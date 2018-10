Ștefan Alexandru, un băiețel de 1 an și 10 luni, a murit sămbătă noaptea, pe 20 octombrie, după o operație efectuată la Sanador, un spital privat din Capitală. După câteva ore de la intervenția chirurgicală, starea de sănătate a băiețelului s-a agravat și a intrat în stop cardiorespirator, nemaiputând fi resuscitat.

Marți, 23 octombrie, a avut loc autopsia, în urmă căreia s-a aflat cauza decesului copilului: şoc hemoragic, cauzat de o hemoragie internă.

Gheorghe Borcean a menționat că membrii comisiei din cadrul Colegiului Medicilor din București vor trebui să vadă foaia de observaţie a copilului deoarece este posibil să se fi recoltat hemoglobina în timp ce băiețelul era în viață. În cazul în care acest lucru nu s-a făcut, anchetatorii trebuie să afle de ce nu a fost respectată procedura.

Președintele Colegiului Medicilor crede că într-un an se va putea obține un răspuns în acest caz.

„Presupun că da. Cel puţin de la Bucureşti, da. Cu dorinţa clar mărturisită ca într-un an de zile să nu se mai întâmple aşa ceva”, a mai declarat Borcean, care a precizat că în acest an se cer documente, se aşteaptă raportul final de expertiză medico-legală, care va arăta şi ce anume a primit copilul ca medicaţie şi se va compara cu datele înscrise în foaia de observaţie, cu raportul pe care îl va face expertul pe dosar, cu apărările formulate de medici etc.