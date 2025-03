În multe organizații, această realitate duce la un paradox. Pe de o parte, sunt necesare mai multe resurse de calcul pentru a susține operațiunile zilnice, fie că vorbim despre procesarea rapidă a tranzacțiilor bancare, antrenarea modelelor de inteligență artificială sau gestionarea serviciilor cloud. Pe de altă parte, bugetele IT sunt comprimate, iar costurile cu energia cresc accelerat.

Cum poți avea performanță mai bună, fără să te confrunți cu facturi uriașe la energie?

În acest context, soluțiile hardware devin un factor cheie pentru optimizarea costurilor și creșterea performanței. Procesoarele AMD EPYC™ de generația a 4-a ies în evidență ca o alegere inteligentă, oferind un echilibru optim între performanță ridicată, eficiență energetică și un cost total de proprietate (TCO) redus. Prin arhitectura lor avansată, acestea permit companiilor să susțină sarcini intensive fără compromisuri majore asupra bugetului sau consumului de energie.

Aceste procesoare oferă:

Eficienta energetică superioară.

Număr mare de nuclee și densitate de calcul.

Performanță mai bună per watt comparativ cu procesoarele concurente.

Această combinație de factori nu doar că reduce impactul asupra mediului, dar scade și costurile operaționale (OPEX) și de capital (CAPEX), aspecte esențiale pentru orice companie care își propune să rămână competitivă. Având în vedere că serverele sunt mari consumatori de energie, multe organizații își asumă obiectivul de a reduce emisiile de carbon. În acest context, procesoarele AMD EPYC™ de generația a 4-a, care conțin până la 96 de nuclee, poate îmbunătăți performanța și reduce consumul de energie.

Un studiu de performanță arată că, pentru a rula 2000 de mașini virtuale, sunt necesare doar 11 servere AMD EPYC 9654, comparativ cu 17 servere Intel 8490H. Acest lucru se traduce printr-o reducere de până la 35% a numărului de procesoare și o economie de 36% la consumul de energie pe parcursul a 3 ani.

Te-ai întrebat vreodată cum funcționează AI-ul din spatele fiecărui dispozitiv pe care îl folosești?

Serviciile și dispozitivele tehnologice din viața noastră zilnică sunt construite pe modele complexe care solicită mult infrastructurile centrelor de date. Chiar și organizațiile mai mici utilizează calculul de înaltă performanță pentru funcții esențiale, de la procesarea tranzacțiilor online până la publicitatea online bazată pe învățarea automată. În spatele tuturor, serverele, capacitatea de stocare, memoria și lățimea de bandă trebuie să fie mereu la performanță maximă.

Performanță crescută și costuri reduse – o necesitate pentru sectorul bancar

Indiferent de domeniu, nevoia de putere de calcul este tot mai mare. Instituțiile financiare rulează volume uriașe de date în fiecare secundă, de la tranzacții și verificări de securitate, până la modele predictive bazate pe inteligență artificială. În acest context, în sectorul bancar, unde tranzacțiile trebuie procesate rapid și în siguranță, un server echipat cu AMD EPYC™ 9654 oferă un avantaj de 2,3x în procesarea tranzacțiilor față de un sistem bazat pe Intel Xeon 8380.

DBS sau DigiBank Singapore, una dintre cele mai importante bănci din Asia, a redus costurile și consumul de energie cu serverele AMD EPYC™. Au trecut la o infrastructură virtualizată, reducând costurile cu 75% și consumul de energie cu 50%. De asemenea, au redus dimensiunea centrului de date la un sfert din cea inițială, atingând un grad de virtualizare de 99%.

În mediile de analiză de date și cloud computing, performanța interogărilor este îmbunătățită cu 2,7x, iar în scenariile de virtualizare, AMD EPYC™ de generația a 4-a depășește soluțiile Intel Xeon cu 1,7x, conform benchmark-ului VMmark.

Amânarea modernizării IT devine tot mai costisitoare, cu prețurile energiei ridicate și în continuă creștere în anumite părți ale lumii, alegerea procesoarelor AMD EPYC™ poate ajuta organizațiile să cheltuiască mai puțin pe costurile energetice și să atingă obiectivele de sustenabilitate. Deși liderii IT sunt preocupați de creșterea costurilor cheltuielilor de capital pentru serverele deja plătite și de problema actualizărilor, costul de a nu face nimic va depăși foarte curând costul modernizării. Cele mai noi procesoare AMD EPYC™ oferă un raport superior între putere și eficiență. Acest lucru permite liderilor IT să ofere același nivel de performanță, sau chiar mai mare, cu mai puține servere, având ca rezultat costuri totale mai mici.

Indiferent de industrie, puterea de calcul este o necesitate, nu un lux. Produsele AMD Epyc pot fi achiziționate în diverse configurații de performanță prin partenerii ASBIS Romania. Mai multe informații despre produsele AMD Epyc aici.

