Pacienta, în vârstă de 68 de ani, a ajuns la medic cu două umflături proeminente în zona abdomenului.

Știam de această problemă de opt ani, însă am tot amânat operația. Nu am avut dureri, în schimb aveam un disconfort fizic puternic din cauza proeminențelor de la nivelul abdomenului. În plus, îmi era teamă că aș putea ajunge la ocluzie intestinală. Așa că, la insistențele fiicei și ale soțului, și el operat de Dr. Victor Radu, am decis să fac această intervenție.

Carmen S, pacientă, povestește