Simona Halep, la Indian Wells. Românca s-a antrenat în Vegas sub privirile lui Andre Agassi. Va participa la un turneu demonstrativ cu scop caritabil

Simona Halep, la Indian Wells. Românca s-a antrenat sub privirile lui Andre Agassi. Românca se pregătește în condiții de excepție nainte de turneul de la Indian Wells (7-18 martie). Numărul unu mondial se antrenează într-o zonă exclusivistă din Las Vegas.

Simona Halep şi Darren Cahill s-au oprit pe drumul dintre Portland şi Indian Wells la Henderson, Nevada – 25 de kilometri distanţă de Las Vegas – la baza de pregătire ,”Life Time’s Athletic Center”, unde s-au întâlnit cu Novak Djokovic şi antenorul lui, Andre Agassi.

Relaţia dintre Darren Cahill şi Andre Agassi este binecunoscută, cel din urmă ajungând cu antrenorul australian alături, cel mai vârstnic lider al ierarhiei ATP, record care tocmai a fost doborât de Roger Federer.

Românca de 26 de ani s-a întâlnit cu Andre Agassi și elevul său, Novak Djokovic. Fostul mare jucător a fost elevul lui Darren Cahill și cei doi au rămas în relații excelente. Halep și Djokovic s-au antrenat pe terenuri separate.

