Magia pantofilor New Balance - despre ce este vorba?

De ce adorăm deci pantofii New Balance?

Pentru confortul lor. Toate persoanele care au purtat deja o pereche de pantofi New Balance, îți vor spune același lucru- este ca și cum ai merge pe un nor! Alegând o pereche de adidasi New Balance pe answear.ro, vei alege un plus de lejeritate și de confort extrem. Și în orice caz, acesta este cel mai important lucru de care avem nevoie de la o pereche de pantofi. Nu-i așa?

Cum rămâne cu calitatea materialelor?

Prioritatea mărcii New Balance este să furnizeze cei mai cool și cei mai trendy, dar și cei mai performanți sau mai calitativi pantofi. Marca este mereu în căutare de inovații pentru a propune mereu cele mai frumoase modele cu cea mai inovatoare tehnologie.

Pentru designul lor. Modelele atemporale de adidași New Balance au un design modern, extrem de fermecător. La fel ca și modelele de Fila pe answear.ro.

Și în plus, în fiecare an, această marcă propune noi culori, noi modele, noi forme sau noi motive. Și cu litera sa iconică, N, prezentă pe fiecare model, acești adidași se recunosc la prima vedere.

Se pot purta alături de un sacou oversize, de pantaloni scurți, de cămăși în carouri, de fuste, de rochii.. sunt modele foarte polivalente mai ales dacă se aleg nuanțele mai neutre sau mai clasice. Cu ele nu ai cum să dai greș, vei avea mereu un look în top, demn de o vedetă!

Cu peste 110 ani de cand este pe piață, marca New Balance, atrage atât persoanele care adoră pantofii sport, cât și cele care sunt în căutarea unui model de calitate, cu un stil elaborat și un plus de confort.

Adidașii New Balance au un design irezistibil, un stil plin de prospețime și culori irezistibile pe care nu le putem decât să le adorăm. Încarnează la perfecție stilul urban asociat cu tehnologiile inovatoare. Fie pentru un meci de fotbal, de volei sau pentru a alerga pe culoarele de la metrou, toată lumea adoră să le poarte! Cât ai zice pește, sunt cei care ne ajută să trecem de la o ținută în stil sporty la o alură citadină foarte cool și foarte trendy.

Adidașii New Balance sunt deci cei care reunesc cu succes stilul și calitatea. În fiecare sezonl colecțiile sale au o mulțime de noutăți care te ajută să îți creezi cele mai în vogă ținute.

Modelele din colecție sunt mereu simple, ușor retro și indemodabile. Sneakerșii fetiș ai vedetelor folosesc mereu o rețetă foarte simplă- o talpă întărită și înaltă, culori foarte multe și foarte frumoase, pentru un plus de personalitate și o siluetă atât vintage, cât și atemporală. Logo-ul N al mărcii este un gaj de calitate și de ținute minunate.



