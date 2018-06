La conferința de presă de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii străini să nu-i mai amintească de faptul că nu a câștigat niciun trofeu de Mare Șlem până acum.

”Simt că am muncit bine, că am făcut ceea ce a trebuit, sunt la un nivel ridicat și mă bucur că sunt și sănătoasă, nu am niciun fel de problemă.

Vom vedea ce se va întâmpla, e bine să fiu din nou într-o finală de Mare Șlem, este chiar nemaipomenit”, a spus Simona Halep, după meciul cu Garbine Mugurza.

Liderul mondial știe că până la trofeu mai e un pas și că va fi o încercare dificilă. “Sloane are un joc puternic, am jucat de multe ori împotriva ei, va fi un meci greu pentru că este o finală de Mare Șlem.

O să încerc să mă concentrez pe jocul meu, cum am făcut la acest turneu în fiecare meci. Va trebui să rămân calmă pe tot parcursul meciului pentru că este o provocare imensă și o șansă mare. Vreau să fiu bucuroasă după meci, să simt că am dat tot!”.