Publicul a fost adevăratul erou al festivalului

Organizatorii transmit recunoștință profundă publicului, care a demonstrat un spirit civic și cultural de excepție. „Fără voi, acest festival nu ar exista. Voi sunteți adevărații noștri eroi.” -au declarat reprezentanții Unforgettable Festival. Atmosfera creată de spectatori a depășit orice așteptări, consolidând rolul publicului drept cel mai important partener al evenimentului.

Artiști de renume mondial, momente unforgettable

Prima seară a debutat cu Nikos Vertis, care a cântat alături de mii de fani, transformând ploaia într-un element al spectacolului. Momentul surpriză a fost duetul cu Andra, în premieră absolută, cu piesa „Aseară ți-am luat basma”, cântată la unison cu publicul. „E uimitor că n-ați plecat după atâta ploaie. Vă iubesc pentru că aveți mult respect pentru muzică și artiști!”, a spus Nikos Vertis, vizibil emoționat de publicul din Piața Constituției.

„Celebrating Zamfir” a fost un spectacol-omagiu excepțional, în care maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Corul și Orchestra Operei Naționale București și maestrul dirijor Daniel Jinga, a oferit publicului clipe memorabile. Invitați precum Paula Seling și Giora Linenberg, Trei Tenori Ieșeni, naista Daniela Ghiță, soprana Rodica Anghelescu, Sorin Francu, Studioul de Balet al ONB și Corul Allegretto au completat aceastǎ celebrare a geniului și emoției.

Recomandări
Ziua de vineri a adus două dintre cele mai impresionante momente ale festivalului.

În aceeași seară, Andrea Bocelli a susținut un concert istoric, transformat într-o adevărată lecție de frumusețe și emoție artistică. Pentru două ore, Piața Constituției a devenit o sală de operă în aer liber, unde fiecare notă a celebrului tenor a ridicat publicul în picioare. Arii celebre precum „Nessun Dorma” sau „La Donna e Mobile”, dar și interpretări emblematice precum „O Sole Mio” și „Time to Say Goodbye”, au creat un moment care a unit mii de oameni într-o tăcere deplină și emoționantă. Vocea inconfundabilă a celebrului tenor a oferit un recital, dar și o experiență culturală ce va rămâne în memoria tuturor.

Ultima zi a festivalului a adus diversitate și emoție, cu Subcarpați care au reinventat folclorul românesc pe scena simfonică alǎturi de dirijorul Daniel Jinga și Orchestra Operei Naționale București, dar și cu recitalurile pline de rafinament ale lui José Carreras și Katherine Jenkins, acompaniați de dirijorul David Giménez. Atmosfera a continuat cu energia inconfundabilă a lui Arash, care a ridicat publicul în picioare cu hiturile sale, culminând cu stilul dance-pop electronic al lui Loreen, dublă câștigătoare Eurovision, care a închis festivalul într-o explozie de lumini și dans.

Unforgettable Festival 2025 s-a desfășurat în condiții exemplare, fără niciun incident raportat. Organizatorii mulțumesc Primăriei Municipiului București și CreArt pentru sprijinul constant, precum și Poliției Române, Jandarmeriei și tuturor autorităților implicate pentru colaborarea impecabilă.

De asemenea, un mesaj de mulțumire specială este adresat partenerilor și sponsorilor care au sprijinit festivalul, contribuind la realizarea unui eveniment de referință pentru cultura românească.

Un festival care devine tradiție

Unforgettable Festival 2025 a arătat încă o dată forța muzicii de a aduce împreună oameni din toate colțurile lumii și de a crea punți între generații și culturi. Trei zile de emoție, peste 60.000 de spectatori și un line-up de artiști de talie mondială au confirmat că festivalul a devenit deja un reper cultural al României.

Biletele Pre-Sale pentru Unforgettable Festival 2026 (5–6 septembrie, București) sunt deja disponibile pe www.iabilet.ro.

Sursa foto: Unforgettable Festival

