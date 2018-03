Simona Halep, schimb de replici cu Darren Cahill: ”Nu am putut fi calmă. M-am panicat puțin!”.

Simona Halep a avut un meci extrem de greu cu croata Petra Martic în sferturile de finală ale turneului de la Indain Wells.

În final, sportiva noastră s-a impus cu 6-4, 6-7, 6-3, la capătul unui joc care a ținut două ore și 25 de minute.

În acest meci au fost mai multe momente tensionate. Primul s-a petrecut în setul al doilea, când Simona Halep a discutat în contradictoriu cu antrenorul Darren Cahill.

Simona Halep: ”Voiam doar să mă calmez!”

”Trebuie doar să o joc pe rever”, i-a spus Simona. ”Și ce vei face în setul trei?”, i-a replicat Cahill. ”Nimic!”, a fost reacția Simonei. Cahill s-a uitat la Halep și a întrebat-o scurt: ”Asta e tot?”. A urmat un ”monolog” al antrenorului pe care Simona Halep a părut că nu-l bagă prea mult în seamă.

Apoi, în setul 3, Simona Halep a apelat la un nou on-court coaching. Motivul? Starea de tensiune în care se găsea sportiva noastră în acel moment important al jocului.

“Când l-am chemat, mi-a spus că am vorbit când am fost egalată la seturi. Şi ştiam ce mi-a spus, dar voiam doar să mă calmez, ceea ce s-a întâmplat după ce am pierdut game-ul următor. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi că trebuie să mă calmez”, a declarat Simona Halep după meci.

Liderul WTA a adăugat: ”Am vrut să fac prea multe lucruri şi de aceea nu am putut să fiu calmă. M-am panicat puţin. Mi-a spus că trebuie să lovesc mingea deoarece forţam prea tare la un moment dat”.