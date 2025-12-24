Canon Colorado, bazată pe tehnologia UVgel, este una dintre imprimantele care redefinesc standardele în format mare. Este un sistem modular, gândit să crească odată cu tine și să producă bannere, textile, tapet, autocolant, ambalaje și materiale vizuale cu un nivel de calitate constant și costuri operaționale reduse. Iar în materialul de mai jos, îți prezentăm, împreună cu Grup Transilvae, toate avantajele care o fac o investiție solidă pentru orice producător.

De ce Canon Colorado poate schimba modul în care lucrezi

Colorado seria M este concepută ca un echipament care se adaptează la business, nu invers. Asta înseamnă că nu trebuie să cumperi din start un model supradimensionat sau să schimbi imprimanta atunci când crește volumul. Sistemul modular îți permite să o upgradezi la nevoie, direct la sediu, fără bătăi de cap.

Ce înseamnă acest lucru pentru tine:

poți crește viteza atunci când apar perioade aglomerate

poți adăuga cerneală albă oricând, dacă ai nevoie de aplicații speciale

poți extinde capacitățile de producție fără să oprești linia de lucru

optimizezi investiția, fără costuri suplimentare inutile

Indiferent că producția ta este orientată spre bannere, materiale textile, tapet personalizat sau ambalaje pentru tiraje scurte, Colorado se poate adapta fără limitări.

Tehnologia UVgel – diferența reală în productivitate și durabilitate

Canon a dezvoltat UVgel pentru a obține o depunere controlată și precisă de cerneală într-un număr mic de treceri. În practică, acest lucru înseamnă:

puncte extrem de clare

o gamă cromatică extinsă

culori saturate, mai ales pe tonuri închise

stabilitate impecabilă pe termen lung

rezistență ridicată la zgârieturi și medii dificile

Imprimarea se face în două etape: aplicare și apoi tratare. Gelul nu se scurge, nu pătează, iar suprafața rămâne uniformă chiar și pe suporturi sensibile la căldură. Pentru tine, rezultatul este simplu: mai puține retușuri, mai puține refaceri, mai mult timp câștigat.

Stabilitate dimensională – precizie perfectă, fără deformări

Datorită tehnologiei UVgel, imprimarea se realizează la temperaturi scăzute, ceea ce elimină stresul termic asupra materialelor. Astfel, suporturile nu se dilată, nu se contractă și nu se deformează în timpul procesului de print, nici măcar în cazul vinilurilor subțiri, tapetului, materialelor autoadezive sau suporturilor sensibile la căldură.

Pentru producție, acest lucru înseamnă o potrivire exactă la montaj, o repetabilitate excelentă în lucrările de volum și mai puține pierderi cauzate de erori dimensionale. În special la aplicații precum tapet personalizat, window graphicsgrafica de vitrină sau ambalaje, stabilitatea dimensională devine un avantaj esențial.

Viteză ridicată, fără compromisuri

Modelele Canon Colorado M3 și M5 pot ajunge până la 159 m²/h, în funcție de aplicație. Diferența majoră este că viteza nu sacrifică nivelul de detaliu. Dacă producția ta include:

bannere pentru outdoor

autocolante pentru retail

printuri de mare volum pentru campanii

materiale pentru expoziții sau evenimente

Colorado îți poate asigura un flux continuu, stabil și previzibil. Aveți și opțiunea de boost temporar al vitezei, utilă în perioadele de vârf. Practic, nu rămâi niciodată blocat în fața unui deadline.

Cerneală albă – fără mentenanță, fără blocaje

Unul dintre marile atuuri ale seriei Colorado este cerneala albă, disponibilă pe modelele W. În mod obișnuit, albul este cel mai problematic în tehnologiile tradiționale: se sedimentează, blochează duzele, necesită intervenții frecvente.

UVgel rezolvă problema printr-un sistem care:

păstrează cerneala în mișcare constantă

nu necesită întreținere manuală

permite imprimare underflood, overflood sau în 3–5 straturi

produce rezultate opace și uniforme

Dacă lucrezi cu materiale transparente, reflectorizante, textile deschise la culoare, ambalaje premium sau decor interior, cerneala albă devine un instrument esențial.

Cost total de operare redus – un avantaj pentru orice business

Canon Colorado nu doar imprimă rapid. Imprimă eficient. Asta înseamnă:

consum redus de cerneală datorită depunerii precise

datorită depunerii precise consum scăzut de energie prin sistemele LED și pornirea instant

prin sistemele LED și pornirea instant mai puține intervenții tehnice datorită auto-întreținerii

datorită auto-întreținerii mai puține pierderi de material datorită stabilității punctului de cerneală

Când calculezi costul pe metru pătrat și costul operațional anual, diferența față de alte tehnologii devine evidentă. Pentru producători care lucrează constant și au marje clare, acest aspect este esențial.

FLXfinish+ – mat, lucios sau ambele în aceeași trecere

FLXfinish+ este una dintre funcțiile care îți pot diferenția complet lucrările. În loc să fii limitat la un singur tip de finisaj, poți crea:

materiale complet mate

materiale complet lucioase

aplicații mixte mat/lucios în aceeași imprimare

Fără schimbări de material, fără intervenții suplimentare, fără costuri în plus. Gândește-te cum ar arăta:

ambalaje premium cu accente lucioase

panouri sau autocolante cu zone selective strălucitoare

decor interior cu efect catifelat

E o modalitate rapidă de a crea valoare adăugată reală.

FLXture – textură imprimată direct, fără embosare

Dacă vrei efecte tactile, FLXture îți permite să adaugi detalii în relief direct prin straturi UVgel. Poți crea modele subtile, texturi speciale, accente premium sau detalii pentru ambalaje. Toate acestea se pregătesc în PRISMAguide XL, software-ul Canon care simplifică lucrările cu mai multe straturi. Practic, pregătirea fișierelor devine un proces intuitiv și rapid.

Gama largă de aplicații: de la decor la producție industrială

Canon Colorado acoperă aproape toate segmentele relevante pentru un producător modern:

tapet personalizat

bannere outdoor

materiale textile pentru decor

autocolante și viniluri

ambalaje în tiraje scurte sau personalizate

postere, roll-up și aplicații POS

grafica de vitrină

Iar pentru producția repetitivă de tapet, Colorado poate fi integrată în UVgel Wallpaper Factory sau în UVgel Print Factory, liniile automate destinate volumelor mari.

Calitate garantată și certificări internaționale

Colorado îți oferă imprimări certificate pentru:

3M™ MCS™

Avery Dennison ICS

GREENGUARD Gold

Asta înseamnă că poți produce materiale sigure pentru spații sensibile și garanții extinse pentru aplicațiile outdoor sau indoor premium.

De ce să alegi Canon Colorado de la Grup Transilvae

Grup Transilvae nu înseamnă doar echipament. Înseamnă:

consultanță tehnică reală înainte de achiziție

instalare și configurare profesionistă

training adaptat tipului tău de producție

suport tehnic rapid și predictibil

optimizare pentru fluxurile existente

recomandări pentru profilare și gestiunea culorii

Pe scurt, ai un partener specializat în tehnologie de producție vizuală, nu doar un furnizor.

Concluzie

Canon Colorado este un echipament care îți poate transforma modul în care produci bannere, textile, decor sau ambalaje. Te ajută să livrezi mai repede, mai curat, cu costuri reduse și cu o calitate constantă.

Iar dacă vrei un sistem care să evolueze odată cu business-ul tău, modularitatea seriei M îți oferă exact această flexibilitate.

Sursa foto: https://www.transilvae.ro

