În 2026, curățenia în spitale, clinici, instituții publice, școli și magazine este tratată ca un proces critic de siguranță, nu ca o simplă activitate de întreținere. Suprafețele sunt extinse, traficul este constant, iar riscurile microbiologice impun echipamente fiabile, ușor de standardizat și compatibile cu proceduri clare de igienizare.

În acest context, cele mai bune mopuri profesionale devin esențiale. Ele sunt proiectate pentru utilizare intensivă, rezistă la spălări repetate și pot fi integrate în sisteme de lucru bine definite. În oferta Arli există soluții adaptate atât mediului medical (unde igiena strictă este prioritară), cât și instituțiilor și spațiilor comerciale, unde contează eficiența, absorbția și durabilitatea.

Un rol central îl au mopurile profesionale plate, preferate mai ales în spitale și clinici. Acestea asigură contact uniform cu pardoseala, reduc dispersia particulelor și contribuie la prevenirea contaminării încrucișate, devenind un instrument-cheie în menținerea siguranței sanitare.

Tipuri de mopuri profesionale potrivite pentru mediile instituționale

Mop plat din microfibra ArliSoft®🏆, 50 cm, albastru

Acest mop este destinat utilizatorilor profesioniști care au nevoie de curățenie constantă și controlată în spații administrative sau zone comune. Dimensiunea mare ajută la acoperirea rapidă a suprafețelor, iar microfibra oferă un bun echilibru între igienă și randament.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop profesional plat din microfibră, pentru spălare/dezinfectare.

potrivit pentru: birouri, recepții, săli de așteptare;

utilizare zilnică, în proceduri standardizate;

compatibil cu sistemele U5 / B5.

Igienă și siguranță operațională

Culoarea albastră respectă codificarea UE pentru zone administrative și ajută la organizarea echipamentelor pe arii distincte.

Absorbție și performanță

Microfibra reține murdăria și umezeala eficient, iar lățimea de 50 cm reduce timpul de lucru.

Durabilitate

spălare/dezinfectare până la 90°C;

până la 600 cicluri de spălare.

Mop plat din microfibra ArliSoft®, 40 cm, alb/albastru

Modelul de 40 cm este preferat în spații cu mobilier, unde controlul este mai important decât lățimea mare de lucru. Este ușor de integrat în fluxuri administrative și zone cu risc redus.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop plat din microfibră premium, utilizare General/Medical.

recomandat pentru: birouri, săli de conferință, holuri;

compatibil cu sistemele U4 / B4.

Igienă și siguranță operațională

Culoarea alb cu dungi albastre permite separarea zonelor cu risc redus și susține procedurile de termodezinfecție.

Absorbție și performanță

Dimensiunea de 40 cm oferă manevrabilitate bună, fără a compromite eficiența curățării.

Durabilitate

spălare până la 90°C;

durabilitate declarată: 600 cicluri.

Mop plat din microfibra ArliSoft®🏆, 50 cm, galben

Acest mop este gândit pentru suprafețe mari și pentru respectarea codificării pe culori, fiind util în instituții publice, școli și spații comerciale.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop profesional plat din microfibră, cu prindere prin urechi.

instituții publice, școli, spații comerciale;

curățenie umedă și întreținere zilnică;

compatibil cu sistemele U5 / B5.

Igienă și siguranță operațională

Culoarea galbenă facilitează separarea zonelor (ex. grupuri sanitare, zone tehnice), reducând riscul de contaminare încrucișată.

Absorbție și performanță

Microfibra absoarbe bine umezeala, iar formatul de 50 cm crește randamentul pe suprafețe extinse.

Durabilitate

spălare până la 90°C;

rezistență de până la 600 spălări.

Mop plat antistatic din acryl, 40 cm (Best)

Este o soluție practică pentru spații administrative și instituții care nu au cerințe medicale stricte, dar doresc întreținere constantă și costuri controlate.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop plat pentru întreținere zilnică.

birouri, săli de clasă, magazine mici și medii;

compatibil cu sistemul M4.

Igienă și siguranță operațională

Materialul antistatic limitează acumularea de praf, iar culoarea albastră ajută la codificarea pe zone.

Absorbție și performanță

Absoarbe bine umezeala uzuală și este ușor de manevrat în spații aglomerate.

