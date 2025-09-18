Situația devine și mai dificilă atunci când este vorba de vehicule cu dimensiuni atipice – rulote, camper-uri sau flote comerciale – care necesită un spațiu special, departe de aglomerația urbană, dar totuși ușor de accesat.

Răspunsul la această nevoie vine de la Self Storage+, un centru logistic unic în România, care oferă o soluție modernă și eficientă, iar prețurile sunt rezonabile, fără taxe ascunse.

Proiectul, demarat în 2025 de compania Blue Yasmine Logistic SRL București, este situat strategic pe Splaiul Unirii nr. 57, Popești-Leordeni, la doar 7 km de Piața Unirii

Această poziționare face ca serviciul de parcare auto pe termen lung (de lungă durată) să fie o opțiune viabilă atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. 

Pentru a descoperi oferta completă, vă invităm să accesați site-ul www.selfstorageplus.ro.

  1. Soluții de parcare auto pe termen lung pentru autoturisme, rulote și flote comerciale

Centrul logistic Self Storage+, desfășurat pe o suprafață de peste 5.000 m², este special amenajat pentru a răspunde unei varietăți de nevoi. 

Spațiul generos oferă peste 40 de locuri de parcare, cu posibilitate de extindere, fiind ideal pentru a depozita în siguranță:

  • Rulote, campere și bărci: Odată încheiat sezonul de camping sau când sunteți plecat în vacanțe de durată, rulota sau camper-ul dumneavoastră au nevoie de un loc sigur și ferit de intemperii. Aici, ele sunt protejate de eventualele riscuri specifice parcării pe stradă sau în curți neamenajate.
  • Flote comerciale: Pentru companii, administrarea flotei auto presupune și asigurarea unui spațiu de parcare securizat, mai ales pentru vehiculele care nu sunt utilizate frecvent. La Self Storage+, fiecare vehicul din flota dumneavoastră va fi în deplină siguranță.
  • Autoturisme: Fie că plecați într-o vacanță prelungită, fie că lucrați în străinătate pentru o perioadă de timp, o parcare auto de lungă durată oferă o alternativă mult mai sigură și mai comodă decât parcarea stradală.
  1. Siguranță, flexibilitate și acces non-stop

Atunci când alegeți un serviciu de parcare auto de lungă durată, cel mai important aspect este siguranța. 

La Self Storage+, incinta este supravegheată video continuu de către o firmă de pază, iar iluminatul permanent pe timp de noapte garantează că vehiculele dumneavoastră sunt protejate 24 de ore din 24. 

Mai mult, sistemul de alarmă contribuie la un nivel de securitate sporit.

Pe lângă siguranță, flexibilitatea este un alt avantaj major. 

Abonamentele pentru parcare auto pe termen lung pot fi încheiate pe o perioadă de minimum o lună, fără taxe ascunse și cu o facturare transparentă, lunară. 

Odată ce ați devenit abonat, beneficiați de acces non-stop, 24/7, în incintă, cu ajutorul unei aplicații mobile. 

Aceasta vă oferă libertatea de a intra și ieși din perimetru oricând aveți nevoie, fără a depinde de programul de lucru al centrului logistic.

  1. Mai mult decât parcare auto: un concept logistic integrat

Ceea ce face ca oferta Self Storage+ să fie unică pe piața din România este tocmai abordarea sa integrată. 

Serviciul de parcare auto pe termen lung este doar o componentă a unui ecosistem logistic complet, care a fost creat pentru a elimina timpul și costurile pierdute cu deplasările între locații și cu gestionarea mai multor contracte.

Pe lângă serviciul de parcare, în aceeași incintă, mai găsiți:

  • Spații individuale de depozitare (boxe de depozitare tip self storage): Cu dimensiuni de la 1,5 m² la 67,2 m², aceste boxe sunt ideale pentru a stoca mobilier, arhive de documente sau stocuri de marfă. Imaginați-vă că puteți stoca lucrurile pe care le-ați scos din rulotă înainte de a o parca, având acces la ambele servicii în același loc.
  • Spații de birouri și de producție: Pentru companii, disponibilitatea birourilor moderne (între 14 și 42 m²) și a spațiilor de producție ușoară în vecinătatea locului de parcare este un beneficiu major. Puteți coordona activitatea flotei de transport direct de la birou și puteți folosi spațiile de producție pentru a pregăti și ambala mărfurile, toate într-un singur perimetru.
  • Servicii de mutări și manipulare marfă: Self Storage+ vă poate ajuta și cu mutarea bunurilor, având o echipă și dotări proprii (camioane, dube, lifturi de marfă) pentru a asigura un proces rapid și sigur. În plus, pentru mărfurile grele sau paletizate, puteți apela la serviciul de manipulare, cu stivuitor, transpalet manual/electric și rampă betonată pentru accesul TIR-urilor.
  1. O soluție, o singură locație

Conceptul Self Storage+ este gândit pentru a elimina timpul și costurile pierdute cu deplasările între locații și cu gestionarea mai multor contracte. 

Fie că sunteți o persoană care caută un loc de parcare auto de lungă durată, un antreprenor care are nevoie de un spațiu complet pentru afacerea sa (depozit, birou, parcare) sau pur și simplu cineva care dorește să-și organizeze mai bine bunurile, soluția integrată de la Self Storage+ vă oferă toate serviciile de care aveți nevoie, într-un singur loc.

Această abordare modernă și eficientă răspunde perfect provocărilor logistice ale unui oraș aglomerat precum Bucureștiul, fiind partenerul ideal atât pentru afacerile mici și mijlocii, cât și pentru persoanele fizice care caută un spațiu suplimentar de care să dispună oricând.

Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
Știri România 14:16
Încep probele de căldură în București, pentru sezonul rece. Anunțul Termoenergetica pentru locatari
Șeful IPJ Mehedinţi, prins că a condus cu 109 km/oră în localitate, a încercat să scape de polițiștii de la Rutieră cu o minciună cât casa
Știri România 14:07
Șeful IPJ Mehedinţi, prins că a condus cu 109 km/oră în localitate, a încercat să scape de polițiștii de la Rutieră cu o minciună cât casa
Motivul pentru care Andreea Popescu a făcut contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc: „Vine dintr-o familie foarte bună"
Stiri Mondene 14:15
Motivul pentru care Andreea Popescu a făcut contract prenupțial cu soțul ei, Rareș Cojoc: „Vine dintr-o familie foarte bună”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii '90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România"
Stiri Mondene 14:01
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
GSP.ro
Cumpăna prin care trece Florin Marin: are 40 de kilograme și e la ATI de aproape două săptămâni
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
Exclusiv
Politică 17 sept.
Peste 200 de parlamentari români încasează lunar câte 35.000 de lei cash. Trebuie să prezinte acte justificative pentru doar jumătate din sumă
