Economii vizibile și invizibile

Ghidul Românului chibzuit pune accent pe schimbări mici, dar cu impact mare în timp: folosirea funcției Eco a electrocasnicelor, plata anticipată a impozitelor pentru a beneficia de reduceri, întocmirea unei liste de cumpărături înainte de plecarea la magazin. Sunt incluse și măsuri mai consistente, precum reparațiile făcute în regie proprie, renegocierea contractelor cu furnizorii de utilități sau refinanțarea creditelor.

Scopul ghidului este să arate că echilibrul financiar se construiește pas cu pas, prin decizii zilnice care țin mai mult de atenție și planificare decât de restricție.

„Românii au un instinct natural de chibzuință, care vine uneori din obișnuință, alteori din nevoie, iar acest ghid e modul nostru de a-l sprijini. Nu vorbim despre restricții, ci despre alegeri simple, care aduc echilibru și siguranță. Pentru noi, e o continuare firească a tot ce am construit până acum și nu se adresează doar clienților noștri, ci este pentru fiecare om care își dorește să aducă ordine și claritate în bugetul de venituri și cheltuieli, pe termen lung”, a declarat Florin Bâlcan, Director General Provident.

Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit, cu sfaturi practice și ușor de aplicat în viața de zi cu zi
Florin Bâlcan, Director General Provident

Inventivitatea și umorul românilor oferă soluții surprinzătoare 

Pentru a înțelege mai bine obiceiurile de economisire ale românilor și pentru a testa ideile incluse în ghid, Provident a realizat „Barometrul Românilor chibzuiți”, un sondaj iVox Research despre obiceiurile creative de economisire ale românilor. Rezultatele confirmă atenția tot mai mare pe care românii o acordă chiar și celor mai mici cheltuieli.

Potrivit sondajului, 72,4% dintre respondenți storc tubul de pastă de dinți până la capăt, iar 1 din 2 români (52,1%) adaugă apă în șampon pentru a-l folosi până la ultima picătură. Chiar și în zilele caniculare, strategiile neconvenționale de economisire ies la suprafață: 20,5% merg la mall sau supermarket pentru a se răcori, 33,7% plătesc mai mult pentru aerul condiționat, iar 29,4% preferă să suporte disconfortul pentru a reduce factura.

Promoțiile și reducerile ghidează cumpărăturile 

Cumpărăturile la reducere devin o regulă, nu o excepție. Jumătate dintre români (50,8%) spun că achiziționează produsele doar la promoție, 42,6% așteaptă reducerile sezoniere, iar 30,9% aleg pachetele XXL. Aceste obiceiuri arată că deciziile de consum sunt ghidate de preț, nu de impuls. Pragmatismul se vede și în timpul liber: aproape 9 din 10 români (86,3%) consideră că, dacă nu ai bani, mai bine nu ieși la restaurant, iar aproximativ 4 din 10 (41,5%) dintre cei care merg la cinema aleg ziua de marți, când biletul este redus.

Economiile personale sunt „plasa de siguranță”

Atunci când apar cheltuieli neprevăzute, românii preferă să se bazeze pe resurse proprii. 60,7% folosesc economiile personale, 33,3% încearcă să „tragă de timp” până la salariu, iar 21% cer ajutorul familiei sau prietenilor. Doar 7,3% recurg la bancă sau la instituții financiare nebancare, semn că soluțiile de credit sunt utilizate responsabil și în momente bine definite.

Barometrul a fost realizat prin metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), pe platforma online iVox Research, în perioada 12 – 25 august 2025, pe un eșantion de 1.011 respondenți, cu vârsta de peste 18 ani, preponderent din mediul urban.

Ghidul poate fi descărcat gratuit și vine în completarea demersurilor anterioare de educație financiară, cum ar fi Testul Chibzuinței sau cursul de educație financiară care poate fi găsit în secțiunea Provident Transparent. 

Despre Provident Financial România

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internațională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajați, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România. Provident dezvoltă și susține proiecte de responsabilitate socială – programe de educație financiară, dezvoltarea tinerelor talente, sprijinirea grupurilor defavorizate – în care a investit până acum aproape 2 milioane de euro. Cu misiunea clară de a susține incluziunea financiară și socială, proiectele de investiție în comunitate se desfășoară sub umbrela Asociației Provident pentru Educație.      

Sursa foto: Provident Financial România

Frumusețe fără filtru, campania care le învață pe românce să-și respecte înfățișarea: „Când îți schimbi fizionomia, creierul te percepe ca pe o altă persoană"
Știri România 16:00
Frumusețe fără filtru, campania care le învață pe românce să-și respecte înfățișarea: „Când îți schimbi fizionomia, creierul te percepe ca pe o altă persoană”
Programul SGR-RetuRO testează un nou sistem de colectare pentru recipientele reciclabile: „O soluție care funcționează în Ungaria"
Știri România 15:45
Programul SGR-RetuRO testează un nou sistem de colectare pentru recipientele reciclabile: „O soluție care funcționează în Ungaria”
Cum l-a transformat Asia Express 2025 pe Alejandro Fernandez, iubitul lui Emil Rengle: „Emisiunea asta este o lecție de viață"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:12
Cum l-a transformat Asia Express 2025 pe Alejandro Fernandez, iubitul lui Emil Rengle: „Emisiunea asta este o lecție de viață”
Noutăți la Chefi la cuțite, sezonul 16. Care sunt locurile emblematice ale României unde luptele pentru amulete se vor desfășura
Stiri Mondene 15:31
Noutăți la Chefi la cuțite, sezonul 16. Care sunt locurile emblematice ale României unde luptele pentru amulete se vor desfășura
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 15:58
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO"
Politică 13:00
Disidentul polonez Adam Michnik, la Constanța: „Asta e șansa noastră, a României și Poloniei, că suntem membri UE și NATO”
