Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026

80% dintre turiștii de sezon de pe litoralul bulgăresc provin din România, susținând masiv piața turismului vecin

Rezervările românilor pentru hotelurile premium de 4 și 5 stele au înregistrat o creștere solidă de 30% față de anul trecut

Bugetele alocate variază, în medie, între 550 și 1.150 de euro de persoană pentru pachete de 5 nopți Ultra All Inclusive

Familiile cu copii reprezintă publicul principal, fiind interesate de facilitățile moderne și de predictibilitatea costurilor

Bulgaria își consolidează constant poziția față de Grecia sau Turcia grație unui excelent raport calitate-preț pe care îl oferă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 23

Ponderea turiștilor români pe litoralul bulgăresc atinge 80% în plin sezon estival

Statisticile arată o dominație categorică a turiștilor români în stațiunile din Bulgaria. Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel, a declarat pentru Libertatea că 80% dintre turiștii de sezon de pe litoralul vecin provin din România. Chiar și în perioadele de minivacanță, cum a fost cea de Rusalii sau de 1 Iunie, prezența românilor a fost foarte ridicată.

Spre exemplu, în weekendul prelungit de Rusalii și 1 iunie, la hotelul de cinci stele Grifid Noa, de la Nisipurile de Aur, 80% din cei 903 oaspeți cazați erau români. Aceste date validează faptul că România reprezintă o piață strategică și vitală pentru hotelierii bulgari, cetățenii noștri situându-se constant în topul naționalităților cazate, deasupra vizitatorilor din țări precum Germania, Franța, Cehia, Polonia sau Marea Britanie.

Cum au luat bulgarii fața hotelierilor români în weekendul de Rusalii

În timp ce pe litoralul românesc sezonul estival abia pulsează timid, fiind strâns legat de vacanțele școlare care încep după data de 20 iunie, vecinii de la sud de Dunăre au dat deja o adevărată lovitură de imagine și de vânzări atrăgând mult mai mulți turiști români decât hotelierii noștri.

„Bulgarii au reușit foarte mult să se promoveze și să atragă turiștii români și, într-adevăr, mai ales în perioadele de mini-vacanțe, sunt pregătiți și cu oferte speciale, cu prețuri foarte avantajoase. Au fost pregătiți pentru români hotelierii de pe litoralul bulgăresc cu servicii incluse și de sfintele sărbători, de Paște și de 1 Mai și acum de Rusalii”, explică pentru Libertatea.ro Traian Bădulescu, consilier în turism și purtător de cuvânt al ANAT.

Această dinamică vine pe fondul unei scăderi de 20-30% a cererii pentru stațiunile autohtone – declin cauzat atât de presiunile economice, cât și de înjumătățirea valorii voucherelor de vacanță de la 1.600 la 800 de lei -, în timp ce interesul pentru Bulgaria a înregistrat o creștere spectaculoasă de 30% față de anul trecut.

„Chiar dacă piața internă rămâne lider ca volum absolut, atrăgând anual circa 2 milioane de români față de cei 700.000 care aleg Bulgaria, tendința ascendentă a vecinilor noștri continuă să se consolideze constant încă din perioada pandemiei”, spune Traian Bădulescu.

Românii caută tot mai mult luxul pe litoralul bulgăresc, Foto Ovidiu Oprea

Trecerea la servicii de lux: rezervările pentru hoteluri premium din Bulgaria au crescut cu 30%

Deși în trecut turiștii autohtoni alegeau litoralul vecin în special datorită tarifelor reduse, astăzi piața turistică a trecut printr-o maturizare evidentă.

„Românii caută acum experiențe de cazare complete, punând accent pe servicii de înaltă calitate, camere renovate, gastronomie diversificată și centre spa moderne. Această schimbare de comportament comercial a generat o creștere cu 30% a rezervărilor pentru hotelurile premium de pe malul bulgăresc al Mării Negre comparativ cu sezonul estival anterior”, spune Badîrcea.

Lucian Badîrcea, CEO IRI Travel, Foto: Ovidiu Oprea

Turiștii nu mai sunt dispuși să facă multe compromisuri în privința calității și se îndreaptă din ce în ce mai des către resorturile care oferă o ospitalitate de nivel ridicat și concepte de tip lifestyle.

