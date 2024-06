Zona Eroii Revoluției, nod intermodal de transport public, a devenit cel mai nou și mai modern reper urban din București

Alături de aceste lucrări specifice ancorării infrastructurii rutiere din zonă în realitatea cotidiană a anului 2024, Sectorul 4 va da în folosință, începând cu data de 10 iunie a.c., și pasajul pietonal subteran Eroii Revoluției, obiectiv început în urmă cu 14 ani și, ulterior, abandonat până la momentul luării în administrare de către Sectorul 4, când se afla la un pas de prăbușire.

„Situația intersecției Eroii Revoluției era una extrem de precară, iar lucrările inițiate acum 12 ani erau abandonate. Am preluat acest proiect de la Consiliul General al Municipiului București și astăzi, acest nod intermodal important, care face legătura între stația de metrou și stația de tramvai de la Eroii Revoluției, este gata. De asemenea, peste 7 ani, va fi conectat și la stația de metrou Eroii Revoluției 2, parte componentă a liniei M4. Modernizarea a avut două componente principale: infrastructură și estetică. La nivel de infrastructură, circulația este îmbunătățită substanțial. S-a intervenit pe toate străzile adiacente, iar zona este mai bine organizată. Dincolo de aspectul practic, am ținut cont și de componenta estetică. În această zonă se află Cimitirul Eroilor și Cimitirul Bellu, locuri cu o valoare istorică semnificativă, fapt pentru care am cooptat în acest proiect specialiști ai Ministerului Culturii, pentru a integra armonios aspectul istoric și cel modern. Numele final al proiectului este „Poarta Eroilor”, o denumire care reflectă atât importanța istorică a zonei, cât și modernizarea ei”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

Prezentă la același eveniment, senatoarea Gabriela Firea a punctat urgența aplicării, la nivelul Capitalei, a normelor prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Bucureștiului.

„Bucureștiul este obligat să aplice Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, adoptat și dezbătut în mandatul meu de primar general. Acest plan, elaborat de specialiști, prezintă clar soluțiile necesare pentru a fluidiza traficul. Mă bucur că atât domnul primar Daniel Băluță, care a investit semnificativ în infrastructură, cât și domnul primar Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, au înțeles obligativitatea de a implementa acest plan”, a declarat Gabriela Firea.

Despre investițiile necesare în infrastructura rutieră și pietonală a Capitalei a vorbit, în cadrul conferinței de presă, și fostul prefect al Bucureștiului, Rareș Hopincă.

„Mulțumesc domnului primar Daniel Băluță și, în primul rând, felicitări pentru proiectele de anvergură care s-au întâmplat în ultimii opt ani în Sectorul 4. Daniel Băluță este un model administrativ pentru mine, pentru că a înțeles prioritățile cetățenilor din Sectorul 4, a înțeles nevoile locuitorilor Municipiului București și a acționat rapid și legal, inovând foarte mult în administrația publică”, a susținut Rareș Hopincă.

Fostul prefect a fost completat și de către Adrian Vigheciu, consilier general al Capitalei.

„Apreciez faptul că alături de noi astăzi avem un primar general care a redat Arcul de Triumf al Bucureștiului cetățenilor și un primar de sector care a făcut o reinterpretare a ceea ce, de fapt, este tot un arc de triumf, închinat celor care ne-au fost înaintași și celor care au făcut posibil să vorbim astăzi despre România”, a declarat Adrian Vigheciu.

Costul întregii lucrări a fost de 25,2 milioane de euro și a presupus regenerarea urbană a zonei Eroii Revoluției, însemnând relocarea și înlocuirea anumitor rețele de utilități, înlocuirea stâlpilor, a liniei de contact și catenarelor liniilor de tramvai, finalizarea pasajului rutier subteran, resistematizarea circulației rutiere, modernizarea și reabilitarea tuturor arterelelor de circulație, inclusiv unele adiacente zonei (Mitroplit Dosoftei, Mitropolit Iosif, Mitropolit Grigore), precum și lucrări de amenajarea peisagistică a spațiilor publice.

În privința amenajării peisagistice, este de menționat faptul că aceste lucrări au însemnat refacerea și înființarea de noi spații verzi, pe ambele trotuare, precum și gazonarea liniei de tramvai în zona noii stații STB, ce este acoperită de structura metalică inspirată din lucrările arhitectului spaniol Santiago Calatrava, al cărei cost este de 5,3 milioane de euro.

Accesul călătorilor către această stație va fi realizat prin intermediul pasajului pietonal subteran ce va fi monitorizat video în permanență, pentru descurajarea actelor antisociale și datorită căruia, stația de metrou Eroii Revoluției va putea fi autorizată ISU.

Totodată, pe lângă măsurile de resistematizare a circulației rutiere și pietonale anterior menționate, întreaga zonă de la Eroii Revoluției are astăzi un nou aspect, odată cu construirea în centrul intersecției, în perimetrul refugiilor de tramvai, a Porții Eroilor. Inspirată din lucrările celebrului architect spaniol Santiago Calatrava, noua construcție a fost proiectată ca o structură integratoare de tip “reper urban”, cu caracter unicat și deosebit, sculptural-arhitectural, care să valorifice patrimoniul cultural și care să aducă un omagiu eroilor noștri care au luptat pentru siguranța și integritatea României de astăzi.

Doi dintre ei, Stelian Dinu – general de brigadă cu două stele și președinte al ANVR – M.A.I. și Victor Stănescu, general de flotilă aeriană, soldați în cel de Al Doilea Război Mondial, au venit să vadă cum arată „Poarta Eroilor”.

„Apreciem gesturile ca și acesta la care participăm, pentru că nu suntem dați uitării. E adevărat că suntem foarte puțini rămași în viață, dar totuși ne bucurăm când vedem că cineva se mai interesează de soarta noastră. Suntem apreciați, cu amintirile care ne-au rămas. Noi și ceilalți care au plecat dintre noi în slava cerului, ne-am făcut datoria față de țară. Îi mulțumim domnului Băluță pentru gestul făcut în onoarea veteranilor de război”, a declarat Stelian Dinu.

Poarta Eroilor nu este singura construcție de tip reper urban, realizată în Sectorul 4 al Capitalei. Sub umbrela conceptului de „Noul Bauhaus European”, ce exprimă politica Uniunii Europene de a crea și amenaja în orașe locuri, produse și moduri de trai durabile, incluzive dar și estetice, au fost implementate proiecte precum Pasajul Europa Unită, gândit atât din punct de vedere funcțional, ca o cale de circulație menită să asigure fluidizarea traficului rutier din zonă, cât și din punct de vedere estetic, prin realizarea sistemului de iluminat arhitectural de tip vortex, care a transformat construcția într-un reper urban. Același concept este urmărit și la Patinoarul Berceni Arena, a cărui fațadă, iluminată de asemenea arhitectural, va transforma arena într-un landmark estetic în zona Apărătorii Patriei.

