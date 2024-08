Pe de altă parte, multe cupluri, mai ales din noua generație, se luptă cu probleme de infertilitate. Dacă am face acum un sondaj, rezultatele ne-ar spune că nu mai e atât de ușor să faci un copil pe cale naturală. Totuși, chiar și pentru aceste cupluri există lumină la capătul tunelului. Avem medici specialiști, precum Doctor Adela Serban, gata să ofere cuplurilor cele mai bune soluții de reproducere umană asistată. Fertilizarea in vitro este cea mai cunoscută metodă de tratament pentru cuplurile care se luptă cu infertilitatea. Vrei să știi mai multe? Află, din rândurile următoare, ce înseamnă FIV și care sunt simptomele specifice implantării.

Ce presupune FIV?

FIV este prescurtarea pentru fertilizare in vitro, o tehnică de reproducere umană asistată care presupune unirea ovulelor (recoltate de la viitoarea mămică sau de la o femeie donatoare) cu spermatozoizii (recoltați de la partener sau de la un bărbat donator) într-un mediu controlat, adică în laborator. Embrionii obținuți sunt transferați ulterior în uterul mamei, iar sarcina trebuie să evolueze normal.

Cine are nevoie de FIV?

De regulă, FIV se recomandă cuplurilor care au epuizat alte metode de tratament pentru infertilitate și se confruntă cu următoarele situații:

Probleme cu ovulația;

Obstrucție a trompelor uterine;

Endometrioză severă;

Probleme cu spermatozoizii;

Infertilitate masculină severă;

Infertilitate inexplicabilă;

Vârsta înaintată a femeii.

Care sunt simptomele după transferul embrionilor?

E foarte important ca viitoarea mămică să analizeze cu atenție simptomele după transferul embrionilor. Acestea apar, de regulă, după 2 săptămâni de la efectuarea procedurii. Iată care sunt:

Cefalee: Durerile de cap apar din cauza modificărilor hormonale;

Sângerare: Este normal să apară anumite sângerări vaginele. Acestea durează de regulă 2-3 zile;

Secreție vaginală: Scurgerile vaginale sunt, de asemenea, simptome comune după transferul de embrioni.

Alte simptome specifice sunt: amețeala, crampele ușoare, inflamarea sânilor și stările de anxietate. Despre toate aceste vei discuta cu medicul în cabinet. De ce? Pentru că e important să semnalezi orice stare inconfortabilă sau neobișnuită.

Evoluția sarcinii după FIV

Dacă implantarea a avut loc cu succes, sarcina va evolua normal, așa cum se întâmplă în cazul sarcinilor obținute pe cale naturală. La 10-14 zile se face primul test de sarcină, urmat de o ecografie pentru confirmarea sarcinii intrauterine. Sigur că după toate acestea se efectuează ecografii periodice, alte analize și investigații de specialitate. E important ca viitoarea mămică să trateze cu reponsabilitate întreaga perioadă. Nu uita că o sarcină obținută prin tratament sau cu ajutorul metodelor de reproducere umană asistată este considerată sensibilă sau prețioasă!

În final, orice viitoare mămică trebuie să fie atentă la toate semnalele pe care i le transmite organismul. Poate că nu e ușor să obții o sarcină prin intermediul fertilizării in vitro, iar aici vorbim inclusiv despre sentimente puternice, cât și despre costuri. Cu toate acestea, rezultatul final va fi, de fapt, cea mai mare bucurie a vieții. Urmează să te adresezi medicului specializat în FIV? Nu uita că pentru succesul planului de tratament ai nevoie de multă odihnă, de hidratare, alimentație sănătoasă și de o listă de medicamente administrate cu responsabilitate!

