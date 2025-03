„Am schimbat stilul de viață după Power Couple. Am slăbit 20 de kilograme, am mers frecvent la sală. Odată cu criza vârstei, te mai ia și panica. Dacă nu ai făcut până atunci ce trebuia, începi de atunci să faci și asta am început eu să fac.”, a spus Sorin Gonțea la Antena Stars.

De asemenea, cei doi au schimbat anumite lucruri în căsnicia lor, iar acum își împart mai bine treburile zilnice.

„Tot eu gătesc și acasă. Mai rar acasă, pentru că apuc destul de rat să gătesc acasă, dar sigur că tot eu. Sigur că da. Ar fi culmea. Ce să fac, eu să mă dau cu creme și ea să gătească? Fiecare face ce știe mai bine.”, a spus Sorin Gonțea.

„Cu mențiunea că avem o femeie angajată 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, care se ocupă de partea de menaj.”, a adăugat Daiana Anghel.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea au câștigat primul sezon al emisiunii Power Couple, după ce au reușit să facă față cu brio tuturor probelor dificile pe care le-au avut în competiție. La final, Daiana a recunoscut că trofeul înseamnă depășirea tuturor fricilor pe care le avea.

„Acest trofeu reprezintă forţa și puterea noastră, echilibrul și faptul că nu renunţăm. Niciuna dintre probe nu a fost ușoară, bazată pe noroc sau neșansă. Acest trofeu ȋnseamnă si depășirea tuturor fricilor și panicilor mele.

Mai aveam puterea să ducem niște stage-uri, dacă mai erau. Experienţa Power Couple și câștigarea acestui trofeu se adaugă la lucrurile importante pe care le-am realizat ȋn viaţă”, a declarat Daiana Anghel.

