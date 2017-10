LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, la Turneul Campioanelor 2017. Daneza o conduce pe constănțeancă la meciurile directe. Se joacă miercuri, de la 14.30

Simona Halep – Caroline Wozniacki, la Turneul Campioanelor 2017. După ce a învins-o pe Caroline Garcia, românca dă piept în meciul doi din Grupa Roșie cu daneza. Se joacă miercuri, de la 14.30 (Digi2).



ACTUALIZARE 24 octombrie. Asta da, bornă! Simona Halep a depășit 20.000.000 $ câștigați din tenis

ACTUALIZARE 23 octombrie. Caroline Wozniacki este conștientă de dificultatea jocului de miercuri, cu liderul WTA mondial, Simona Halep.

”Este o adversară dificilă, returnează multe mingi și știe cum să treacă din defensivă în ofensivă. Voi încerca să rămân agresivă și să-mi fac jocul”, a declarat Caroline Wozniacki pentru DigiSport.

Sportiva daneză a adăugat: ”Cu siguranță este un joc diferit, este un alt turneu. Vom vedea ce va fi în următorul meci. Știu că va fi unul dificil, dar sunt entuziasmată”.

ACTUALIZARE 23 octombrie. Simona Halep a dezvăluit, luni, după victoria cu Caroline Garcia, că nu face calcule pentru a vedea cum poate rămâne liderul WTA după turneul din Singapore.

”Nu mă gândesc la ce trebuie să fac pentru a rămâne numărul 1 mondial după Turneul Campioanelor. În vară m-am tot gândit ce ar trebui să fac pentru a deveni lider mondial, şi nu a ieşit deloc bine. Trebuie să câştig toate meciurile de aici, asta contează cel mai mult. Am atins deja primul loc în clasamentul WTA. Este cel mai bun an din cariera mea. Am trecut prin multe momente dificile, dar am revenit mai puternică. Este un an pe care nu-l voi uita”, a spus Simona Halep.

LIVE TEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, la Turneul Campioanelor 2017. ”Directele”

2012, Dubai: 6-2, 6-3 pentru Wozniacki

2013, New Haven: 6-2, 7-5 pentru Halep

2015, Dubai: 2-6, 6-1, 6-1 pentru Halep

2015, Stuttgart: 7-5, 5-7, 6-2 pentru Wozniacki

2017, Eastbourne: 5-7, 6-4, 6-1 pentru Wozniacki

Simona Halep și-a aflat adversara din meciul doi de la Turneul Campioanelor. Meciul se joacă miercuri

Meciul dintre cele două învingătoare de luni va avea loc miercuri.

Simona Halep, în 2017

– a jucat două turnee în Asia, pierzând de la debut la Wuhan și ajungând până în finală la Beijing

– în 2017 a câștigat un turneu, la Madrid, și a disputat alte patru finale

– a adunat în acest sezon 45 de victorii și 15 înfrângeri

Caroline Wozniacki

– a jucat patru turnee în Asia, câștigând la Tokyo

– s-a retras în înainte de meciul din turul al doilea de la Hong Kong din cauza unei probleme la cot

– în 2017 a câștigat un singur turneu, disputând alte șase finale

– a adunat în acest sezon 56 de victorii și 20 de înfrângeri

Simona Halep (1 WTA) vs Caroline Wozniacki (6 WTA) 2-3

