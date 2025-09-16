Tenorul ŞTEFAN von KORCH deschide Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră Juniori şi Tineret  2025 prin intonarea imnului naţional şi recitalul „Vivo per lei”

Despre momentul festiv în care va intona imnul tenorul spune: «este o bucurie şi o onoare să fiu parte din această ceremonie de deschidere a Campionatului Mondial Ecvestru de Anduranţă Juniori şi Tineret, în care se împletesc eleganţa, nobleţea şi fair play-ul şi să îmbogăţesc seara cu programul „Vivo per lei” care reuneşte grandoarea operei cu energia inconfundabilă a muzicii pop-simfonice şi cu spiritul jovial al canzonetelor napoletane.»

Marilena Mladin – Preşedinte Federaţia Ecvestră Română declară în completare: «Acest moment simbolic unește arta și sportul, printr-un spectacol al emoției, curajului și excelenței – valori care definesc spiritul sportului ecvestru și competiția mondială pe care România o are onoarea să o găzduiască. Este un moment istoric, care așază România pe harta marilor competiții ecvestre internaționale, iar ceremonia de deschidere prin concertul „Vivo per lei” reflectă legătura dintre artă și sport – două domenii unite de emoție, disciplină și excelență. »

România găzduiește, în premieră, cel mai important eveniment ecvestru organizat vreodată în țara noastră – Campionatul Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret, ce va reuni la Buftea, în perioada 18–20 septembrie 2025, peste 30 de țări participante.

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Anduranță Ecvestră pentru Juniori și Tineret 2025 va avea loc la Buftea pe 18 septembrie de la ora 18.00 şi intrarea va fi liberă. Alături de tenorul Ştefan von Korch pe scenă va fi soprana-invitată Daniela Bucşan şi Orchestra Filarmonicii Piteşti, sub bagheta maestrului Constantin Grigore.

Cei care nu ajung la ceremonia de deschidere din Buftea, au şansa să vadă concertul Vivo per lei şi în Bucureşti, pe 19 noiembrie la Sala Dalles

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor **

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională, Ştefan von Korch a început anul 2025 pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania, în Carmina Burana, lucrarea sa „semnătură,” în care va deschide şi stagiunea Filarmonicii Arad în luna octombrie, a trecut pe la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban şi derulează seria de concerte Musical Extravaganza, pentru care este solist-gazdă şi coordonator artistic, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

În luna octombrie va debuta pe prestigioasa scenă a Ateneului Român, în “Concert la Curtea Imperială,” alături de Filarmonica George Enescu, în noiembrie este invitat în America Centrală în turneul “Los Tres Tenores,” programat în cele mai importante oraşe din Honduras.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff,” dar şi de premiera naţională a operei “I Puritani,” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara, iar în anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: “I Puritani” şi “La Sonnambula,” ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică “Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană “Traiano in Dacia.”

În decursul vremii a interpretat rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: “Rigoletto”, “Bărbierul din Sevilla”, “Elixirul Dragostei”, “Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, în “Stabat Mater” de Rosinni, „Mesa din Gloria” de Pucinni, “Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Lobesang” de Mendelssohn printre altele.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo Japonia, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre – China, Auditoriumul din Zaragoza Spania, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava, Steri Concert Hall Italia.

Sursa foto: Călin Angheluş

