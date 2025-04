Impactul pisicilor în viețile oamenilor și importanța cercetării științifice

Interesul pentru beneficiile pentru sănătate ale deținerii unei pisici este în creștere, dovezile anecdotice și cercetările din ce în ce mai numeroase sugerând impacturi pozitive asupra sănătății fizice și mentale. Chiar și instituții academice implementează programe de reducere a stresului care includ interacțiunea cu pisicile, subliniind recunoașterea societală a potențialului lor benefic.

Reducerea stresului fiziologic prin interacțiunea cu pisicile

Mai multe studii științifice au investigat impactul interacțiunii cu pisicile asupra indicatorilor fiziologici de stres. Cercetările arată că simpla acțiune de a mângâia o pisică poate avea efecte semnificative asupra nivelului de cortizol, un hormon major al stresului. Un studiu recent efectuat pe studenți universitari a demonstrat că mângâierea pisicilor și a câinilor timp de doar 10 minute a condus la o scădere semnificativă a nivelului de cortizol salivar. Acest rezultat a fost obținut într-un cadru de intervenție reală, subliniind relevanța practică a descoperirii.Interesant este faptul că simpla observare a altor persoane care mângâiau animale nu a avut același efect, ceea ce evidențiază importanța interacțiunii directe pentru obținerea beneficiilor de reducere a stresului.

În plus față de reducerea cortizolului, interacțiunea cu pisicile a fost asociată cu efecte pozitive asupra tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Studiile indică faptul că proprietarii de pisici au o tensiune arterială și un ritm cardiac de repaus mai scăzute în comparație cu persoanele care nu dețin animale de companie. Mai mult, în timpul sarcinilor stresante, proprietarii de pisici au prezentat un ritm cardiac și o tensiune arterială mai scăzute și au făcut chiar mai puține erori. S-a observat, de asemenea, că aceștia se recuperează mai rapid din punct de vedere fiziologic după evenimente stresante. Un studiu specific efectuat pe cupluri căsătorite supuse stresului a constatat că proprietarii de pisici erau mai calmi și făceau cele mai puține erori atunci când pisica lor era prezentă, în comparație cu situațiile în care erau singuri, cu partenerul sau cu amândoi (The Science-Backed Benefits of Being a Cat Lover – Healthline).

Un alt aspect potențial în reducerea stresului prin interacțiunea cu pisicile este rolul torsului. Torsul pisicilor se produce la frecvențe (25-150 Hz) care se încadrează în intervalul utilizat terapeutic pentru tratarea durerii și a leziunilor. Se sugerează că torsul ar putea fi un mecanism de auto-liniștire pentru pisici, care poate avea, de asemenea, un efect calmant asupra oamenilor.

Beneficiile pisicilor pentru sănătatea mentală

Pisicile aduc numeroase beneficii sănătății mentale, contribuind la reducerea anxietății și a sentimentelor de nervozitate. Proprietarii de pisici raportează că se simt mai fericiți, mai încrezători și mai puțin nervoși. De asemenea, declară că dorm mai bine, se concentrează mai ușor și fac față mai bine problemelor. În comparație cu persoanele care nu au pisici, proprietarii de pisici experimentează mai puține emoții negative și sentimente de izolare. Un studiu din 2008 a constatat că 44% dintre proprietarii de pisici au obținut un „sentiment de siguranță” de la pisicile lor. Persoanele care au animale de companie cu blană raportează mai puțină anxietate. Mângâierea sau îmbrățișarea unei pisici poate reduce nivelul de cortizol, ducând la sentimente de calm și fericire și la scăderea anxietății. Prezența unei pisici poate distrage atenția de la gândurile negative (You, Your Cat, and Anxiety or Depression | Psych Central).

Pisicile joacă, de asemenea, un rol important în combaterea singurătății și a izolării sociale. Proprietarii de pisici sunt cu 36% mai puțin susceptibili să raporteze singurătatea. Femeile singure care au animale de companie sunt mai puțin predispuse să prezinte simptome depresive. Un studiu efectuat pe adulți în vârstă a constatat o îmbunătățire semnificativă a nivelului de singurătate după ce au îngrijit o pisică timp de cel puțin 4 luni, majoritatea adoptând ulterior pisicile. Pisicile pot oferi companie și un sentiment de a fi necesar.

