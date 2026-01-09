Spectacolul este o călătorie muzicală ce pornește de la farmecul melodiilor napoletane, evidenţiază eleganţa şi intensitate ariilor de operă şi se desăvârşeşte în sonoritatea sentimentală  a zarzuelelor – nemuritoarelele cântece tradiţionale iberice. Refrene celebre vor pune în lumină atât de bogatul repertoriu italian şi spaniol într-un spectacol revigorant şi învăluitor ca un răsărit de soare la malul Mediteranei.  

Recitalul „O SOLE MIO” cu tenorul ŞTEFAN von KORCH şi invitaţii va fi găzduit pe 12 ianuarie la Sala Studio a Teatrului Naţional din Bucureşti

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: «Deși aparțin unor tradiții diferite, atât canzonetele şi tarantelele, cât și zarzuelele au puterea de a trezi emoții universale. Ele spun povești despre iubire, bucurie, dor și speranță, devenind punți între trecut și prezent, între culturi și generații. De o elegantă întâlnire între genuri ne vom bucura în concertul „O Sole Mio,” atât prin titluri reper cât şi prin surprize aproape niciodată cântate în România.»

Alături de tenorul Ştefan von Korch, alţi doi solişti de prestigiu vor întregi programul: soprana Oana Maria Şerban şi baritonul Adrian Mărcan. Iar cu atingeri magice ale clapelor va acompania un virtuos al pianului – maestrul Alexandru Burcă.

Canzonetele și zarzuelele sunt genuri muzicale captivante, fiecare exprimând prin muzică și text esența spiritului național al ţării de origine. Canzonetele şi tarantelele italiene au cucerit inimile ascultătorilor din întreaga lume, în interpretarea legendarului Luciano Pavarotti, iar zarzuelele sunt compoziţiile subtile şi pline de trăiri intense care se regăsesc în repertoriul legendelor liricii spaniole: Jose Careras şi Placido Domingo.  Cele două genuri, alături de arii şi duete celebre vor pune în lumină diversitatea şi frumuseţea universului liric, într-un concert în care se vor contopi două orizonturi culturale şi muzicale.

Prin acest concert descoperi și redescoperi capodoperele muzicii italiene și spaniole, de la canzonete clasice precum “O Sole Mio” sau “Funiculì, Funiculà”, până la arii celebre şi zarzuele ce vor  purta spectatorii într-o poveste sonoră pe malurile Mediteranei.

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro şi la Sala Dalles. 

Programul deja publicat al stagiunea Musical Extravaganza 2026 include

O Sole Mio” – 12 ianuarie – Teatrul Naţional Bucureşti – Sala Studio

Revedere” – 31 ianuarie – Filarmonica Braşov

Je TAime” – 13 februarie – Teatrul Constantin Tănase – Sala Savoy

Caruso” – 4 martie – Sala Dalles

Armonii sacre” – 1 aprilie Sala Dalles

Olé, Torero!” – 24 aprilie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Dunărea Albastră” – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles

Carmina Burana” –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

Despre  ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a debutat în 2025 la Ateneul Român în “Concert la Curtea Imperială,” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu “Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură,” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, a performat în America Centrală, în concertele  de mare tradiţie “Los Tres Tenores, ” alături de solişti din Spania şi Honduras şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,” în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelshon.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală. 

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulate sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, au inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan şi Oana Maria Şerban, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

Sursa foto: Musical Extravaganza

