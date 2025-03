Una dintre surprizele sezonului 21 de „Te cunosc de undeva!” este și Marian Capet, care, nici măcar el, nu credea că o să se descurce atât de bine pe platourile de filmare. „E un șoc pentru mine pentru că este un proiect la care cred că foarte multă lume și-ar dori să participe. De acasă, de pe canapea, este foarte ofertant și pare foarte distractiv. În momentul în care am ajuns acolo am simțit niște emoții pe care nici măcar nu le pot descrie în cuvinte. Eram în pragul leșinului. Chiar am zis că o să fiu primul concurent de la „Te cunosc de undeva!” pentru care o să fie chemat SMURD-ul aerian. E foarte ofertant din ceea ce privește emoțiile, e foarte intens tot ce se întâmplă acolo”, a povestit Marian Capet pentru Libertatea, care se bucură acum că a avut curajul să accepte această provocare căci, pe lângă oamenii minunați pe care i-a cunoscut la filmări, a descoperit foarte multe lucruri și despre el. „Culmea că te prinde și competiția foarte tare. Eu nu sunt un cântăreț, știe toată lumea, nici nu vreau să devin, nici nu am nicio legătură cu zona asta, dar în momenul în care ești acolo uiți. Câteodată mă surpind extrem de implicat și îmi zic în sinea mea să mă potolesc căci eu nu cânt. E un show foarte complet și complex, nu este doar despre cântat, iar acesta a fost și motivul principal pentru care am acceptat. Eu m-am ferit foarte tare pentru că am zis mereu că eu nu cânt, că nu am ce să fac acolo, dar am văzut că este un show în care trebuie să fii ca un pachet complet. Până la urmă ne ajută pe noi, cei care participăm, să ne descoperim, să descoperim foarte multe lucruri la noi și multe abilități pe care nici nu știam că le avem”.

Recomandări Rusia are acum un nou inamic public numărul unu, după ce Trump a dezghețat relațiile cu Moscova: „A sosit momentul să îi demascăm”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Aurelian Temișan i-a dat autograf acum aproape 20 de ani

Cea mai mare emoție pentru Marian Capet a fost atunci când și-a întâlnit idolul din copilărie, pe Aurelian Temișan. Abia acum și-a făcut curaj și i-a povestit juratului de la „Te cunosc de undeva!” momentul în care au făcut prima dată cunoștință.

Libertatea: Să ști că este un hairstylist extrem de talentat și poate ați putea să îi dai un pic de credit în cadrul show-ului!

Aurelian Temișan: Nu îi trebuie credit de la mine pentru ce face în afara platoului. E zeu.

Marian Capet: Nu mă crede nimeni, toată lumea zice că nu muncesc.

Aurelian Temișan: Muncește enorm, vorba Ozanei Barabancea, are materialul clientului la purtător și face minuni din el.

Marian Capet: Trebuie să vă zic o chestie foarte tare. Când eram eu clasa a patra, a venit la Casa de Cultură, cum se făceau înainte evenimentele, iar eu m-am dus în sală, mi-am lăsat ghiozdanul și m-am dus la baie. Când m-am întors de la baie se închiseseră ușile și nu m-au mai lăsat să intru. Am intrat pe un geam după ce s-a terminat spectacolul și m-am dus și am stat la ușa lui vreo două ca să îmi de autograf.

Recomandări Trump afirmă că SUA au avut discuții productive cu Putin și că războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit. Rugăminte specială pentru liderul rus

Aurelian Temișan: Acum nu înțeleg ce am făcut eu două ore în cabină. Singura explicație este că eu nu eram în cabină, ci pe scenă, căci nu eram la transformări să stau să mă demachiez, să-mi pun rochia pe umeraș. L-am rugat să găsească autograful pentru că dacă îl are vreau să-l văd.

Marian Capet: Fiți atenți că îl aveam pe agenda mea preferată. Aveam o agendă la care visasem mult și mă rugasem de un coleg de clasă să mi-o aducă. A fost cel mai tare să am autograf chiar pe agenda aia. O să o caut.

Libertatea: Dar nu îți este dor să dai autografe în locul fotografiilor cu fanii?

Aurelian Temișan: E o scăpare că lumea vrea să facă poze cu noi și nu mai cer autografe pentru că veneau să ceară autografe pe tot felul de hârtioare pe care le smulg în momentul ăla de nu știu unde. Eu nu dau pe hârtiuțe și le zic mai bine să facem o poză, căci cu ea rămâne. E o scăpare într-un fel pentru că nu dau autograf decât pe agende, apropos. Dacă nu avea agendă nici lui nu îi dădeam.

Video: Ada Cheroiu

Urmărește-ne pe Google News