Cât costă o vacanță de lux pe litoralul bulgăresc

Preferința pentru confort dictează bugetele pe care conaționalii noștri le alocă vacanțelor. De obicei, turiștii români optează pentru sejururi cu o durată medie de 5 până la 7 nopți. Pentru lunile iunie și iulie 2026, ei plătesc în medie între 550 și 850 de euro de persoană pentru a beneficia de servicii Ultra All Inclusive la hotelurile de 4 stele premium.

La hotelurile de 5 stele premium, tarifele de persoană se situează între 750 și 1.150 de euro. Pentru unitățile de lux, cum este noul hotel Grifid Noa din stațiunea Nisipurile de Aur, prețul pentru o cameră dublă pornește de la suma de 180 de euro pentru o singură noapte, în extrasezon.

Totodată, specialiștii în turism remarcă o creștere clară a solicitărilor pentru camere destinate familiilor și apartamente, susținută și de achizițiile timpurii prin oferte tip Early Booking.

Camerele duble la un hotelul de 5 stele Grifid Noah încep de la 180 de euro pe noapte în extrasezon, Foto Ionuț Baiaș / Libertatea

Profilul turistului român: familiile cu copii domină cererea pentru pachete Ultra All Inclusive

Familiile cu copii rămân segmentul cel mai prezent pe litoralul vecin, fiind atrase în special de regimul Ultra All Inclusive, de existența plajelor private și de dotările specifice precum aquapark-urile. Această formulă le asigură familiilor un control strict și predictibil al bugetului de călătorie, având incluse toate mesele, băuturile, gustările dintre mese și o serie largă de activități recreative destinate celor mici.

Cu toate acestea, s-a înregistrat și o majorare a numărului de cupluri și grupuri de adulți care aleg vacanțele în Bulgaria. Această categorie de public tinde să rezerve camere în resorturi care au adoptat conceptul exclusiv de tip „adults only”, punând preț pe intimitate, meniuri gourmet și servicii avansate de wellness.

Turistul român a devenit unul care știe ce vrea, un turist pretențios, care caută acest echilibru în raportul calitate-preț, iar acest lucru îl găsește mai pretutindeni în Bulgaria, declară pentru Libertatea.ro Ion Bodnar, Market & Business Development manager și consultant de turism din Varna.

Ion Bodnar, Foto Ovidiu Oprea

„Bulgaria a devenit o destinație turistică și mai dorită în cadrul acestui context geopolitic, fiind o destinație accesibilă cu mașina, unde nu e nevoie ca turistul român să se asocieze cu niște zboruri internaționale și, mai ales, datorită proximității mari, a personalului primitor și, bineînțeles, a serviciilor premium ultra all-inclusive. Anii trecuți am avut în medie în jur de 17.000 de turiști români. Anul acesta sper din suflet să depășim 36.000 de turiști români pentru că doar în hotelul în care ne aflăm, Grifid Noa, anul trecut am avut în general, pe întregul sezon, aproape 15.000 de turiști”, declară Bodnar.

Cum se compară litoralul bulgăresc cu destinații precum Turcia, Grecia, Spania sau chiar Italia

În raport cu piețele din sudul continentului european, Bulgaria își consolidează constant poziția grație unui excelent raport calitate-preț pe care îl oferă.

Așa cum am precizat mai sus, în acest sezon estival, un pachet mediu estimativ de 5 nopți în Bulgaria se încadrează între 550 și 1.150 euro de persoană pentru regim Ultra All Inclusive. Prin contrast, în Turcia, un pachet similar costă între 900 și 2.000 de euro.

Nici Grecia nu este o variantă mai ieftină, solicitând între 850 și 2.100 de euro de persoană pentru servicii de tip All Inclusive. Costurile cresc și mai mult pentru destinații precum Spania sau Italia, unde tarifele ating până la 2.500, respectiv 2.700 de euro de persoană, și oferă doar variante cu demipensiune sau strict mic dejun

Dacă luăm în calcul și avantajul proximității geografice, mulți români preferând transportul cu mașina personală în detrimentul biletelor de avion costisitoare, Bulgaria rămâne o alegere imbatabilă din punct de vedere economic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE