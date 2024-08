De ce Turcia ca locație pentru concediu?

În primul rând, credem că toate femeile s-au uitat măcar o dată la un serial sau un episod dintr-o dramă turcească. Bineînțeles că toate vor o vacanță acolo, vor să trăiască pe pielea lor viața în Turcia. Bine, ce nu știu sau nu vor să zică că știu ele, e că acolo viața chiar bate filmul. Una e vacanța și alta e să trăiești în căldura și haosul de acolo. Deschideți-vă notițele telefonului, știm că toate aveți notat ca dorință un sejur all inclusive Turcia direct pe plaja cu avionul. E ceva ce trebuie făcut și vizitat măcar o dată, de două, trei sau hai, patru ori în viață.

Ce trebuie să știi pentru un sejur perfect

Știm, știm, tuturor ne surâde ideea de sejur, dar trebuie să știm măcar ceva despre asta până ajungem să trăim sejurul pe pielea noastră. Turcia are trei sezoane principale: low season, shoulder season și high season, fiecare cu avantaje și dezavantaje. Low season-ul vine cu prețuri avantajoase și disponibilitate mare, dar vreme capricioasa, iar high season se bucură de vremea bună din an, însă are totodată și tarife mai ridicate.

În primul rând, transportul. Una dintre cele mai ușoare și întâlnite metode este aceea cu avionul, pleci din București și ajungi direct în Turcia la soare.

Perioada perfectă pentru concediu începe din mai până în noiembrie. Da, ați citit bine, noiembrie e pe listă, credeți-ne, diferența de grade va fi enormă.

Orașele atractive din Turcia sunt cu siguranță cunoscute, Antalya, Bodrum, stațiunea Kemer, Belek, Fethiye Turcia și multe altele.

Recomandări Ce riscă sociologul Alfred Bulai, dacă va fi găsit vinovat pentru abuzuri sexuale. Ce pedepse au pronunțat instanțele în ultimii 3 ani

Poate fi greu de găsit o ofertă bună, în care locația să fie frumoasă, priveliștea pe măsură și de preferat să mai rămână bani după concediu. Singur e greu să găsiți oferte, iar soții cu siguranță nu vrea să-și bată capul cu visul de a vă bronza pe plaja din Turcia toată ziua. Pentru a vă ușura căutarea, agenția celor de la bonaventura.ro vă așteptă cu oferte pe măsura așteptărilor voastre. Vacanță în Turcia? Bifat. Sejur all inclusive în Turcia? Bifat. Avion care duce direct în locațiile din site? Bifat. Ce alegeți, Fethiye Turcia, Antalya, Side sau Alanya? Totul e pregătit, mai trebuie bagajele, instruirea soțului și încă o tură de seriale turcești, nu putem pleca acolo fără să știm limba, așa-i? Nu vrem să ne facem de rușine, Merhaba tuturor!

Notificare: Sejurul all inclusive în Turcia tocmai a fost bifat în notițe de către utilizatorul mai bronzat și mai fericit. Ce poate fi mai frumos de atât? Soare mult și voie bună!

Urmărește-ne pe Google News