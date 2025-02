Evită stresul și consumul de dulciuri într-o cantitate mare

Primul sfat pe care trebuie să-l iei în considerare pentru o stare de sănătate bună este să eviți, pe cât posibil, stresul. Deși în zilele noastre pare a fi o sarcină mai grea de îndeplinit, nu este chiar imposibil. Stresul poate avea efecte negative asupra sănătății tale, în special asupra glicemiei din corp. Glicemia reprezintă nivelul zahărului din sânge, iar atunci când suntem stresați, nivelul glicemiei crește.

Este esențial să cunoști care este glicemia normala in functie de varsta pentru a putea să o ții sub control. Astfel, înainte de a mânca, glicemia normală unui adult care nu are diabet trebuie să se situeze între 72-99 mg/dL. La copii, aceasta ar trebui să fie între 70-100 mg/dL. În ceea ce privește persoanele mai în vârstă, din cauza schimbărilor care se produc în corp, nivelul de glicemie poate fi un pic mai ridicat. O altă excepție o reprezintă femeile însărcinate, care înainte de masă ar trebui să aibă mai puțin de 95 mg/dL.

De asemenea, pentru a evita un nivel ridicat de glicemie se recomandă consumul de dulciuri într-o cantitate mică, întrucât consumul excesiv poate duce la apariția diabetului. Cea mai bună variantă ar fi să înlocuiești dulciurile cu fructele, care îți oferă vitamine, minerale și fibre. Totodată, este important să integrezi în rutina ta zilnică orice formă de activitate fizică.

Consumă alimente sănătoase

Următorul sfat practic care ajută la îmbunătățirea stării de sănătate este să consumi alimente cât mai sănătoase și să eviți prăjelile. Optează pentru mese gătite la cuptor sau grătar. Dacă obișnuiești să consumi des alimente bogate în grăsimi, există riscul de a avea unele dintre următoarele simptome: dureri abdominale în partea dreaptă, balonarea, greața sau chiar și dureri de cap.

Atunci când te confrunți cu unul sau mai multe dintre simptomele enumerate anterior, poți avea în vedere pastile pentru fiere care te vor ajuta la susținerea unui sistem biliar sănătos.

Totodată, dacă ai dureri de stomac frecvente, acestea pot fi cauzate de indigestie, ulcer sau gastrită. În această categorie mai poate intra și intoleranța la lactoză, care se manifestă, cel mai des, prin senzații de greață. Pentru această problemă, cel mai bun medicament pentru stomac este cel împotriva arsurilor stomacale.

Pentru a putea evita diferite probleme de sănătate care îți creează disconfort, este important să mănânci cât mai sănătos, să te hidratezi corespunzător și să ai un stil de viață cât mai activ. Astfel, vei putea să îți îmbunătățești considerabil starea de sănătate și te vei simți mult mai bine.

