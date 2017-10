Simona Halep -Caroline Garcia , la Turneul Campioanelor 2017 de la Singapore. Primul meci al româncei din Grupa Roșie se joacă luni, de la 14.30

Simona Halep ocupă locul al 16-lea într-un clasament all-time al câştigurilor din tenis, cu 19.832.015 $ adunaţi pe parcursul carierei.



– Fiecare jucătoare ce participă la simplu are asigurat un cec de 151.000 de $.

– Fiecare victorie în faza grupelor, unde jucătoarele disputa cate trei meciuri, este recompensată cu 153.000 $.

– Prezența în semifinale va fi recompensată cu înca 40.000 de $.

– Jucătoarea care va pierde finala va mai primi 590.000 $ pe lângă banii acumulați în faza grupelor.

– Câștigătoarea primește un cec de 1.750.000 $, pe lânga banii din faza grupelor.

Cu alte cuvinte, Simona Halep poate depăși 20.000.000 $ câștigați din tenis după Turneul Campioanelor de la Singapore dacă obține măcar un succes în grupe. Evident, noi îi dorim constănțencei să câștige competiția.

Simona Halep le conduce la ”directe” doar pe Karolina Pliskova (5-2) și pe Caroline Garcia (2-1), ultima calificată, iar cu Jelena Ostapenko este la egalitate (1-1).

Pentru Simona Halep este a patra participare consecutivă la Turneul Campioanelor, iar cea mai bună performanță a realizat-o în 2014, finală cu Serena Williams, pierdută însă categoric, 3-6, 0-6.

Palmaresul Simonei Halep cu jucătoarele calificate la Turneul Campioanelor de la Singapore

Simona Halep (1 WTA) vs Gabrine Muguruza (2 WTA) 1-3

Simona Halep (1 WTA) vs Karolina Pliskova (3 WTA) 5-2

Simona Halep (1 WTA) vs Elina Svitolina (4 WTA) 1-2

Simona Halep (1 WTA) vs Venus Williams (5 WTA) 1-3

Simona Halep (1 WTA) vs Caroline Wozniacki (6 WTA) 2-3

Simona Halep (1 WTA) vs Jelena Ostapenko (WTA 7) 1-1

Simona Halep (1 WTA) vs Caroline Garcia (9 WTA) 2-1

Este a 47-a ediție a turneului de simplu și a 41-a ediție a turneului de dublu. Singapore este cel de-al nouălea oraș care găzduiește acest turneu de la înființarea sa în 1972 și va găzdui acest turneu pentru încă patru ani.

Pentru a râmâne pe numărul 1 WTA, Simona Halep are nevoie de un parcurs bun la Singapore, diferența de puncte din Top 3 WTA este destul mică. Acum, Halep are 6.175 de puncte, iar ocupanta locului secund, iberica Garbine Muguruza, are 6.135 puncte. Pentru supremație se mai bat și ocupantele locurilor 3 și 4 WTA, Karolina Pliskova (5.605 p.), respectiv Elina Svitolina (5.465 p.).

