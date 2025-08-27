Mambo este câștigătorul celei de-a cincea ediții Red Bull Dance Your Style

Publicul și-a ales câștigătorul.  16 dintre cei mai buni dansatori din România s-au confruntat pe scenă într-un spectacol plin de energie, improvizație și creativitate. Atmosfera a fost electrică: fiecare rundă de la cea de-a cincea ediție Red Bull Dance Your Style a adus surprize, fiecare moment a ridicat publicul în picioare, iar piața a vibrat de entuziasm și bucurie. Pe spectaculoasa scenă 360° din Piața George Enescu, dansatorii au avut la dispoziție doar câteva secunde să se plieze pe hiturile alese de DJ Cypher. Nicio coregrafie, nicio repetiție, doar instinct și reacție pe loc. După fiecare rundă, publicul a decis cine merge mai departe. Spectatorii au ridicat cartonașe roșii sau albastre pentru dansatorul preferat, până la ultimul rămas în competiție. Atmosfera a fost incandescentă. Emoțiile s-au simțit în fiecare rundă, cu tensiuni uriașe și meciuri decise la limită. Publicul a reacționat exploziv, cu aplauze care-au zguduit Piața George Enescu, și-a trăit fiecare înfrângere sau victorie cu sufletul la gură.  

De pe străzile Galațiului pe scena mondială.  Răzvan Avădanei a.k.a. Mambo a început să danseze din ambiție, iar astăzi trăiește din pasiunea cultivată pas cu pas. „Oficial, dansez din 2016. Am pornit cu breakdance. Dansez în principal hip-hop, însă combin house, afro, elemente de ground-work, combin chiar contemporan și mă bazez foarte mult pe character (amprenta dansatorului, care lasă să se vadă omul).” Mambo e dansator profesionist, are în palmares de la battle-uri și coregrafii până la show-uri TV și colaborări cu artiști români. „Chiar dacă aveam foarte multe emoții și nu eram sută la sută sigur că o să câștig, în capul meu aveam mereu o voce care-mi spunea < 

Shurubel, MC: Red Bull Dance Your Style e din ce în ce mai intens, cu fiecare an care trece. Mi se pare că sunt din ce în ce mai mulți oameni care iubesc street dance-ul și asta mă bucură foarte mult, pentru că eu sunt un copil care a crescut cu street dance în România, de când erau 100 de oameni la evenimentele astea, maxim. Și acum uite câți sunt… uită-te la noi!” 

Cypher, DJ: “A fost diferit, într-adevăr. În primul rând faptul că scena a fost 360°, și-n al doilea rând pentru că e al doilea an în care avem evenimentul în aer liber și acces pentru toată lumea. Oricine ar ajunge aici rămâne până la final. Show-ul se axează mult și pe partea de performance, pe ce pot livra dansatorii dincolo de dans, pe interacțiunea pe care o au cu publicul. Publicul nu se uită după tehnică, se uită după ce comunici pe scenă și cum scoți piesa în evidență. Deși este un battle, este totodată și o conversație cu publicul. Ai conversația cu cei veniți să te vadă, ai conversația cu oponentul și după ai conexiunea cu muzica. E interesant să-i vezi pe toți cum se adaptează.” 

Finala Națională Red Bull Dance Your Style de la București a fost mai mult decât o competiție: a fost o sărbătoare a dansului și a comunității. Dansatorii, împreună cu energia venită din partea publicului, au creat o experiență de neuitat, care a arătat încă o dată cât de puternică este arta street dance-ului atunci când este trăită împreună. 

Peste 50 de țări își vor trimite reprezentanți în lupta pentru titlul de campion global Red Bull Dance Your Style. Din 2018 până acum, Red Bull Dance Your Style i-a adus în lumina reflectoarelor pe unii dintre cei mai tari dansatori de street-dance din lume. De la 14 țări și 29 de evenimente în primul sezon, calificările s-au extins semnificativ, ajungând acum la peste 160  de evenimente în întreaga lume. În 2022, trofeul a fost adjudecat de japonezul D Soraki, cu un show fabulos de hip-hop, aproape acrobatic, iar în 2023, locul 1 a fost smuls pentru prima dată de o femeie, sud-coreeanca Waackxxxy, care-a cucerit publicul cu mișcările ei ultra-rapide, hipnotizante, într-o finală electrizantăla Frankfurt. Anul trecut, senzația popping-ului MT Pop a devenit primul dansator vietnamez care câștigă titlul Red Bull Dance Your Style, în marea finală desfășurată la Mumbai, India, cu un performance care a devenit viral în întreaga lume. 

O demonstrație în forță, de o energie molipsitoare, competiția internațională de all-styles street-dance Red Bull Dance Your Style a ajuns anul acesta la a cincea ediție în România. În 2021, prima ediție Red Bull Dance Your Style din România a celebrat street-dance-ul românesc într-un show extraordinar la Teatrul de Vară Herăstrău: 1.000 de spectatori, 16 dansatori de excepție, 15 dueluri electrizante, 3 ore de aplauze prelungite. Atunci, Sătănel a reușit să câștige fără drept de apel inimile publicului. În 2022, Impulse a fost încununat regele ringului de dans într-un show ținut cu casa închisă la Circul Metropolitan București, în fața a 1500 de persoane, iar în 2023, Adam a făcut senzație cu un hip-hop dinamic, incredibil. În 2024, Sătănel a reușit incredibila performanță de-a câștiga pentru a doua oară titlul Red Bull Dance Your Style România într-un spectacol incendiar la care au asistat peste 3000 de oameni.  

Virgin Radio, ELLE și VIVA sunt partenerii media ai evenimentului.

Sursa foto: Red Bull Dance Your Style

