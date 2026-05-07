Echipa a profitat de pauze pentru a descoperi cultura vieneză

Înaintea celei de-a doua repetiții oficiale, programată pentru 8 mai, echipa a profitat de pauzele dintre activități pentru a descoperi cultura vieneză. Unul dintre cele mai captivante momente a fost participarea la un atelier de gătit dedicat preparării faimosului Wiener Schnitzel.

Sub îndrumarea bucătarilor austrieci, aceștia au învățat secretele acestui preparat tradițional, de la alegerea ingredientelor până la tehnica de obținere a crustei aurii și crocante. La final, au prezentat propriile creații culinare și au fost onorați cu titlul simbolic de „Master of Wiener Schnitzel”.

„A fost una dintre cele mai relaxate și amuzante experiențe de până acum. Am râs mult, am gătit împreună și, pentru câteva ore, am reușit să ieșim puțin din ritmul foarte intens al Eurovisionului”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Delegația României a explorat patrimoniul cultural al Vienei

Pe lângă activitățile gastronomice, delegația României a explorat patrimoniul cultural al capitalei austriece. Aceștia au vizitat Tezaurul Imperial de la Hofburg, unde au admirat coroana Sfântului Imperiu Roman și alte simboluri istorice europene de o valoare inestimabilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, artiștii au petrecut timp în Muzeul de Istorie a Artei, faimos pentru colecția Bruegel și impresionanta Cameră a Artelor și Curiozităților.

Unul dintre momentele speciale ale acestor zile a fost și vizita într-un celebru studio vienez de înregistrări orchestrale, unde au fost realizate coloane sonore pentru mari producții internaționale de cinema și televiziune. Membrii trupei au avut ocazia să descopere detalii fascinante din culisele industriei muzicale și cinematografice.

Piesa „Choke Me”, cu care România va concura, a fost ascultată în studio pe sisteme audio profesionale de ultimă generație.

Delegația României continuă să interacționeze cu fanii Eurovision din întreaga lume, primind reacții pozitive după prima repetiție.

„Pentru noi, Eurovision nu înseamnă doar cele trei minute de pe scenă. Înseamnă oameni, emoții, întâlniri, povești și energia extraordinară pe care o simți aici, în Viena. Ne bucurăm că putem reprezenta România într-un mod autentic și că oamenii rezonează cu noi”, a mai spus Alexandra Căpitănescu.

România va intra în concurs cu numărul 03, în prima parte a Semifinalei II, programată pe 14 mai.

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 şi 16 mai 2026, ora 22.00.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026. În 2023, aceasta a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Este absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală. După succesul înregistrat la „Vocea României”, Alexandra Căpitănescu și-a consolidat rapid cariera muzicală prin lansări de piese originale și colaborări.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior.

Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE