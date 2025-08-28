Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3: Mladen Jeremic, MVP la BCR Sport Arena Streetball Timișoara

Jeremic a evoluat în echipa locală TM Pitbulls, care a dominat turneul la categoria Open, cu succese înainte de limita de timp în toate partidele jucate. Sârbul în vârstă de 37 de ani a fost principalul marcator al echipei sale, cu o medie de nouă puncte pe meci și cu 10 reușite din spatele semicercului. El a primit titlul de MVP, recompensat cu un ceas Tissot ediție 3×3 oferit de către Albini Prassa.

În 2007, Mladen Jeremic marca 24 de puncte în finala Campionatelor Mondiale de juniori U19 iar Serbia învingea cu 74-69 naționala Statelor Unite din care făceau parte Steph Curry, DeAndre Jordan și Michael Beasley.

Sport pentru toată familia în Iulius Town

Conceptul de festival de sport urban BCR Sport Arena Streetball i-a provocat pe timișorenii veniți în weekend la Iulius Town la activități sportive aer liber, indiferent de vârstă.

Jocurile tematice de baschet, zona de mini-fotbal, zona de volei, tenisul de masă sau badmintonul au completat peisajul sportiv din jurul competiției oficiale de baschet 3×3. Concursurile cu premii care au fost organizate pe tot parcursul weekend-ului au oferit un motiv în plus de distracție pentru cei aproape 1000 de oameni care au fost implicați activ la zonele de sport.

Nu a lipsit nici concursul de mini-dunk, care le oferă tinerilor baschetbaliști șansa să-și exerseze îndemânarea în cel mai spectaculos procedeu din baschet la un inel reglat la o înălțime potrivită pentru vârsta lor.

Sportul s-a jucat nu doar pe teren ci și în mediul virtual, cu meciuri ad-hoc sau competiții de NBA2K care au avut loc la zona de gaming și tehnologie Horizon.

Volei cu sportivele de la CSS Bega Timișoara

Tinerele  sportive de la CSS Bega, componente ale echipelor de U13 si U15, aflate în plină perioadă de pregătire pentru noul sezon, au animat zona de volei pentru un antrenament în aer liber. Echipa de U13 a cucerit sezonul trecut medaliile de bronz la turneul final al Campionatului Național, iar cea de U15 a câștigat titlul la Divizia Perspectivă. Sportivele sunt antrenate de Cerasella Șerban si Traian Cionca.

Legendele Sport Arena Streetball, premiate la Timișoara

Doi dintre jucătorii care au contribuit din plin la ceea ce reprezintă astăzi fenomenul Sport Arena Streetball au fost prezenți în competiție la turneul de la Timișoara și au avut parte de un moment cu totul special. Adrian “Superman” Bențe și Dan “Dunkfather” Rogojan, doi sportivi care s-au duelat an după an în concursurile de slam-dunk de la finalul anilor 2000 și care pentru aproape un deceniu au reprezentat etalonul în România pentru cel mai spectaculos procedeu din baschet au fost premiați pentru întreaga carieră.

După cinci evenimente disputate în București, Iași, din nou București, Ploiești și Timișoara, sezonul aniversar cu numărul 20 al BCR Sport Arena Streetball se va încheia pe 19-21 septembrie, la București.

Evenimentul de la Timișoara a fost organizat cu sprijinul Iulius Town și susținut de BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM.

Sursa foto: BCR Sport Arena Streetball

