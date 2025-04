Înscrierile la cursuri IT gratuite se fac aici.

Cursurile sunt predate de liderii din tehnologie de la Digital Stack, profesioniști care au construit soluții tehnologice inovative, lucrează în cele mai mari companii IT și sunt dedicați în a te ajuta să îți schimbi viața în mai bine și să accesezi noi oportunități în carieră prin skill-uri digitale.

Digital Stack a adus educația din IT la un nou nivel în România și, împreună cu Fundația Orange – prin Orange Digital Center – se implică în comunitate și schimbă destine profesionale. Astfel, prin acest program, în această perioadă din an, ai acces gratuit la cursuri practice pentru a dobândi noi competențe digitale, adaptate nevoilor tale și cerințelor de pe piața muncii.

Lista cursurilor cu acces gratuit la care te poți înscrie și tu:

Intro în Programare

Fundamentele WordPress pentru construirea unui magazin online de succes

Stăpânește viitorul Cybersecurity: Folosește AI pentru o apărare digitală impenetrabilă

Inteligență Artificială Generativă – Introducere & Design Comenzi

Asistentul tău AI: Cum te ajută Gemini să îți simplifici munca zilnic

Cybersecurity și Inteligența Artificială: Primii pași în testarea vulnerabilităților

Și nu numai!

Atenție: Locurile sunt limitate și se ocupă rapid. Înscrierile se fac online prin completarea formularului de aplicare: https://digitalstack.ro/proiecte/atelierul-de-sanse

Eveniment cu acces gratuit „Cum transformă AI joburile din IT?” în 14 aprilie

Programul debutează cu un eveniment live, în 14 aprilie, la Orange Digital Center – București, unde ai ocazia să discuți direct cu liderii tech de la Digital Stack despre elementele care îți pot asigura un proces ușor de angajare în IT și să descoperi cum impactează AI locurile de muncă. Mai mult, ai șansa de a explora oferta de cursuri gratuite care ți se potrivește.

Mai sunt câteva locuri la eveniment: https://digitalstack.ro/cursuri-gratuite/cum-transforma-ai-joburile-it

Dacă nu ai un loc de muncă, ai venituri mici sau ești într-o perioadă de schimbare în carieră, acum este momentul perfect să îți transformi viitorul!

***

Despre Orange Digital Center

Prin Orange Digital Center, Fundația Orange – Inițiatorul Programului și Digital Stack – Partener Educațional și unul dintre cei mai mari dezvoltatori de cursuri de IT din România, sute de oameni își schimbă viața în mai bine, dobândind abilități tech indispensabile astăzi pe piața muncii. Orange Digital Center este o inițiativă a Grupului Orange și își propune să ofere șanse reale la educație persoanelor vulnerabile.

Despre Digital Stack

Digital Stack oferă atât cursuri de IT direct adresate pasionaților de tehnologie, cât și programe de training adresate echipelor din companii, ce răspund rapid, exact și aplicat la nevoile lor de învățare. De 5 ani ajută organizațiile să își dezvolte divizii tehnice prin programe de educație, iar în 2025 a lansat o gamă de cursuri modularizate de IT unice în România, la care se pot înscrie în orice perioadă din an persoanele interesate.

