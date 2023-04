Aruncă o privire la lista noastră de pantofi care se potrivesc tendințelor sezonului primăvară-vară 2023!

Pantofi la modă pentru primăvara-vara 2023: sandale și șlapi

Dacă trecem în revistă încălțămintea fashion pentru primăvară, nu putem lipsi de sandalele cu bretele, precum cele pe care le-am văzut la show-ul Givenchy. Pe de altă parte, pe pista de la show-ul designerului Stella McCartney, modelele au purtat atât tocuri stiletto, cât și pantofi, care sunt perfecte pentru zilele calde de primăvară/vară sau plimbările de vacanță, conform in trend.

Casele de modă Miu Miu și Max Mara, la rândul lor, afirmă că tendințele primăvară-vară 2023 nu se termină cu sandale și șlapii din piele pe care îi cunoaștem cu toții, atât în ​​culori deschise, cât și întunecate. Acest tip de încălțăminte se combină perfect cu rochiile și fustele maxi și va accentua caracterul lejer al stilurilor tale.

Pantofi la modă primăvară-vară 2023: pantofi cu platformă

Pantofii cu platformă sunt un element de bază familiar din sezoanele precedente, dar tendința cu platformă continuă la cele mai emblematice prezentări de modă. Marc Jacobs și Valentino ne prezintă pantofii stiletto cu bretele la gleznă cu toc gros. Casa de modă Versace oferă, între timp, pantofii clasici cu un design Mary Jane cu bretele. Tendințele primăverii-vară 2023 sunt, înainte de toate, o oportunitate de a cumpăra pantofi care sculptează perfect întreaga silueta, dar care, combinați cu rochii, sunt ideali ca încălțăminte elegantă pentru nopțile cu prietenii.

Pantofi la modă pentru primăvara-vara 2023: tocuri stiletto ascuțite

Ceva care nu se va demoda niciodata si care merita sa ai macar o pereche de acest tip in dulap sunt, fara indoiala, tocurile stiletto. În acest sezon, designerii s-au conectat și au optat pentru un element comun: vârfurile. Stiletto care sunt în tendințe în 2023 se prezintă pe podiumuri pentru Valentino și ANNAKIKI sub formă de modele clasice negre, în timp ce stiletto ascuțiți în culori deschise sunt designul ales pentru Saint Laurent. Casa de modă Versace a optat pentru pantofi cu toc jos în cele mai la modă culori ale sezonului: tonuri mov. Prada, între timp, optează pentru pantofi pana la glezna cu toc gros. Merită să optezi pentru acest tip de pantofi, care dau caracter multor ținute de petrecere sau pur și simplu completeaza un look informal pentru a merge la munca.

Pantofi la modă pentru primăvara-vara 2023: balerini

Designerii continuă să fie foarte inspirați de balerini și pentru sezonul primăvară-vară 2023 îi putem vedea în tot felul de combinații și modele. Fără îndoială, acest model ne va însoți mult mai mult timp. Dintre balerinii de damă care sunt în tendință în primăvara acestui an, se remarcă cei cu un aer sport, pe care i-am văzut pe podiumul Simone Rocha sub formă de pantofi cu bretele în culori interesante de la galben la verde, sau modele clasice în portocaliu.

