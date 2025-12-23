Jucătorii de la CFR Cluj Ciprian Deac, Alin Fică și Andrei Cordea au adus magia Crăciunului copiilor defavorizați, în cadrul campaniei caritabile „Magia Cadourilor – Fii Moș Crăciun pentru un copil defavorizat!” – ediția a 2-a



Spiritul sărbătorilor a prins viață în această iarnă datorită jucătorilor CFR Cluj, care au lăsat pentru o zi terenul de fotbal pentru a deveni mesageri ai bucuriei pentru copiii defavorizați. Ciprian Deac, Alin Fică și Andrei Cordea au participat activ la cea de-a doua ediție a campaniei caritabile „Magia Sărbătorilor 2025”, desfășurată de compania de curierat DSC Dragon Star Curier, în sprijinul copiilor aflați în grija Fundației Metropolis.

Cei trei fotbaliști au fost prezenți într-un centru social unde au împărțit cadouri, au oferit autografe și au răspuns cu entuziasm întrebărilor celor mici, inclusiv celor legate de Moș Crăciun. Întâlnirea a fost una plină de emoție, zâmbete și aplauze, transformând o zi obișnuită într-o amintire de neuitat pentru copii.

Vizita jucătorilor CFR Cluj a reprezentat punctul culminant al unei campanii ample de solidaritate, prin care persoane fizice și companii din întreaga țară au donat cadouri, transportate gratuit de DSC Dragon Star Curier către centrele sociale administrate de Fundația Metropolis, dar nu numai… Datorită mobilizării impresionante, o parte dintre daruri au ajuns și la alți copii instituționalizați, din unele localități izolate din județul Buzău.

Momentul întâlnirii a fost deschis de un scurt program artistic susținut de copii, urmat de distribuirea cadourilor, într-o atmosferă caldă și festivă. Pentru cei mici, darurile primite au însemnat mai mult decât simple obiecte – au fost semne de grijă, speranță și apartenență.

Prin implicarea lor directă, jucătorii CFR Cluj au demonstrat că performanța și responsabilitatea socială pot merge mână în mână, oferind un exemplu puternic de implicare în comunitate. Campania „Magia Sărbătorilor 2025” a reconfirmat astfel importanța solidarității și a parteneriatelor care pot schimba destine.

DSC Dragon Star Curier a mulțumit tuturor celor implicați în această inițiativă, precum și Ardon 4Safety, Fundației Metropolis și clubului CFR Cluj, pentru sprijinul acordat în aducerea bucuriei Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie.

Împreună, au fost Moș Crăciun! Împreună, au adus bucurie!

