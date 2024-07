Prima ediție a Film în Sat la Întorsura Buzăului, între 19 – 21 iulie

Programul pentru cele trei zile de festival este:

Vineri, 19 iulie, Camping

19:00 – Gala de deschidere a festivalului

19:15 – DJ set cu DJ Vasile

20:00 – Concert The Groovy Bastards

The Groovy Bastards este o trupă care și-a făcut apariția în scena bucureșteană în 2015, aducând în prim-plan o energie contagioasă și o combinație eclectică de stiluri muzicale. Cu Ioana Vișinescu la voce, Andrei Bălașa la chitară, Theo Ionescu la tobe și Masha Enache la bass, aceștia au un sound atipic care îmbină elemente din funk, rock, progressive, jazz, R&B și hip-hop.

Semnătura lor constă în performanța live aparte, personalitățile colorate ale membrilor și stilul „fresh” transpus în compoziții proprii.

„Nu e rock, nu e groove, nu e funk, muzica e toate astea și ce vrem noi să fie.”

Printre realizările trupei se numără câștigarea unor premii la Festivalurile de Jazz din Sibiu și Târgu Mureș, apariții notabile la Festivalul de Jazz din Bulgaria („Ruse Jazz Festival”), precum și concerte în numeroase locații din țară. De asemenea, au avut onoarea să împartă scena cu artiști de calibru mondial precum Marco Mendoza, Bumblefoot și Rosenberg Trio.

În 2017, au primit titlul de „Revelația anului” la Festivalul Muzza, iar anul 2019 le-a adus o nouă recunoaștere, fiind nominalizați la categoria „Formația Anului” în cadrul aceluiași festival. În 2023, câștigă premiul II la prestigiosul Festival de Rock de la Posada, Câmpulung Muscel, iar în anul 2024 sunt câștigătorii premiului I la Constelații Rock, Râmnicu Vâlcea.

21:00 – Proiecție film scurtmetraj

21:30 – Proiecție lungmetraj “Complet necunoscuți” (r. Octavian Strunilă).

Detalii: comedie, dramă, România, 2021, AP-12 (cu acordul părinților pentru copii sub 12 ani).

Cu: Anca Dumitra, Andreea Grămoșteanu, Leonid Doni, Ada Galeș, Gabriel Răuță, Alexandru Conovaru, Adrian Ștefan

Într-o seară, la un pahar de vin, 7 prieteni (soț-soție, iubiți, amici), intră într-un joc periculos: pun telefoanele pe masă și cad de acord ca la tot ce primesc în acea seară – apeluri, SMS-uri, mesaje whatsapp, emailuri – să răspundă pe speaker sau să citească cu voce tare. De aici… totul o ia razna.

Trailer:

Sâmbătă, 20 iulie, Camping

12:00 – Atelier de actorie pentru copii cu Alex Mărgineanu

13:00 – Atelier de creație – amprentă broderie cu Cristina Toma și Marin Grigore

17:00 – 19:00 – Action painting cu Cristina Toma

*În caz de ploaie, atelierele se vor desfășura la Casa de cultură Întorsura Buzăului.

18:00 – 19:00 – Proiecție selecție de filme de scurt metraj

20:00 – Concert – Jam Session DJ Vasile, Popică, Grig

21:30 – Proiecție lungmetraj “Visul” (r. Cătălin Saizescu).

Detalii: comedie, România, 2023, AP – 12 (cu acordul părinților pentru copii sub 12 ani).

Cu: Vlad Logigan, Georgiana Saizescu, Serghei Mizil, Gloria Găitan

Inspirat din fapte reale, filmul regizat de Cătălin Saizescu după un scenariu semnat de Gabriel Gheorghe, este o comedie în care visul unui actor de provincie pare să se năruie, în timp ce visurile celor din jur sau ale deținuților cu care ajunge să pună în scenă un spectacol de teatru par să se apropie mai mult de îndeplinire. Alex e un artist ocolit de succes, înlănțuit într-o relație amoroasă căzută în ruină. Trimis la un penitenciar de maximă siguranță să regizeze o piesă de teatru, alege o scenă din „Visul unei nopți de vară”, a marelui Shakespeare. În fața eforturilor hoților semianalfabeti de a-și depăși limitele, Alex realizează că este prizonier în propria viață. La rândul lor, deținuții fac totul pentru a fi selectionati în cadrul Festivalului de teatru de penitenciar, știind că fiecare scenă are o trapă prin care ar putea evada.

Trailer:

Duminică, 21 iulie, Casa de cultură Întorsura Buzăului

18:00 – Spectacol de teatru “Emigranți” (Teatrul Mic din București) de Sławomir Mrożek, regia: Claudiu Istodor

Cu: Cuzin Toma, Tudor Istodor

Detalii: Piesa de teatru „Emigranții” a fost publicată în anul 1974 și este una dintre cele mai renumite scrieri ale autorului polonez Sławomir Mrożek.

„E o poveste despre doi emigranți dintr-o țară din est într-una din vest. În secolul al XX lea. Unul muncește și nu gândește, iar celălalt viceversa. Și până la urmă, e vorba de noi. Noi, noii oameni ai secolului XXI. Mai superiori într- un secol mai superior. Dar, nu disperați, e de râs.” – Claudiu Istodor.

Programul complet al evenimentelor de la Întorsura Buzăului este disponibil pe https://filminsat.ro/.

După succesul înregistrat de prima ediție, care a avut loc la Peștișani (Gorj) și Dolhasca (Suceava) în 2022, la care au participat peste 7000 de persoane, Film în Sat a revenit în 2023 cu 4 ediții, la Islaz (Teleorman), Cernătești (Dolj), Peștișani (Gorj) și Murighiol (Tulcea), aducând filmul și alte forme ale artei în fața unui public de peste 15.000 de persoane.

Evenimentele organizate sub conceptul „Film în sat” au pus 6 localități rurale pe harta turistic-culturală a României, iar comuna Peștișani, începând cu cea de-a doua ediție a festivalului, a fost declarată stațiune turistică.

Proiectul, organizat de Asociația Culturală „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu”, își propune să aducă mai aproape de sufletul omului filmele românești, atât de apreciate la marile festivaluri internaționale, dar atât de rar văzute de publicul larg din țara noastră.

Organizator: Asociația Culturală „CUZIN TOMA – Dacă eu pot, poți și tu”

Finanțator: Ministerul Culturii.

Cu sprijinul: Primăria Întorsura Buzăului, Consiliul Local Întorsura Buzăului.

Sponsori: Frame Film, Meva Concept.

Văzut de: Radio Guerrilla.Parteneri media: AARC – All About Romanian Cinema, Bookhub, Cărturești, Cinefan, filme-carti.ro, Happening, IQads, Liternet, MovieNews, Observator Cultural, Răsfoiala, Revista BIZ, Revista Film, Revista Golan, Scena9, Spotmedia, The Institute, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.