Impactul pisicilor asupra simptomelor depresive este un domeniu în care cercetările au prezentat atât rezultate pozitive, cât și mixte. Un studiu a arătat că proprietarii de pisici raportează sentimente de depresie semnificativ mai scăzute decât proprietarii de câini. Timpul petrecut cu o pisică poate elibera substanțe chimice care induc stări de fericire și calm în creier, îmbunătățind starea generală de sănătate mentală. Deținerea unei pisici este asociată cu niveluri mai scăzute de simptome depresive și cu o stare de spirit îmbunătățită. Interacțiunea cu pisicile poate crește nivelul de oxitocină, un hormon asociat cu sentimentele de fericire și bunăstare, reducând potențial depresia și anxietatea.

În general, pisicile oferă companie și sprijin emoțional semnificativ. Ele pot fi tovarăși minunați și surse de confort. Pisicile pot oferi un sentiment de stabilitate și rutină. Simplul fapt de a avea un animal de companie acasă scade ritmul cardiac, combate singurătatea și intensifică sentimentele de atașament. Proprietarii de pisici își consideră adesea animalele de companie ca membri ai familiei, oferindu-le loialitate, sprijin și empatie.

Pisicile ca terapie asistată de animale

Pisicile s-au dovedit a fi eficiente în diverse contexte terapeutice. Terapia asistată de animale (TAA) care utilizează câini și pisici oferă confort, companie și sprijin terapeutic persoanelor cu tulburări de sănătate mintală. Interacțiunea cu animalele de terapie poate reduce nivelul de cortizol și crește nivelul de oxitocină. TAA poate îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate mintală pentru afecțiuni precum depresia, anxietatea, PTSD și schizofrenia. Contactul fizic cu o pisică poate stimula eliberarea de endorfine, poate scădea tensiunea arterială și nivelul de colesterol și poate stimula sistemul imunitar. Terapia asistată de pisici la domiciliu a arătat beneficii potențiale pentru un pacient cu boala Alzheimer, îmbunătățind memoria, comportamentul și capacitatea de a efectua activități zilnice (The Role of Animal Assisted Therapy in the Rehabilitation of Mental Health Disorders: A Systematic Literature Review – Perspectives on Integrative Medicine).

Limitări și aspecte neclare în cercetarea științifică

Cercetările actuale prezintă anumite limitări. “Multe studii sunt de natură corelațională, ceea ce înseamnă că nu pot stabili o relație cauzală directă între pisici și beneficiile observate. Dimensiunea eșantionului în unele studii poate fi mică, limitând generalizarea rezultatelor. În plus, datele auto-raportate din chestionare pot fi supuse părtinirii.” ne spune Mirela Boca, veterinar într-o farmacie veterinară din București.

Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a clarifica mecanismele precise prin care pisicile influențează sănătatea umană, inclusiv rolul specific al hormonilor și al căilor neuronale. De asemenea, sunt necesare studii longitudinale pentru a evalua impactul pe termen lung al deținerii de pisici asupra diferitelor aspecte ale sănătății umane.

Este important să se ia în considerare potențialele efecte negative sau populațiile specifice în care beneficiile ar putea varia. Unele studii sugerează impacturi negative potențiale ale deținerii de pisici asupra sănătății mentale în anumite grupuri (de exemplu, adulți în vârstă cu depresie, persoane cu un atașament ridicat). “Riscul de boli zoonotice, cum ar fi toxoplasmoza, trebuie, de asemenea, luat în considerare. Alergiile la pisici sunt frecvente.” ne spune Alina Rusu, medic veterinar în cadrul Joyvet – clinică veterinară. Impactul deținerii unei pisici ar putea diferi în funcție de personalitatea individuală și de natura relației dintre om și pisică.

Concluzii

În concluzie, dovezile științifice actuale sugerează că pisicile oferă beneficii semnificative pentru reducerea stresului și starea de bine mentală. Legătura dintre om și pisică este o relație complexă și potențial terapeutică. Pe baza dovezilor științifice, se poate lua în considerare deținerea unei pisici ca strategie potențială pentru gestionarea stresului și a singurătății. Cu toate acestea, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a elucida pe deplin mecanismele și efectele pe termen lung. Persoanele cu probleme specifice de sănătate mintală ar trebui să consulte profesioniști din domeniul sănătății cu privire la beneficiile și riscurile potențiale ale deținerii unui animal de companie.

