care țin de un trai urban adecvat pentru cetățenii României.

La finalul acestui ciclu, împreună vom avea o hartă completă a soluțiilor digitale care pot răspunde cât mai eficient la problemele depistate fie adresându-se direct sau venind în sprijinul actorilor din societatea civilă și nu numai, amplificând impactul pe care aceștia îl au deja prin programele dedicate sectorului de dezvoltare urbană.

“Când am văzut tematica noii cercetări ne-am bucurat foarte mult. Majoritatea angajaților și clienților noștri locuiesc în mediul urban, iar magazinele noastre se află în orașe. Peste jumătate din populația României trăiește în mediul urban, un procent care, probabil, va crește și mai mult în viitor. Orașele se dezvoltă și se transformă continuu, dar această transformare poate fi în beneficiul locuitorilor sau în defavoarea lor. Momentan, pare că dezvoltarea orașelor este în defavoarea locuitorilor, cu un trafic excesiv, cu o lipsă a parcurilor și a spațiilor verzi, cu un transport în comun deficitar sau construcții neconforme cu planurile urbanistice. Sunt probleme cu care s-au confruntat sau se confruntă și orașe din alte țări, unele administrații locale au găsit soluții, altele încă le caută. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele cercetării Orașe prietenoase și suntem curioși să vedem care vor fi soluțiile propuse de Code 4 Romania pentru a crește calitatea vieții în orașe”, declară Raluca Dascălu, Communications Manager, JYSK România

Recomandări Creșterea ratei dobânzilor sau cum o decizie a BNR riscă să producă mai mult rău decât bine pentru economie

”Suntem bucuroși să continuăm alături de JYSK munca de cercetare și design de soluții sustenabile pentru România, pe domeniul Mediu, pentru al treilea an consecutiv. Civic Labs este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de cercetare derulate în spațiul românesc în ultimele decenii, iar soluțiile digitale incubate și prototipate în program asigură un proces robust de transformare digitală în spațiul civic. Ne dorim să aducem aproape de oameni acele aplicații care au grijă de mediul în care trăim, care ajută la creșterea impactului pozitiv al tuturor celor care lucrează pentru a atinge aceleași obiective și care contribuie la dezvoltarea eficientă a orașelor, cu grijă pentru natură și oameni”,spune Olivia Vereha, Vice-president of Product, Code for Romania.

Pentru a atinge fiecare obiectiv propus prin programul Civic Labs, echipa Code for Romania identifică toți actorii relevanți din domeniu (instituții publice, experți, organizații neguvernamentale, companii sau grupuri de inițiativă), derulează interviuri și focus grupuri dedicate pentru a înțelege care sunt provocările din sector și cum se manifestă, verifică informațiile analizând studii, rapoarte, lucrări de specialitate și seturi de date relevante, precum și legislația specifică.

Recomandări Ce a găsit Curtea de Conturi la primăria unde un funcționar a reclamat o fraudă la DNA și apoi s-a trezit pedepsit de șefi

Echipați cu o înțelegere complexă a sectorului, etapa de ideație și incubare din Civic Labs generează concepte de soluții digitale pentru a remedia, ameliora sau rezolva aceste probleme. Conceptele sunt apoi testate cu experți și apoi prototipate și documentate pentru a fi aduse într-o etapă gata de dezvoltare tehnică, un ultim pas necesar ca ele să devină parteneri cheie în a construi o țară mai bună pentru toți.

Sursa foto: www.jysk.ro

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce propuneri indecente îi făcea Armin Nicoară nașei Georgiana Lobonț? Artista se pregătește acum să divorțeze de soțul ei

Viva.ro Cum arată acum și ce s-a întâmplat de Monica de la Candy. A ajuns să locuiască cu soția fostului iubit, după ce a născut un fiu din aventura ei

Observatornews.ro Noi detalii despre dubla crimă din Bran care a îngrozit o întreagă comunitate. Suspectul, un vecin supărat pentru o palmă de pământ, sub tratament psihiatric

Știrileprotv.ro ”Am numai 16 lei, mă duceți cu copilul la Urgențe?”. Reacția unui taximetrist din Cluj la mesajul unei mame

FANATIK.RO Țara unde este mereu vară i-a înnebunit pe români. Din ce în ce mai mulți merg în vacanță în acest loc

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2023. Capricornii sunt atrași de dulci iluzii pe care ar vrea să le păstreze cât mai mult timp cu putință

PUBLICITATE Știi ce te face fericită? Avem cadoul perfect!