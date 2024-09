Am căutat să aflăm care sunt cele mai îndrăgite tipuri de mâncare mexicană în România, am cules rețetele tradiționale și am ales să le includem în acest articol.

Dacă îți propui ca în viitorul apropiat să încerci mai multe rețete de mâncare din Mexic, suntem siguri că articolul nostru îți va fi de ajutor.

Iată care sunt rețetele pe care trebuie să le încerci și tu.

1. Guacamole

Guacamole este una dintre cele mai interesante rețete mexicane, iar foarte mulți români o îndrăgesc nespus. Prin urmare, articolul nostru nu putea începe altfel decât cu rețeta pentru guacamole, acest sos care merge bine cu aproape orice.

Guacamole este un sos care poate fi realizat din avocado bine copt și câteva ingrediente simple și accesibile. De altfel, în comerț vei putea găsi pachete care conțin toate ingredientele necesare pentru a putea face acest preparat.

Ingredientele necesare pentru a găti Guacamole

Așa cum spuneam, ingredientele pentru guacamole sunt foarte simple. Dacă îți dorești să obții o cantitate suficientă de guacamole pentru 3-4 persoane, atunci vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

2 avocado de tipul ready to eat, bine copt. Dacă vei cumpăra avocado verde, va trebui să aștepți până când acest va fi copt;

zeamă de la o jumătate de lămâie;

o roșie fără semințe sau suc;

ceapă roșie sau verde tocată foarte mărunt;

sare;

ardei iute tocat după gust;

pătrunjel sau coriandru verde;

opțional, în funcție de preferințe, se poate include puțin usturoi.

Modul de preparare

Toate ingredientele se introduc într-un bol, acolo unde se zdrobesc și se amestecă, pentru a putea fi obținut atât de gustosul guacamole.

Pentru început, va trebui să tai roșia, pentru a scoate miezul din ea. Ceapa și verdeața se toacă foarte fin, la fel și ardeiul iute. Usturoiul poate fi mărunțit cu ajutorul unei prese pentru usturoi.

Din avocado se folosește doar pulpa, care poate fi scoasă cu ușurință folosind o lingură. Peste pulpa de avocado se pune zeama de lămâie, iar mai apoi se zdrobește cu ajutorul unei furculițe.

Roșia se taie cuburi, iar alături de celelalte ingrediente se adaugă toate într-un bol. La final, poți adăuga sare și piper.

Există libertatea de a folosi acest sos la grătare, frigărui sau chiar pentru diferite gustări.

2. Tacos

Un alt preparat mexican foarte îndrăgit este tacos. Pe cât este de gustos, pe atât de ușor se poate găti. Prin urmare, de ce să nu încerci și tu?

În plus, trebuie să subliniem faptul că tacos este un preparat foarte versatil, deoarece ai libertatea de a folosi numeroase ingrediente ca umplutură.

Pentru a putea găti tacos acasă, ai nevoie doar de următoarele ingrediente:

lipii;

sos de roșii sau ketchup;

fulgi de porumb;

ceapă;

salată verde;

roșii cherry;

piept de pui gătit la grill;

maioneză;

sare și piper;

ulei;

cașcaval.

Așa cum spuneam, există posibilitatea de a include sau de a exclude orice ingredient, în funcție de preferințe. Prin urmare, lista cu ingrediente de mai sus nu este bătută în cuie.

Pentru început, va trebui să mărunțești fulgii de porumb. Mai apoi, folosește sos de roșii sau ketchup pentru a unge lipiile. Astfel, fulgii de porumb se vor lipi mai ușor.

Pentru a obține forma de tacos, va trebui să pui lipiile pe grătar cu marginile în jos. Te-ai fi gândit că este atât de simplu?

Coace lipia timp de 8-10 minute la o treaptă de temperatură medie, astfel încât aceasta să se întărească. Mai apoi, pune ulei într-o tigaie, acolo unde vei căli carnea, ceapa și alte legume, dacă vei alege să incluzi. De exemplu, poți folosi și ciuperci. La final, pune sare și piper, după preferințe.

Pune salata în tacos, compoziția călită, maioneza, rade puțin cașcaval peste iar la final pune roșiile. Iar asta a fost tot!

3. Chili con carne

În final, a treia rețetă de mâncare mexicană pe care ți-o prezentăm în acest articol este chili con carne. Cu siguranță ai încercat acest preparat în trecut și la fel de probabil ți-a plăcut nespus. Prin urmare, de ce să nu faci și tu chili con carne acasă?

Vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

600g amestec de carne tocată;

500g fasole roșie fiartă;

ceapă;

usturoi;

roșii;

roșii cuburi la conservă;

ardei roșii kapia;

ardei gras galben;

ardei iute;

condimente precum chimen, oregano, cimbru, boia dulce, boia iute, sare și foi de dafin.

Inițial va trebui să te ocupi de legume. După ce au fost spălate, roșiile, ardeii și ceapa trebuie tăiate cuburi. Toacă usturoiul fin iar apoi folosește ulei de măsline pentru a căli carnea timp de 5 minute. Adaugă ceapa și usturoiul, iar mai apoi așteaptă ca acestea să se înmoaie.

Mai apoi adaugă toate condimentele dorite. După doar 2 minute de înăbușire, va trebui să adaugi roșiile crude, ardeii, roșiile din conservă dar și fasolea.

În final, va trebui să aștepți ca toată mâncarea să clocotească la foc mic, iar când e gata va avea consistența unui sos gros.

Acestea au fost rețetele pe care am dorit să ți le prezentăm. Îți dorim poftă bună!