Durabilitate

rezistă la utilizare repetată;

soluție accesibilă pentru curățenie de întreținere.

Mop cu fire lungi din microfibră – ultra-absorbant

Acest mop este ales atunci când absorbția este criteriul principal, fiind ideal pentru trafic intens și scurgeri accidentale.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop profesional din microfibră pentru curățenie umedă intensivă.

holuri, recepții, magazine;

compatibil cu cozi cu filet standard.

Igienă și siguranță operațională

Microfibra nu lasă scame și susține o curățare igienică.

Absorbție și performanță

capacitate de absorbție: până la 1 kg de lichid;

eficient pe suprafețe mari și foarte circulate.

Durabilitate

Microfibra este rezistentă la utilizare frecventă și își păstrează eficiența în timp.

Mop profesional abraziv ArliSoft® 50 cm

Este soluția potrivită pentru murdărie persistentă, acolo unde mopurile standard nu mai fac față.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop plat din microfibră abrazivă.

intrări, holuri, spații comerciale;

zone cu trafic intens și depuneri aderente.

Igienă și siguranță operațională

Acționează mecanic asupra murdăriei, fiind eficient pe suprafețe dure (nu este recomandat pentru pardoseli foarte delicate).

Absorbție și performanță

Oferă acoperire rapidă și îndepărtare eficientă a murdăriei dificile.

Durabilitate

Microfibra abrazivă este rezistentă la frecare și utilizări repetate.

Mop plat antibacterian cu velcro, 40 cm

Recomandat pentru medii cu cerințe ridicate de igienă, în special spitale și clinici.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop profesional plat din microfibră cu prindere velcro.

spitale, clinici, laboratoare;

instituții cu proceduri stricte de curățenie.

Igienă și siguranță operațională

tratament antibacterian;

reduce riscul de contaminare încrucișată;

nu lasă scame.

Absorbție și performanță

Asigură curățare uniformă și absorbție ridicată pe suprafețe medii și mari.

Durabilitate

până la 600 cicluri de spălare;

temperatură maximă: 60°C.

Mop profesional din bumbac cu urechi, 50 cm

Mopul din bumbac rămâne o soluție economică pentru instituții și spații comerciale cu trafic moderat.

Tip mop și utilizare recomandată

Mop plat din 100% bumbac, compatibil cu sistemul U5.

birouri, magazine, școli;

întreținere zilnică a pardoselilor.

Igienă și siguranță operațională

Absoarbe bine lichidele, dar nu captează particulele fine la fel de eficient ca microfibra.

Absorbție și performanță

Lățimea de 50 cm permite curățarea rapidă a suprafețelor mari.

Durabilitate

lavabil la 30°C;

reutilizabil și ușor de întreținut.

Caracteristici esențiale ale unui mop profesional în 2026

Un mop profesional trebuie ales pe baza performanței reale în utilizare:

igienă : fără scame, compatibil cu dezinfectanți, spălare până la 90°C (unde este necesar);

: fără scame, compatibil cu dezinfectanți, spălare până la 90°C (unde este necesar); absorbție : retenție ridicată a lichidelor pentru trafic intens;

: retenție ridicată a lichidelor pentru trafic intens; durabilitate : rezistență la sute de spălări;

: rezistență la sute de spălări; compatibilitate : integrare cu sisteme profesionale;

: integrare cu sisteme profesionale; întreținere: curățare și uscare rapidă.

Recomandări în funcție de tipul instituției

Spitale și clinici

mop plat din microfibră, ideal antibacterian;

rezistență la spălare la 90°C;

mop antistatic pentru aparatură;

codificare pe culori.

Instituții publice și școli

mop din microfibră cu absorbție bună;

mop durabil pentru utilizare zilnică;

mop abraziv pentru intrări și holuri.

Magazine și spații comerciale

mop cu fibre lungi sau mop plat de dimensiuni mari;

absorbție mare pentru scurgeri;

materiale antistatice în zone cu electronice.

În 2026, nu există un mop „universal” potrivit pentru toate spațiile. Alegerea corectă presupune adaptarea materialului, dimensiunii și durabilității la tipul de trafic și la cerințele de igienă. O selecție corectă se traduce direct în siguranță, eficiență operațională și costuri mai mici pe termen lung.

