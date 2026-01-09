Alege să explorezi Franța în ritmul tău

Când pornești într-o vacanță, timpul este prețios. Transportul public te poate limita, iar rutele turistice clasice nu surprind adevărata frumusețe a Franței. Cu o mașină proprie la dispoziție, ai control total asupra călătoriei. Poți opri la un conac transformat în cramă, poți descoperi un sat medieval sau te poți opri la o cafenea mică, cu vedere la viile din Burgundia.

Pentru a te bucura de libertate deplină, rezervă o mașină în Franța prin AVIS România. Site-ul AVIS.ro îți oferă posibilitatea de a rezerva un autoturism oriunde în rețeaua globala AVIS, care cuprinde peste 10,000 de locații în 180 de țări. Procesul este simplu și rapid, iar rezervarea este creata în timp real.  În plus, ai la dispoziție o gamă variată de modele adaptate oricărui stil de călătorie, de la autovehicule compacte, la SUV-uri sau mașini premium, toate pregătite pentru drumuri line și sigure. Alege un traseu care te inspiră și bucură-te de experiența condusului într-o țară unde fiecare kilometru are o poveste!

Îți dorești o experiență autentică franceză? Descoperă regiunile viticole

Dacă iubești vinul și gastronomia, un tur al regiunilor viticole este, probabil, o alegere inspirată. Începând cu Valea Loarei, poți descoperi castele spectaculoase și sate elegante, unde tradiția vinului se împletește cu ospitalitatea locală. Drumul te duce mai departe spre Bordeaux, patria vinurilor roșii de excepție, unde peisajele verzi și liniștea domeniilor viticole te fac să uiți complet de agitația urbană.

Un alt popas de neratat este Burgundia, cu drumurile sale pitorești care trec printre vii și scot la iveală mănăstiri vechi. Poți vizita micile domenii de familie, unde vinul este produs cu grijă și pasiune, iar degustările devin experiențe memorabile. Cu o mașină închiriată, te bucuri de drumuri line și ai libertatea de a te opri exact acolo unde îți dorești!

Vizitează sudul Franței

Coasta de Azur este celebră pentru plajele sale și eleganța stațiunilor precum Nisa, Cannes sau Saint-Tropez, dar adevăratul farmec al sudului se ascunde în satele de pe colinele Provence-ului. Cu o mașină la dispoziție, poți combina perfect marea, muntele și aromele sudice.

Drumul care leagă Marsilia de Avignon oferă priveliști spectaculoase, ce includ câmpuri de lavandă și sate cu vedere spre valea Rhône. În Aix-en-Provence te așteaptă piețe pline de culoare, cafenele boeme și străzi înguste care păstrează farmecul francez autentic. Cu un vehicul modern și confortabil, fiecare oprire devine o experiență, iar fiecare oră petrecută pe drum te ajută să descoperi ceva nou.

Pornește pe urmele istoriei în Bretania și Normandia

Dacă îți plac peisajele dramatice și istoria, nordul Franței te va cuceri instant. Bretania, cu stâncile ei spectaculoase și satele pescărești, oferă o combinație unică între cultură celtică și spirit marin. Poți merge până la Saint-Malo, un oraș fortificat cu străzi pavate și priveliști care îți taie respirația.

Mai departe, în Normandia, te așteaptă Mont-Saint-Michel – una dintre cele mai impresionante atracții ale Europei. Cu o mașină închiriată, poți pleca dimineața din Caen și ajunge în câteva ore la faimosul sanctuar ridicat pe o insulă stâncoasă, fără să depinzi de orarele trenurilor sau de grupuri turistice.

Bucură-te de experiențe culinare memorabile în satele franceze 

Odată ce te îndepărtezi de Paris, gastronomia locală capătă o savoare aparte. În sud-vest, poți gusta foie gras autentic și vinuri corpolente, în timp ce în Alsacia te așteaptă tarte flambée și specialități inspirate din bucătăria germană. Fiecare regiune are tradițiile sale, iar descoperirea lor este o aventură în sine.

Cu o mașină închiriată, poți opri oricând pentru o masă într-un restaurant de familie, departe de traseele aglomerate. Uneori, cele mai simple locuri oferă cele mai bune experiențe culinare – o supă caldă, un desert făcut în casă și o priveliște care completează perfect atmosfera!

După cum vezi, o vacanță în Franța nu se rezumă la Paris. Drumurile care duc spre sate medievale, castele ascunse, regiuni montane și țărmuri spectaculoase îți dezvăluie adevărata diversitate a țării. Cu o mașină închiriată, poți să transformi fiecare zi într-o experiență nouă, iar fiecare destinație într-un moment de libertate. Planifică-ți traseul, alege locurile care te inspiră și pornește la drum cu încredere. Fiecare kilometru te va aduce mai aproape de frumusețea autentică a Franței – una care nu se termină la granițele Parisului, ci abia începe dincolo de ele!

