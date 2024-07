„Pe măsură ce continuăm munca în favoarea egalității, diversității și incluziunii în Europa de Est, să nu uităm: ele funcționează doar dacă ne unim forțele pentru a conduce schimbarea împreună, redefinind limitele și construind punți către viitor. Am făcut progrese mari, dar mai sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le realizăm. Vă așteptăm la Conferința ED&I din Europa de Est pentru a creiona ceea ce înseamnă un viitor care include pe toată lumea”, a declarat Lestat Monroe, Fondatorul Romanian Diversity Chamber of Commerce.

Cu accent pe promovarea diversității și a identității culturale, conferința va aborda probleme presante precum implementarea politicilor pentru prevenirea discriminării pe criterii de vârstă și promovarea unei forțe de muncă diversificate din punct de vedere al vârstei; participanții se pot aștepta la discuții captivante privind susținerea schimbărilor legislative care susțin incluziunea, echitatea și diversitatea la locul de muncă și dincolo de acesta; conferința va servi ca platformă pentru explorarea tendințelor și a perspectivelor internaționale menite să conducă progresul regional în inițiativele ED&I, oferind în același timp strategii de gândire în viitor, ancorate în cele mai bune practici internaționale.

Cuvântul de deschidere va fi rostit de E.S. John Cornet d’Elzius, Ambasadorul Belgiei în România, marcând totodată Ziua Europei, având în vedere că Belgia deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Ambasadorul Belgiei va fi urmat de E.S. José Antonio Hernández, Ambasadorul Spaniei în România.

Conferința va beneficia de prezența unor vorbitori naționali și internaționali, precum Perry Zizzi– Președinte RDCC & Managing Partner la Dentons; Diana Țarfulea – Director of Engineering and Diversity & Inclusion/Women, Adobe Romania; Ana Robinson – HR Director Commercial & HR Country Lead RO, Bergenbier; Eszter Banhidi – Head of HR Hungary & HRBP CEE Topline, CEE DEI Lead Danone; Eduard Iancu – CEO, DB Cargo Romania | Head of DB Cargo Business Eastern Corridors; Estera Anghelescu – Recruiting & Employer Branding Director, Kaufland Romania și Moldova; George Baltă – Diversity & Inclusion Specialist, Kaufland Romania; Luminița Florea – People & Culture Director, Philip Morris Romania; Timeea Marin – Head of Diversity, Equity and Inclusion, NTT DATA Romania; Pablo Zapata – UNHCR Representative in Romania; Bogdan Florișteanu – People & Culture Director, Heineken; Gabi Mihaela Comănescu – Employment Services Coordinator, Motivation Romania Foundation; Biljana Radonjic Ker-Lindsay – Associate Director, Head of Access: Skills & Employment | Gender & Economic Inclusion, EBRD UK; Siobhan Randell – Senior DEI Business Partner, Knight Frank; Nora Varady – CEO, WeAreOpen Hungary; Florin Buhuceanu – Co-President, ACCEPT Association; Sebastian Siuchta –Director Executiv, Polish Diversity Chamber of Commerce; Radu Szekely – Președinte, Fundația Dare to Learn; Ayla Mengazi – HR Transformation and Development Director, BRD și Flavia Tioc – Senior Project Manager | DE&I Coordinator, OMV Petrom.

Conferința este sponsorizată de Kaufland România & Moldova ca sponsor Platinum, BRD Societe Generale, Deutsche Bahn Cargo, Dentons, My Eco Box și Philip Morris România ca sponsori Silver, cu sprijinul Institutului Francez și Ambasadei Franței, Ambasadei Spaniei, Ambasadei Belgiei, Camerei de Comerț Britanico-Române, Camerei de Comerț pentru Belgia Luxemburg România Moldova, Asociației de Canadiene de Afaceri, Camerei de Comerț Bilaterale România Portugalia, Camerei de Comerț Româno-Olandeză, Social Innovation Solutions și WeAreOpen.

Evenimentul este gratuit, dar este necesară înregistrarea. Pentru a vă asigura locul, vă rugăm să vă înregistrați AICI. Nu ratați șansa de a vă alătura conversației și de a face parte din mișcarea ED&I în Europa de Est. Așteptăm cu nerăbdare să vă vedem acolo.

Despre Romanian Diversity Chamber of Commerce

RDCC este o organizație dedicată promovării diversității și incluziunii în comunitatea de afaceri din România. Prin reunirea companiilor locale și multinaționale, RDCC colaborează la inițiative care cuprind proiecte de conștientizare și educație, dezvoltarea culturii organizaționale, instruire în ED&I, certificare și activități de networking pentru sectorul public și privat și angajații acestora. Pe măsură ce interacționăm cu un grup divers de părți interesate, inclusiv femei, LGBT+, romi, persoane cu dizabilități și alte grupuri minoritare, alături de lideri de afaceri, viziunea RDCC este să pledeze pentru o societate egală, diversă și incluzivă pentru toți. Aflați mai multe despre RDCC la www.rdcc.ro

